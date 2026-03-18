Pożar kampera w Ustce. Co odkryto w środku spalonego pojazdu?

Tragedia na ulicy Portowej

We wtorek, 17 marca, w godzinach wieczornych, w Ustce miał miejsce dramatyczny pożar pojazdu turystycznego. Zgłoszenie o płonącym kamperze, zaparkowanym przy ulicy Portowej, wpłynęło do dyżurnego Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku około godziny 20:55. Na miejsce natychmiast skierowano znaczne siły ratownicze, mające na celu opanowanie sytuacji i udzielenie pomocy poszkodowanym. Incydent ten wstrząsnął lokalną społecznością, a jego skutki okazały się tragiczne.

Do akcji gaśniczej i ratunkowej zadysponowano łącznie sześć zastępów straży pożarnej. Były to jednostki Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Wojskowej Straży Pożarnej. Ich szybka reakcja była kluczowa, choć z uwagi na intensywność ognia, działania były skomplikowane. Pierwsze informacje z miejsca zdarzenia wskazywały na poważne poszkodowania wśród osób znajdujących się w kamperze, co zwiastowało tragiczne wieści.

"Po przyjeździe strażaków okazało się, że w pożarze poszkodowane zostały dwie osoby. Poparzony mężczyzna został przekazany Zespołowi Ratownictwa Medycznego, a następnie przewieziony do słupskiego szpitala. Niestety w trakcie działań gaśniczych w samochodzie objętym ogniem odnaleziono ciało kobiety" - informuje kpt. Piotr Basarab ze straży pożarnej w Słupsku.

Co działo się po przyjeździe służb?

Po opanowaniu płomieni strażacy przystąpili do zabezpieczenia terenu pożaru. Obiekt, który doszczętnie spłonął, stanowił trudne wyzwanie ze względu na stan zniszczenia. Konieczne było przeprowadzenie dokładnych oględzin, aby zebrać wszelkie możliwe dowody i ustalić okoliczności, które doprowadziły do tak dramatycznego zdarzenia. W chwili zakończenia akcji gaśniczej, przyczyna powstania pożaru nie była jeszcze znana.

Praca służb ratunkowych na miejscu zdarzenia trwała przez wiele godzin. Obejmowała ona zarówno ugaszenie ognia, jak i wstępne działania dochodzeniowe. Ranny mężczyzna, z poważnymi poparzeniami, został natychmiast przetransportowany do szpitala w Słupsku, gdzie otrzymał specjalistyczną opiekę medyczną. Jego stan zdrowia jest monitorowany przez personel medyczny.

Śledztwo prokuratury w Ustce

W związku z tragicznym pożarem kampera w Ustce, sprawa została objęta nadzorem prokuratury. Policjanci, pod kierownictwem prokuratora, prowadzą intensywne śledztwo mające na celu ustalenie wszelkich szczegółów tego incydentu. Kluczowym elementem dochodzenia będzie powołanie biegłego z zakresu pożarnictwa, którego ekspertyza ma pomóc w określeniu źródła i przebiegu ognia.

Lokalne media, w tym "Głos Pomorza", informowały o relacjach świadków zdarzenia. Według tych zeznań, tuż przed pojawieniem się płomieni, w okolicy zaparkowanego kampera słyszano głośny wybuch. Ten fakt jest obecnie dokładnie weryfikowany przez śledczych. Wstępne hipotezy wskazują, że wybuch mógł być spowodowany eksplozją butli gazowej, która często znajduje się na wyposażeniu pojazdów turystycznych.

Jakie są dalsze kroki śledczych?

Śledztwo ma na celu kompleksowe wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia, w tym identyfikację ofiary pożaru oraz ustalenie, czy w kamperze znajdowały się inne osoby. Prokuratura analizuje każdą hipotezę, aby rzetelnie odtworzyć przebieg tragicznego wieczoru. Zebrane dowody, w tym zeznania świadków i ustalenia biegłego, pozwolą na pełne zrekonstruowanie zdarzeń, które doprowadziły do śmierci kobiety i obrażeń mężczyzny. Ważne jest precyzyjne ustalenie, co spowodowało pożar i ewentualny wybuch.

Działania dochodzeniowe mogą potrwać jeszcze wiele tygodni, ze względu na konieczność przeprowadzenia szczegółowych badań laboratoryjnych oraz analizy wszystkich zebranych materiałów. Służby apelują o wszelkie informacje, które mogłyby pomóc w rozwikłaniu tej zagadki. Cały proces ma na celu nie tylko wyjaśnienie przyczyn, ale również zapobieżenie podobnym tragediom w przyszłości. Wszelkie nowe ustalenia będą na bieżąco przekazywane opinii publicznej.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.