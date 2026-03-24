Pożar strzelnicy na Ursynowie. Czy na jaw wyjdą mroczne sekrety tragedii?

Śledztwo po tragedii na Ursynowie

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów podjęła zdecydowane kroki, wszczynając śledztwo po tragicznym pożarze, który 21 marca 2026 roku strawił remontowany lokal usługowy zaadaptowany na strzelnicę przy ul. Migdałowej w Warszawie. Ogień, który objął również pojazd marki Iveco oraz kontener na śmieci, w błyskawicznym tempie rozprzestrzenił się, rodząc pytania o standardy bezpieczeństwa i przyczynę tak nagłej eskalacji. Postępowanie dotyczy sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób, co wskazuje na poważne uchybienia, które mogły doprowadzić do katastrofy. Ta straszna historia pozostawiła po sobie ogromny ból i niedowierzanie wśród mieszkańców.

W wyniku tego nieszczęścia, śmierć poniosły aż cztery osoby, w tym dwóch obywateli Polski i dwóch obywateli Ukrainy, co nadaje tragedii międzynarodowy wymiar. Dwie kolejne osoby odniosły poważne obrażenia, a los jednej z nich wciąż wisi na włosku – poszkodowany nadal walczy o życie w szpitalu w stanie nieprzytomności, natomiast druga osoba została przesłuchana po udzieleniu niezbędnej pomocy medycznej. Wszyscy poszkodowani byli pracownikami jednej firmy, wykonującymi prace remontowe, co potęguje tragizm sytuacji i sugeruje, że ich obecność była ściśle związana z przeznaczeniem obiektu. To zdarzenie przypomina o ryzyku, jakie niesie za sobą praca w niebezpiecznych warunkach.

"Postępowanie dotyczy sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach" - przekazał prokurator Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Co ujawni monitoring pożaru?

Na miejscu zdarzenia natychmiast przeprowadzono szczegółowe oględziny pogorzeliska, w których uczestniczył biegły z zakresu pożarnictwa, aby zebrać wszelkie możliwe ślady. Kluczowym elementem śledztwa okazał się zabezpieczony monitoring, który zarejestrował gwałtowny i niezwykle dynamiczny przebieg rozprzestrzeniania się ognia wewnątrz budynku, dostarczając bezcennych informacji o początkowej fazie tragedii. Nagrania te są teraz poddawane gruntownej analizie, mającej na celu odtworzenie każdej sekundy dramatu i zrozumienie, jak doszło do tak szybkiego eskalowania pożaru. Obrazy zarejestrowane przez kamery mogą być decydujące w ustaleniu odpowiedzialności.

Zwłoki wszystkich ofiar zostały zidentyfikowane, co pozwoliło rodzinom na rozpoczęcie procesu żałoby, ale jednocześnie otwiera drogę do dalszych działań prokuratury. Prokurator zlecił przeprowadzenie autopsji, które mają dostarczyć szczegółowych informacji na temat przyczyn śmierci i ewentualnych obrażeń, które mogły wpłynąć na przebieg zdarzenia. Ustalenie dokładnych przyczyn pożaru będzie możliwe dopiero po uzyskaniu kompleksowej opinii biegłego, co jest standardową procedurą w tak skomplikowanych sprawach i wymaga czasu oraz precyzyjnej analizy dowodów.

Dziwny pożar. Co mówią świadkowie?

Pożar strzelnicy na Ursynowie od samego początku budził ogromne emocje i przerażenie, co potwierdzają relacje medialne i wypowiedzi świadków, którzy z niedowierzaniem obserwowali rozwijającą się tragedię. Służby ratunkowe pojawiły się na miejscu błyskawicznie, lecz ogień rozprzestrzeniał się z niespotykaną szybkością, a silne zadymienie znacznie utrudniało działania gaśnicze i ratownicze. Ta dynamika zdarzeń wywołała szereg pytań dotyczących zarówno materiałów użytych do remontu, jak i ogólnych zabezpieczeń przeciwpożarowych w obiekcie.

Jedna z kobiet mieszkających w pobliżu, relacjonując wydarzenia w TVPinfo, opisała „dość drastyczne obrazy” i gęsty, ciemny dym, który poprzedzał pojawienie się straży pożarnej i karetek, co świadczy o brutalności sytuacji. Co więcej, były zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, Ryszard Grosset, stwierdził, że „to jeden z najdziwniejszych pożarów, jakie widział”, co tylko pogłębia tajemnicę i skłania do zastanowienia nad jego faktycznymi przyczynami. Te słowa eksperta rzucają nowe światło na całe zdarzenie.

„Widzieliśmy dość drastyczne obrazy, były wynoszone ofiary przez straż pożarną. Na początku wszystko zaczęło się od gęstego, ciemnego dymu. To było straszne. Po chwili przyjechały karetki i straż pożarna” - relacjonowała w TVPinfo jedna z kobiet mieszkających w pobliżu.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.