Pożar wieżowca w Gliwicach. Co wywołało chaos na Syriusza?

Alarm w niedzielne przedpołudnie

Mieszkańcy jednego z gliwickich bloków przy ulicy Syriusza przeżyli w niedzielne przedpołudnie prawdziwy koszmar. W dniu 12 kwietnia 2026 roku doszło tam do groźnego pożaru mieszkania zlokalizowanego na szóstym piętrze, co natychmiast wywołało lawinę zdarzeń i zmobilizowało służby ratunkowe. Sytuacja wymagała błyskawicznej reakcji, aby zapobiec tragedii na większą skalę.

Zgłoszenie o ogniu w wieżowcu dotarło do dyżurnego Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach dokładnie o godzinie 11:27. W ciągu zaledwie kilku minut pod wskazany adres ruszyły zastępy straży pożarnej, zespoły ratownictwa medycznego oraz policja. Po przybyciu na miejsce, pierwsze jednostki potwierdziły rozwinięty pożar, z którego okien wydobywał się gęsty i duszący dym, co natychmiast zaalarmowało ratowników.

Masowa ewakuacja mieszkańców

Priorytetem dla strażaków była nie tylko walka z żywiołem, ale przede wszystkim bezpieczna ewakuacja wszystkich zagrożonych mieszkańców. Łącznie z budynku wyprowadzono aż 17 osób, w tym również lokatora mieszkania, które stanęło w płomieniach. Sprawność tej operacji była kluczowa dla uniknięcia poważniejszych konsekwencji zdrowotnych dla uwięzionych w dymie lokatorów.

Akcja ratunkowa była niezwykle wymagająca i skomplikowana. Pięciu mieszkańców, ze względu na trudności w opuszczeniu wyższych kondygnacji, musiało zostać ewakuowanych przy użyciu specjalistycznych drabin mechanicznych. To świadczy o skali zagrożenia i profesjonalizmie służb, które skutecznie wyprowadziły każdą osobę w bezpieczne miejsce.

Poszkodowani trafili do szpitala

Niestety, dramatyczne wydarzenia na Syriusza nie obeszły się bez poszkodowanych. Trzy osoby, w tym nieszczęsny lokator płonącego mieszkania, trafiły pod czujną opiekę ratowników medycznych i zostały natychmiast przewiezione do szpitala. Dwie z nich wymagały hospitalizacji z powodu objawów podtrucia dymem i gazami pożarowymi, które są niezwykle niebezpieczne dla zdrowia i życia.

Na miejscu zdarzenia intensywnie pracowały zespoły ratownictwa medycznego, które udzielały wstępnej pomocy i monitorowały stan zdrowia ewakuowanych mieszkańców. Błyskawiczna reakcja medyków była niezbędna, aby ocenić ewentualne ukryte zagrożenia i zapewnić kompleksową opiekę wszystkim, którzy odnieśli obrażenia lub byli narażeni na działanie dymu.

Kilkudziesięciu strażaków w akcji gaśniczej

Skala pożaru wymagała zaangażowania znaczących sił ratowniczych. W kulminacyjnym momencie na miejscu pracowało sześć zastępów straży pożarnej, co oznacza około 25 dzielnych strażaków, którzy niestrudzenie walczyli z żywiołem. Wspierały ich cztery zespoły ratownictwa medycznego oraz policjanci, którzy zabezpieczali teren i dbali o porządek.

Strażacy prowadzili działania gaśnicze nie tylko wewnątrz mieszkania, ale również dokładnie kontrolowali sąsiednie pomieszczenia, aby upewnić się, że ogień nie rozprzestrzenił się na inne lokale. Jak zapewnił rzecznik gliwickiej straży pożarnej, sytuacja została ostatecznie opanowana, a rozprzestrzenienie się ognia na kolejne mieszkania zostało skutecznie zahamowane.

Co wywołało pożar w gliwickim bloku?

Na obecnym etapie, pomimo intensywnych działań i opanowania pożaru, wciąż nie jest jasne, co doprowadziło do pojawienia się ognia w gliwickim mieszkaniu. Przyczyna zdarzenia pozostaje niewiadomą, a jej ustalenie będzie wymagało szczegółowej analizy i pracy śledczych. Tajemnica pożaru jest teraz w rękach odpowiednich organów.

Ustalenie faktycznej przyczyny pożaru należy do właściwych organów prowadzących postępowanie, w tym Policji, przy wsparciu biegłego z zakresu pożarnictwa. Każdorazowo wymaga to przeprowadzenia skrupulatnych oględzin miejsca zdarzenia oraz dokładnej analizy zgromadzonego materiału dowodowego. Śledczy będą musieli dokładnie zbadać każdy szczegół, aby dojść do jednoznacznych wniosków.

"Ustalenie przyczyny pożaru należy do właściwych organów prowadzących postępowanie, w tym między innymi Policji, przy współudziale biegłego z zakresu pożarnictwa. Każdorazowo wymaga to przeprowadzenia szczegółowych oględzin miejsca zdarzenia oraz dokładnej analizy zgromadzonego materiału dowodowego. W związku z trwającym postępowaniem szczegółowe informacje dotyczące przyczyn pożaru nie są na tym etapie udostępniane - przekazała gliwicka straż pożarna."

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.