Pożar zabytkowej willi w Komorowie. Czy odnaleziono zaginioną osobę?

Zgłoszenie pożaru w Komorowie

Zgłoszenie o poważnym pożarze w Komorowie wpłynęło do służb ratunkowych o godzinie 8:48. Ogień wybuchł w dwukondygnacyjnym, murowanym budynku, który znajdował się przy ulicy Kolejowej 13. Obiekt o wymiarach około 10 na 10 metrów szybko stanął w płomieniach, angażując znaczne siły Państwowej Straży Pożarnej.

Willa, która uległa pożarowi, jest obiektem zabytkowym, co dodatkowo utrudniało działania gaśnicze i ratunkowe. Strażacy musieli zmierzyć się z szybko rozprzestrzeniającym się ogniem oraz niestabilną konstrukcją historycznego budynku, który z minuty na minutę stawał się coraz bardziej zagrożony.

Zawalony dach i strop budynku

W trakcie intensywnej akcji gaśniczej sytuacja w płonącej willi uległa gwałtownemu pogorszeniu. Zawaleniu uległ strop wewnątrz obiektu, a wkrótce po tym runęła również konstrukcja dachu. To wydarzenie znacząco zwiększyło ryzyko dla ratowników oraz skomplikowało proces poszukiwań.

Młodszy kapitan Michał Składanowski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie, potwierdził te informacje. Jak zaznaczył, część budynku została poważnie naruszona, co wymagało od strażaków szczególnej ostrożności w dalszych działaniach operacyjnych na miejscu zdarzenia.

"Na tę chwilę istnieje przypuszczenie, że pod gruzami może znajdować się jedna osoba. Na miejscu prowadzone są działania gaśniczo-ratownicze, w tym odgruzowywanie zawalonych pomieszczeń ze szczególną ostrożnością z uwagi na bardzo niestabilną konstrukcję" - słyszymy.

Kto jest poszukiwany

Strażacy koncentrują swoje działania na przeszukiwaniu gruzowiska, mając na uwadze doniesienia o możliwej obecności osoby wewnątrz willi. Akcja ratunkowa polega na metodycznym odgruzowywaniu zawalonych pomieszczeń, co jest procesem wymagającym czasu i precyzji ze względu na groźbę dalszych osunięć i zawałów.

Istnieje poważna obawa, że pod zwałami gruzu może znajdować się starsza kobieta. Informacje te pochodzą od okolicznych mieszkańców, którzy z niepokojem obserwują rozwój wydarzeń. Ratownicy dokładają wszelkich starań, aby jak najszybciej dotrzeć do każdej części zniszczonego budynku i sprawdzić te doniesienia.

Trudne warunki dla ratowników

Akcja ratunkowa w Komorowie odbywa się w wyjątkowo trudnych i niebezpiecznych warunkach. Niestabilna konstrukcja budynku, który został mocno naruszony przez ogień i zawalenia, sprawia, że każdy ruch strażaków musi być dokładnie przemyślany i wykonywany z najwyższą ostrożnością.

Celem nadrzędnym jest zapewnienie bezpieczeństwa ratowników oraz zapobieganie kolejnym zawałom, które mogłyby zagrozić ekipom poszukiwawczym. Sytuacja jest dynamiczna, a działania na miejscu zdarzenia są stale monitorowane i korygowane w zależności od panujących warunków i postępów w odgruzowywaniu.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.