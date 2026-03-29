Poznań zamyka ulice. Czy żaby opanowały miasto?

Wiosenna mobilizacja płazów

Zbliża się coroczne, choć dla wielu zaskakujące, zjawisko – masowa migracja płazów. To właśnie ona jest powodem czasowego zamknięcia części ulic w Poznaniu. Od 29 marca do 15 kwietnia, codziennie w godzinach od 18:00 do 6:00, na wybranych odcinkach zapanuje ruch ograniczony, a niekiedy wręcz całkowicie wstrzymany. Te nietypowe utrudnienia są ceną za ochronę żab, ropuch i traszek, które po zimie ruszają do swoich miejsc godowych.

Lista ulic objętych ograniczeniami obejmuje m.in. Ku Dębinie (z wyłączeniem mieszkańców), Leśnych Skrzatów, Radarową oraz Warmińską. W ciągu dnia ruch pozostaje możliwy, jednak z bezwzględnym ograniczeniem prędkości do 20 km/h. Poznań już od lat mierzy się z tym wyzwaniem, stawiając czoła naturze, która nie zważa na miejskie plany urbanistyczne i komunikacyjne.

Poznań kontra zwierzęcy instynkt

Wiosna to dla płazów prawdziwy wyścig z czasem i zagrożeniami. Po miesiącach hibernacji, ukryte pod ziemią czy w norach, budzą się do życia z jednym celem: dotrzeć do wody i rozpocząć okres godowy. Niestety, na ich drodze stoją nie tylko naturalne przeszkody, ale przede wszystkim rozwijająca się infrastruktura miejska. Właśnie w tym okresie drogi stają się dla nich śmiertelnymi pułapkami, a setki, jeśli nie tysiące, zwierząt giną pod kołami rozpędzonych pojazdów.

Co roku ten sam scenariusz budzi dyskusje: czy miasto robi wystarczająco dużo, czy może natura w tak intensywnie urbanizowanym środowisku jest po prostu skazana na porażkę? Ograniczenia prędkości i czasowe zamknięcia dróg to próba ratowania sytuacji. To symboliczne przypomnienie, że nawet w centrum dynamicznego miasta, gdzie królują samochody, wciąż musimy mierzyć się z dziką przyrodą.

Dlaczego płazy wracają w to samo miejsce?

Z pozoru chaotyczna wędrówka płazów jest w rzeczywistości niezwykle precyzyjna. Urzędnicy podkreślają, że żaby, ropuchy i traszki wracają instynktownie dokładnie w te same miejsca, w których same się urodziły. Ten genetyczny kompas sprawia, że ich trasy migracyjne są powtarzalne rok po roku, niczym niewidzialne autostrady. To właśnie ta przewidywalność pozwala miejskim służbom co roku identyfikować najbardziej niebezpieczne dla nich odcinki dróg i wprowadzać konkretne działania ochronne.

Program ochrony płazów w Poznaniu nie jest żadną nowością, to raczej dobrze ugruntowana tradycja, która niezmiennie powraca wraz z wiosennym ociepleniem. Dzięki temu można liczyć na pewną powtarzalność w podejściu do problemu. Chodzi o to, by systematycznie ograniczać straty i dawać płazom szansę na bezpieczne dotarcie do zbiorników wodnych, co jest kluczowe dla zachowania ich populacji.

Wielkie wyzwanie dla kierowców

Miasto nieustannie apeluje do kierowców o przestrzeganie wprowadzonych ograniczeń i wzmożoną ostrożność. Nawet niewielkie zmniejszenie prędkości może mieć kluczowe znaczenie i uratować życie wielu płazów. Każdy z nas może przyczynić się do ochrony tych niewielkich, ale niezwykle ważnych elementów ekosystemu miejskiego, okazując im odrobinę empatii na drodze.

Utrudnienia w ruchu potrwają do połowy kwietnia, co oznacza kilka tygodni wzmożonej uwagi i ewentualnych opóźnień w podróży. To jednak niewielka cena za zachowanie bioróżnorodności i pokazanie, że Poznań dba o swoich najmniejszych mieszkańców. Pozostaje pytanie, jak długo będziemy zamykać ulice i czy nie ma lepszych, bardziej trwałych rozwiązań na pogodzenie miejskiego życia z rytmem natury.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.