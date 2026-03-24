Pożegnanie burmistrza Koźmina. Jaki ciężar naprawdę dźwigał włodarz?

Tragiczna pożegnalna procesja

Społeczność Koźmina Wielkopolskiego przeżyła wstrząs, gdy dotarła wiadomość o tragicznej śmierci ich wieloletniego burmistrza, Macieja Bratborskiego. Jego niespodzianka odejście, które miało miejsce we własnym domu, pogrążyło miasto w głębokim smutku i niedowierzaniu. Zanim jednak złożono go do ziemi, mieszkańcy mieli okazję oddać mu hołd w niezwykle symboliczny sposób. Dzień pogrzebu stał się manifestacją jedności i szacunku dla włodarza, który przez lata kierował ich losami.

Poniedziałek, 23 marca, zapisał się w historii Koźmina Wielkopolskiego jako dzień ostatniej drogi cenionego samorządowca. Kondukt żałobny, w którym uczestniczyły setki osób – rodzina, przyjaciele, współpracownicy i liczni mieszkańcy – przemierzył ulice miasta. Była to chwila refleksji nad życiem i dorobkiem człowieka, którego postać odcisnęła wyraźne piętno na lokalnej społeczności. Symboliczny przystanek przed urzędem miejskim, miejscem jego codziennej pracy, stał się jednym z najbardziej poruszających momentów całej uroczystości.

Hymn miasta i morze kwiatów

Gdy karawan z trumną zatrzymał się przed majestatycznym budynkiem urzędu miejskiego, w ciszy wypełnionej żalem rozbrzmiały pierwsze nuty hymnu miasta. Ten wzruszający gest, będący hołdem dla służby Macieja Bratborskiego, wywołał falę emocji wśród zgromadzonych. Trudno było powstrzymać łzy, widząc jak wielu mieszkańców i współpracowników opłakuje swojego lidera. Był to moment, w którym publiczny smutek spotkał się z osobistą tragedią, tworząc niezapomniany obraz.

Po mszy świętej, kondukt żałobny kontynuował swoją drogę na cmentarz. Tam, grób burmistrza Koźmina Wielkopolskiego niemal dosłownie utonął w morzu świeżych kwiatów i zniczy. Każdy bukiet, każda zapalona świeca była dowodem pamięci i wdzięczności za lata poświęcone rozwojowi miasta. Ta symboliczna scena mówiła więcej niż tysiąc słów o tym, jak głęboko Maciej Bratborski zapisał się w sercach mieszkańców.

Ciężar władzy i choroba duszy

Podczas nabożeństwa żałobnego, duchowny ks. Sławomir Borowczyk w swoim kazaniu dotknął niezwykle trudnych i bolesnych kwestii, które często towarzyszą pełnieniu funkcji publicznych. Podkreślił on ogromny ciężar odpowiedzialności, jaki spoczywa na barkach każdego włodarza, wskazując na presję i samotność, z jakimi muszą się mierzyć. Słowa księdza rzuciły nowe światło na okoliczności, które mogły doprowadzić do tak tragicznego finału. Wskazał, że ludzkie życie powinno być oceniane przez pryzmat całej drogi, a nie tylko jego dramatycznego zakończenia.

Ksiądz Borowczyk w poruszający sposób opisał wyzwania związane z byciem liderem społeczności. Jego kazanie było wyraźną przestrogą i jednocześnie próbą zrozumienia skomplikowanej natury ludzkiej psychiki. Te słowa nabierają szczególnego znaczenia w kontekście doniesień o tym, że Maciej Bratborski odebrał sobie życie w piwnicy własnego domu, a pomoc przyszła niestety za późno. To bolesne przypomnienie o niewidzialnych zmaganiach, z jakimi borykać mogą się osoby na świeczniku.

"- Być włodarzem to brać na swoje barki troski tysięcy rodzin - mówił ksiądz. - W życiu wielu osób nadchodzi moment, w którym ciężar odpowiedzialności i samotność w tłumie oraz choroba duszy stają się nie do zniesieniu - mówił w trakcie kazania, ksiądz celebrujący pogrzebową mszę."

