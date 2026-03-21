Pożar strzelnicy na Ursynowie. Co doprowadziło do śmierci czterech osób?

Tragiczny pożar na Ursynowie

W sobotę, 11 maja 2024 roku, w Warszawie doszło do pożaru o tragicznych skutkach. Około godziny 14:12 służby otrzymały zgłoszenie dotyczące ognia w budynku firmy Natpoll zlokalizowanym przy ulicy Migdałowej na Ursynowie. Płomienie objęły remontowaną strzelnicę znajdującą się w obiekcie, a także zaparkowanego tuż przy wejściu busa. Na miejsce natychmiast skierowano pięć zastępów straży pożarnej, ze względu na specyfikę zamkniętej strzelnicy, gdzie trwały prace remontowe.

Akcja gaśnicza prowadzona była w trudnych warunkach. Pożar wybuchł na terenie wewnętrznego dziedzińca, określanego jako "studnia budynku", otoczonego czterema ścianami obiektu biurowego. Mimo szybkiej interwencji, zdarzenie okazało się mieć fatalne konsekwencje, które wstrząsnęły lokalną społecznością. Działania strażaków skupiały się na jak najszybszym opanowaniu ognia i zabezpieczeniu miejsca tragedii.

"Na chwilę obecną jeszcze żadna osoba nie została przetransportowana do szpitala. Cztery osoby zostały stwierdzone przez lekarzy, że są to ofiary śmiertelne" - przekazał zespół prasowy stołecznej straży pożarnej.

Ofiary i poszkodowani

Bilans tragicznego pożaru na Ursynowie jest bardzo poważny. Cztery osoby zginęły na miejscu zdarzenia, a ich śmierć została potwierdzona przez lekarzy. To największa tragedia związana z tym pożarem, która wymaga dalszego wyjaśnienia przez odpowiednie służby. Lekarze i ratownicy medyczni pracowali intensywnie, aby ocenić stan poszkodowanych i udzielić im niezbędnej pomocy.

Dodatkowo, dwie osoby zostały objęte opieką medyków bezpośrednio na miejscu. Ich stan jest obecnie oceniany, a służby medyczne nie podjęły jeszcze decyzji o ewentualnej hospitalizacji poszkodowanych. Trwa monitorowanie ich zdrowia, aby zapewnić im odpowiednie wsparcie po tragicznym zdarzeniu.

"Dwie osoby są jeszcze badane, na razie nie ma decyzji o ich hospitalizacji" - dodał strażak.

Ugaszony pożar, trwają poszukiwania

Mimo tragicznego bilansu ofiar, strażacy szybko poradzili sobie z opanowaniem ognia. Akcja gaśnicza została zakończona, a pożar całkowicie zlokalizowany i ugaszony. Jednakże, działania służb na miejscu tragedii wciąż trwają, koncentrując się na dokładnym przeszukiwaniu pogorzeliska. Jest to kluczowy etap, aby upewnić się, że nie ma już żadnego zagrożenia i odnaleźć ewentualne dodatkowe ślady.

Przeszukiwanie spalonych pomieszczeń ma na celu również zidentyfikowanie wszystkich potencjalnych poszkodowanych oraz zebranie dowodów, które pomogą ustalić przyczyny wybuchu ognia. Służby działają metodycznie i z najwyższą starannością, aby nic nie umknęło ich uwadze w tej skomplikowanej sytuacji. Dochodzenie jest na wczesnym etapie i obejmuje każdy detal.

"Akcja gaśnicza została już zakończona, pożar został zlokalizowany i ugaszony" - przekazał strażak.

"W tym momencie trwa jeszcze przeszukiwanie dokładnie tego pomieszczenia, które uległo spaleniu" - wyjaśnił strażak.

Charakterystyka miejsca zdarzenia

Budynek, w którym doszło do tragicznego zdarzenia, jest obiektem biurowym. Pożar ograniczył się do wewnętrznego dziedzińca, co jest określane przez strażaków jako "studnia budynku", czyli przestrzeń pomiędzy czterema ścianami. Ta specyficzna konstrukcja mogła wpłynąć na rozprzestrzenianie się ognia oraz utrudnić akcję ratowniczą w początkowej fazie.

Istotną informacją jest fakt, że strzelnica, która uległa spaleniu, znajdowała się w trakcie remontu. Przedstawiciele służb podkreślili, że w związku z prowadzonymi pracami, w obiekcie nie było w momencie pożaru żadnej broni. To wyjaśnienie jest ważne dla kontekstu zdarzenia i eliminuje pewne hipotezy dotyczące jego przebiegu.

"To jest budynek biurowy. Pożar był w studni budynku, czyli na dziedzińcu pomiędzy czterema ścianami." - powiedział strażak.

"Strzelnica była w trakcie remontu, więc tam nie było żadnej broni" - podkreślił strażak.

Co spowodowało pożar strzelnicy?

Obecnie przyczyny, które doprowadziły do wybuchu tragicznego pożaru, pozostają nieznane. Okoliczności zdarzenia będą szczegółowo wyjaśniane przez odpowiednie służby, w tym policję i prokuraturę, które przejmą śledztwo w tej sprawie. Eksperci będą analizować wszystkie dostępne dowody i zeznania świadków, aby odtworzyć przebieg wydarzeń.

Proces wyjaśniania przyczyn pożaru może potrwać, biorąc pod uwagę złożoność sytuacji i konieczność przeprowadzenia szczegółowych ekspertyz. Celem śledztwa jest ustalenie odpowiedzialnych za to zdarzenie oraz zapobieżenie podobnym tragediom w przyszłości. Wszelkie informacje będą na bieżąco przekazywane opinii publicznej.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.