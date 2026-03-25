Pożar na działkach w Gdańsku, psy uwięzione. Ile zwierząt udało się ocalić?

Pożar na gdańskich działkach. Płonący domek

We wtorek, 24 marca, sielankowa atmosfera na ogródkach działkowych ROD Odnowa w Gdańsku przy ulicy Cedrowej została brutalnie przerwana. Około godziny 10:55, strażacy otrzymali dramatyczne zgłoszenie o pożarze domku, jednak to, co wyróżniało tę interwencję, to informacja o uwięzionych w środku zwierzętach. W takich sytuacjach każda minuta decyduje o życiu, a świadomość, że bezbronne istoty walczą o oddech, dodatkowo potęguje presję na ratownikach. To nie pierwszy raz, gdy gdańscy strażacy muszą mierzyć się z ogniem i losem zwierząt w jednym.

Na miejsce zdarzenia natychmiast skierowano dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej, w sumie dziewięciu doświadczonych strażaków gotowych na najgorsze. Szybkość reakcji była kluczowa, gdyż w takich pożarach dym jest równie niebezpieczny, co sam ogień. Po dotarciu na miejsce, potwierdzono tragiczne podejrzenia – domek faktycznie płonął, a świadkowie wskazywali na obecność psów wewnątrz. Działania ewakuacyjne rozpoczęto bez chwili wahania, co było jednoznaczne z walką o każdą sekundę życia zwierząt.

"Po godz. 10:55 otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze domku na terenie ogródków działkowych. Zgłaszający informowali, że wewnątrz znajduje się kilka psów" - informuje KM PSP Gdańsk w mediach społecznościowych.

Strażacka walka o życie

Wejście do płonącego budynku, gdzie temperatury i zadymienie osiągają ekstremalne wartości, wymaga nie tylko odwagi, ale i precyzji. Ratownicy, wyważając drzwi, natknęli się na przerażający widok: w pierwszym pomieszczeniu, leżące na podłodze, znajdowało się pięć psów. Kilka z nich było już nieprzytomnych, co świadczyło o zaawansowanym zatruciu dymem i beznadziejnej walce z żywiołem. Na szczęście, w domku nie było ludzi, co pozwoliło strażakom skupić się wyłącznie na ratowaniu zwierząt.

Ta chwila decydowała o wszystkim. Znalezienie tylu zwierząt w tak krytycznym stanie z pewnością wywarło presję na ekipę. Nieprzytomne psy wymagały natychmiastowej interwencji, a czas uciekał nieubłaganie. W takich momentach profesjonalizm i doświadczenie strażaków odgrywają kluczową rolę, ponieważ każda nieprzemyślana decyzja może mieć tragiczne konsekwencje. To był test ich umiejętności i empatii w ekstremalnych warunkach.

"Ratownicy po wyważeniu drzwi natrafili w pierwszym pomieszczeniu na leżące na podłodze 5 psów - kilka już nieprzytomnych. W budynku nie było ludzi" - dodają gdańscy strażacy.

Ile psów ocalało z pożaru?

Po heroicznej ewakuacji z zadymionego wnętrza, ratownicy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 natychmiast zajęli się poszkodowanymi zwierzętami. Priorytetem było dostarczenie tlenu, który w takich przypadkach jest często ostatnią deską ratunku. Dzięki profesjonalnemu sprzętowi i szybkiej reakcji, cztery z pięciu psów stopniowo odzyskiwały przytomność i wracały do życia. To był moment ulgi, ale i gorzkiej refleksji nad losem tych, którzy nie mieli tyle szczęścia.

Niestety, mimo wszelkich starań i zaangażowania ratowników, jednego z psów nie udało się ocalić. Ta smutna wiadomość zawsze towarzyszy takim interwencjom, przypominając o brutalności żywiołu i granicach ludzkich możliwości. W takich chwilach nawet największy sukces jest naznaczony cieniem straty, a wspomnienie ocalonych zwierząt miesza się z żałobą po tym, którego życia nie udało się uratować. Akcja ratunkowa w Gdańsku stała się kolejnym świadectwem niezwykłej ofiarności strażaków.

Skutki pożaru i finał akcji

Pożar domku na ogródkach działkowych został stosunkowo szybko opanowany, co zminimalizowało dalsze zniszczenia. Ogień, choć szybko ugaszony, zdążył jednak pozostawić po sobie wyraźne ślady. Część ściany zewnętrznej oraz wyposażenie przedsionka zostały zniszczone, co jest typowym scenariuszem w takich incydentach. Oprócz bezpośrednich zniszczeń, zawsze pozostaje też pytanie o przyczynę, które często wymaga dogłębnego śledztwa.

W trakcie trwania akcji ratunkowej na miejscu pojawił się właściciel posesji, który z pewnością przeżył chwile grozy, dowiedziawszy się o pożarze i losie swoich pupili. Obecność funkcjonariuszy Ekopatrolu oraz lekarza weterynarii była niezbędna, aby zapewnić kompleksową opiekę uratowanym zwierzętom i ocenić ich stan zdrowia. Takie wydarzenia zawsze angażują wiele służb, które działają ramię w ramię, aby zminimalizować skutki tragedii. Cała interwencja stanowiła bolesne przypomnienie o zagrożeniach czyhających nawet w pozornie bezpiecznych miejscach.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.