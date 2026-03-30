Praga i Targówek otrzymają miliardy. Co zmieni się w dzielnicach?

Gminny Program Rewitalizacji do 2030

Władze stolicy rozpoczęły zakrojoną na szeroką skalę rewitalizację prawobrzeżnych dzielnic Warszawy, czyli Pragi-Północ, Pragi-Południe oraz Targówka. Projekt o wartości niemal 3 miliardów złotych ma za zadanie wyrównać standardy życia na terenie całej stolicy. Wiceprezydent Warszawy Aldona Machnowska-Góra podkreśliła, że przemiany nie tylko podniosą standard lokali, ale także stworzą nowe opcje rekreacyjne i pobudzą aktywność społeczną mieszkańców.

„Gminny Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do roku 2030” obejmuje obszar o powierzchni przeszło dwóch tysięcy hektarów, zamieszkiwany przez blisko 156 tysięcy Warszawiaków. Całe przedsięwzięcie opiera się na trzech głównych filarach. Są to: budowa i odnowa bazy lokalowej, przeobrażenie tkanki miejskiej oraz wspieranie aktywności społecznej i kulturalnej.

Nowe mieszkania i remonty kamienic

W ramach pierwszego filaru projektu, czyli budowy i odnowy bazy lokalowej, planowane jest stworzenie blisko 780 nowych mieszkań. Będą to lokale z zasobów Towarzystw Budownictwa Społecznego (TBS) oraz mieszkania komunalne. Część z nich już została oddana do użytku, na przykład 72 lokale komunalne przy ulicy Stolarskiej 6 oraz 186 mieszkań TBS przy ulicy Markowskiej.

Trwają także zaawansowane prace nad budynkiem przy ulicy Jagiellońskiej, który docelowo pomieści 207 mieszkań z zasobów TBS. Wiele starych kamienic przechodzi gruntowną renowację pod nadzorem Stołecznego Konserwatora Zabytków. Budynki te otrzymują nowoczesne systemy grzewcze, dostęp do ciepłej wody oraz są wyposażane w windy, poprawiając komfort życia mieszkańców.

Jak zmieni się przestrzeń miejska?

Drugi filar programu skupia się na przeobrażeniu tkanki miejskiej, obejmującym modernizację dróg, tworzenie nowych zieleńców i parków oraz budowę stref rekreacyjno-sportowych. Na liście zmian znalazły się takie kluczowe punkty jak Plac Hallera, ulica Dąbrowszczaków oraz Plac przed Kinem Praha. Modernizacja obejmie również ulice Floriańską, Gocławską, Terespolską, Kamionkowską, Chyrowską oraz Gościeradowską, które zyskają nowy wygląd i funkcjonalność.

Obecnie prowadzone są intensywne prace drogowe na ulicach Okrzei i Środkowej, których zakończenie przewidziano jeszcze w bieżącym roku. Dużą wagę przywiązuje się do aspektu przyrodniczego, czego najlepszym przykładem jest koncepcja utworzenia Parku Naturalnego Golędzinów. Ten obszar, liczący blisko 65 hektarów, ma za zadanie zachować unikalny charakter nadwiślańskiej fauny i flory, oferując mieszkańcom nową zieloną przestrzeń.

Inwestycje w kulturę i aktywność

W ramach trzeciego filaru, dotyczącego aktywności społecznej i kultury, zaplanowano budowę nowoczesnych bibliotek oraz placówek kulturalnych. Powstaną one na wzór już prężnie działającego Arthouse Kołowa na Targówku Mieszkaniowym oraz Centrum Kultury i Aktywności przy ulicy Siarczanej. Te instytucje mają stać się centrami życia lokalnego, oferując różnorodne możliwości spędzania czasu.

Nowe i istniejące placówki gwarantują bogatą ofertę warsztatów i zajęć skierowanych do odbiorców w każdym wieku. Program obejmuje aktywności od najmłodszych mieszkańców aż po seniorów, wspierając integrację i rozwój lokalnych społeczności. Celem jest pobudzenie społecznej energii i zapewnienie mieszkańcom dostępu do szerokiej gamy wydarzeń edukacyjnych i rozrywkowych.

Ochrona dziedzictwa i Sinfonia Varsovia

W trakcie realizacji założeń programu ogromny nacisk kładzie się na ratowanie cennego dziedzictwa architektonicznego. Szczególnie istotne jest zachowanie dziewiętnastowiecznych, praskich drewniaków, które stanowią rzadki element lokalnej historii. Specjaliści prowadzą szczegółowe prace konserwatorskie, aby przywrócić ich historyczny wygląd, co obecnie ma miejsce przy drewnianej oficynie Burkego pod adresem Kawęczyńska 26.

Niezwykle ważnym punktem całego przedsięwzięcia jest również przebudowa siedziby Orkiestry Sinfonia Varsovia przy ulicy Grochowskiej 272. Historyczne budynki dawnego Carskiego Instytutu Weterynarii zostaną przekształcone w innowacyjne centrum muzyczne, którego kluczowym elementem będzie największa w Polsce sala koncertowa, mająca powstać do 2030 roku. Teren ten poza wydarzeniami artystycznymi zaoferuje także strefy relaksu, sekcje edukacyjne, gastronomię oraz tereny zielone.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.