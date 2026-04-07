Pożar Żabie Doły. Czy celowe podpalenie zagroziło cennemu ekosystemowi?

Gęsty dym nad Żabimi Dołami

W poniedziałek wielkanocny, tuż przed godziną 19:00, nad obszarem Żabich Dołów pojawiły się gęste, czarne chmury dymu, widoczne z dużej odległości. Zaniepokojeni przechodnie, widząc rozprzestrzeniające się płomienie, niezwłocznie poinformowali służby ratunkowe, dzwoniąc pod numer 112. Szybka reakcja świadków umożliwiła natychmiastowe zadysponowanie sił na miejsce pożaru.

Straż pożarna, która błyskawicznie dotarła do zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Żabie Doły, potwierdziła, że ogień palił się w kilku niezależnych punktach. Taka sytuacja może wskazywać, że pożar nie był przypadkowy i prawdopodobnie doszło do celowego podpalenia. Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do bytomskiej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej dokładnie o godzinie 18:46.

Ile terenów strawił ogień?

St. asp. Szymon Michalski, oficer prasowy bytomskiej KM PSP, poinformował, że łącznie żywioł strawił powierzchnię około 3000 metrów kwadratowych. Do walki z ogniem zadysponowano trzy zastępy strażackie, w tym dwie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Bytomia, które wspierały działania gaśnicze. Zmagania strażaków z płomieniami na Żabich Dołach trwały ponad dwie godziny.

Akcja gaśnicza zakończyła się o godzinie 21:01, a służby ostatecznie opanowały rozprzestrzenianie się pożaru. Najważniejszą wiadomością jest to, że mimo skali zdarzenia, żadna osoba nie poniosła obrażeń ani nie odniosła żadnych obrażeń fizycznych. Incydent wywołał jednak duże zaniepokojenie wśród mieszkańców okolicznych miast.

Znaczenie przyrodnicze Żabich Dołów

Żabie Doły to unikalny zespół przyrodniczo-krajobrazowy, położony na styku Bytomia, Chorzowa i Piekar Śląskich, co czyni go kluczowym obszarem dla regionu. Cały kompleks rozciąga się na imponującej powierzchni 226,2 hektara, stanowiąc ważną zieloną enklawę w przemysłowym krajobrazie Śląska. Jest to obszar o niezwykłym znaczeniu ekologicznym i rekreacyjnym.

Teren Żabich Dołów jest domem dla wielu gatunków ptactwa oraz innych przedstawicieli fauny, w tym również tych objętych ścisłą ochroną prawną. Rozprzestrzeniający się ogień stanowił bezpośrednie i śmiertelne zagrożenie dla tego delikatnego i unikalnego ekosystemu, niszcząc siedliska i roślinność. Ochrona tego obszaru jest priorytetem dla lokalnych organizacji ekologicznych.

Apel strażaków do mieszkańców

Strażacy z całego regionu po raz kolejny przypominają, że powszechna praktyka rzekomo „bezpiecznego wypalania traw” to groźny mit, który prowadzi do katastrofalnych skutków. Ogień, raz uwolniony, z ogromną łatwością wymyka się spod jakiejkolwiek kontroli, prowadząc do tragicznych i nieodwracalnych strat w środowisku naturalnym. Dlatego apelują o rozwagę i odpowiedzialność ze strony wszystkich mieszkańców.

W bezwzględnych płomieniach życie tracą nie tylko rzadkie okazy flory, ale także niezliczone ptaki, drobne ssaki, płazy i owady, które stanowią ważny element ekosystemu. Te niewielkie stworzenia nie mają najmniejszych szans na ratunek przed szybko przemieszczającą się ścianą ognia. Służby mundurowe kategorycznie apelują o natychmiastowe zgłaszanie każdego zauważonego zarzewia ognia oraz innych niepokojących sytuacji.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.