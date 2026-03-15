Pożar wieżowca w Bielsku-Białej. Co działo się w nocy?

Alarm i początek pożaru w wieżowcu

Nocą z soboty na niedzielę, 14 marca, dyspozytorzy odebrali zgłoszenie o pożarze w Bielsku-Białej. Alarm, który dotarł po godzinie 22:00, dotyczył wysokiego budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ulicy Podgórze. Z pierwszych doniesień wynikało, że płomienie objęły zadaszenie dziesięciopiętrowego wieżowca, co natychmiast wywołało reakcję służb ratunkowych.

Zastępy ratownicze niezwłocznie skierowały się na miejsce zdarzenia, aby przeprowadzić rozpoznanie. Szybko ustalono, że ogień trawi najwyższą partię obiektu, a konkretnie galerię techniczną znajdującą się na samym dachu. Ten obraz sytuacji sugerował wysokie ryzyko, co wymusiło na strażakach błyskawiczne i zdecydowane działania.

Skuteczna akcja straży pożarnej

Do walki z żywiołem skierowano łącznie trzy ekipy ratownicze, w tym strażaków z Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej. Wspierały ich również służby Wojskowej Straży Pożarnej, co pozwoliło na skoordynowaną akcję. Ratownicy zdecydowali się na dwutorowy atak na płomienie, jednocześnie prowadząc działania z zewnątrz przy użyciu drabiny mechanicznej oraz wewnątrz budynku.

Najważniejszą informacją dotyczącą całej operacji jest fakt, że nikt nie odniósł obrażeń. Zarówno mieszkańcy wieżowca, jak i uczestniczący w akcji strażacy pozostali bezpieczni. Ogień został całkowicie opanowany przed północą, a płomienie nie przedostały się poza techniczną przestrzeń na szczycie budynku, do strefy mieszkalnej.

Zalane mieszkania i ewakuacja

Choć ogień nie zagrażał bezpośrednio lokalom mieszkalnym, proces gaszenia miał swoje negatywne skutki. Funkcjonariusze policji podkreślili, że akcja gaśnicza wymagała zastosowania potężnego ciśnienia oraz znacznych ilości wody. Niestety, woda ta przeciekła do niżej położonych lokali, zalewając wiele mieszkań i budząc mieszkańców.

Służby nie zarządziły pełnej ewakuacji wieżowca, jednak część mieszkańców musiała na krótko opuścić swoje domy w środku nocy. Głośne sygnały wozów strażackich oraz ogólne zamieszanie brutalnie przerwały sen wielu osobom. Po ugaszeniu pożaru i zakończeniu działań większość ewakuowanych osób mogła bezpiecznie wrócić do swoich mieszkań.

Jakie są przyczyny pożaru w Bielsku-Białej?

Obecnie trwają intensywne czynności mające na celu ustalenie bezpośredniej przyczyny tego nocnego incydentu. Policja i straż pożarna prowadzą śledztwo, aby dokładnie wyjaśnić okoliczności, które doprowadziły do wybuchu ognia na dachu wieżowca. Jest to kluczowy etap w procesie wyjaśniania zdarzenia, który pozwoli na wyciągnięcie wniosków.

W celu pełnego zbadania pogorzeliska oraz ustalenia przyczyn pożaru, śledczy planują zaangażowanie specjalisty. Na miejsce zostanie wezwany biegły do spraw pożarnictwa, którego szczegółowa ekspertyza ma rzucić światło na okoliczności wybuchu ognia. Jego opinia będzie niezbędna do zakończenia dochodzenia i poznania prawdy o zdarzeniu.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.