Wspomnienia zastępcy burmistrza

Współpracownicy Macieja Bratborskiego nie kryli swojego głębokiego smutku i szoku, po tym jak dowiedzieli się o jego odejściu. Zastępca burmistrza, Jarosław Ratajczak, wygłosił niezwykle osobiste i wzruszające przemówienie, które trafiło prosto w serca żałobników. Jego słowa były świadectwem bliskiej relacji i wzajemnego szacunku, jaki panował między nim a zmarłym włodarzem. To pożegnanie było czymś więcej niż tylko formalnym wystąpieniem; było wyrazem autentycznego żalu i poczucia straty.

Ratajczak w swojej mowie zwrócił się bezpośrednio do zmarłego burmistrza, wspominając wspólnie przeżyte chwile i jego niezwykłe cechy. Opisał Macieja Bratborskiego jako człowieka, który żył według własnych zasad, nie ulegając presji z zewnątrz. Podkreślił jego niezłomny charakter, oddanie służbie publicznej oraz wyjątkowe poczucie humoru i wiedzę. Zastępca burmistrza przytoczył również ostatnie słowa włodarza o zmęczeniu i poczuciu spełnienia.

"- Szefie, nie tak miała zakończyć się nasza przygoda - mówił smutnym głosem zastępca burmistrza, Jarosław Ratajczak. - Żyłeś według swoich reguł, nie pod dyktando innych. Wiele razy podkreślałeś, że bycie burmistrzem to nie tylko zaszczyt, ale też służba. Wszędzie zostawiłeś trwały ślad. Miałeś wyjątkowe poczucie humoru, ponadprzeciętną wiedzę - mówił współpracownik burmistrza, wspominając, że włodarz ostatnio podkreślał, że jest osobą spełnioną, ale też, że jest wyczerpany i zmęczony."

Kariera Macieja Bratborskiego

Zakończenie wystąpienia Jarosława Ratajczaka było pełne szacunku i głębokiej wdzięczności, stanowiąc godne pożegnanie z wyjątkowym liderem. Słowa te podkreśliły nie tylko osobiste cechy Macieja Bratborskiego, ale także jego niezachwiane zaangażowanie w sprawy lokalnej społeczności. Pożegnanie to było wzruszającym dowodem na to, jak wielu ludzi dotknęła jego śmierć i jak wielki wpływ miał na życie Koźmina Wielkopolskiego. Jego dziedzictwo pozostaje żywe w pamięci mieszkańców.

Kariera samorządowa Macieja Bratborskiego to przykład poświęcenia i długotrwałej służby publicznej. Rozpoczęła się ona na początku lat 90., tuż po powrocie ze stażu w Holandii, co świadczyło o jego otwarciu na nowe doświadczenia i chęci rozwoju. Już w 1993 roku objął stanowisko zastępcy burmistrza, a od 2002 roku nieprzerwanie, przez ponad dwie dekady, pełnił funkcję burmistrza miasta i gminy Koźmin Wielkopolski. Jego długie panowanie na tym stanowisku świadczy o zaufaniu, jakim darzyli go mieszkańcy.

Jak długo rządził burmistrz?

Przez wszystkie te lata Maciej Bratborski był nie tylko urzędnikiem, ale prawdziwym gospodarzem, który z oddaniem dbał o rozwój i dobrobyt swojej gminy. Jego praca i zaangażowanie na trwałe zapisały się w historii Koźmina Wielkopolskiego, wpływając na kształt i dynamikę życia lokalnej społeczności. Był osobą, która potrafiła jednoczyć ludzi wokół wspólnych celów, co w dzisiejszych czasach jest cechą niezwykle cenną. Jego śmierć, która nastąpiła 17 marca 2026 roku, zamknęła ważny rozdział w dziejach miasta.

Działalność Macieja Bratborskiego na stanowisku burmistrza, trwająca nieprzerwanie aż do jego śmierci, jest świadectwem jego niezłomności i pasji do pracy na rzecz innych. Pozostawił po sobie nie tylko konkretne osiągnięcia, ale również pamięć o sobie jako o człowieku z pasją, wiedzą i poczuciem humoru. Jego postać na długo pozostanie w świadomości mieszkańców Koźmina Wielkopolskiego jako symbol oddanej służby i tragicznie przerwanej misji.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.