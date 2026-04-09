Prezes OSP Rzeszów-Biała nie żyje. Co wydarzyło się przy Grobie Pańskim?

Tragiczna śmierć Konrada Kotuli

4 kwietnia 2026 roku, w Wielką Sobotę, Rzeszów i całe środowisko strażackie pogrążyły się w żałobie po nagłej śmierci druha Konrada Kotuli. Mężczyzna, będący Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów-Biała, zmarł w wieku zaledwie 35 lat. Jego odejście stanowi ogromną stratę dla lokalnej społeczności i wszystkich, którzy znali go jako człowieka oddanego służbie.

Tragiczne wydarzenie miało miejsce podczas pełnienia przez Konrada Kotulę warty honorowej przy Grobie Pańskim. Strażak zasłabł w kościele pw. Miłosierdzia Bożego na rzeszowskim osiedlu Biała. Pomimo natychmiastowej interwencji i udzielonej pomocy medycznej, nie udało się uratować jego życia, co pogłębiło szok i niedowierzanie. Pozostawił pogrążoną w smutku żonę w ciąży oraz dziecko.

"4 kwietnia 2026 roku, w wieku zaledwie 35 lat, odszedł nasz Kolega – strażak, Prezes OSP Rzeszów - Biała, człowiek oddany służbie i zawsze gotowy nieść pomoc innym. Rodzinie, Bliskim oraz wszystkim pogrążonym w żałobie składamy najszczersze wyrazy współczucia i wsparcia w tych trudnych chwilach. Cześć Jego pamięci" - napisali strażacy z Komendy Miejskiej PSP w Rzeszowie.

Kim był prezes OSP Rzeszów-Biała?

Konrad Kotula był cenionym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów-Biała, pełniąc funkcję jej prezesa. Jego zaangażowanie w działalność strażacką wykraczało poza obowiązki, czyniąc go osobą niezwykle szanowaną i lubianą w środowisku. Przez lata aktywnie uczestniczył w akcjach ratowniczych, szkoleniach i życiu społecznym jednostki.

Śmierć 35-letniego druha Konrada Kotuli wywołała falę kondolencji i wyrazów współczucia napływających z całej Polski. Komenda Miejska PSP w Rzeszowie w oficjalnym komunikacie podkreśliła, że był on "człowiekiem oddanym służbie i zawsze gotowym nieść pomoc innym". Wspomnienia o jego profesjonalizmie i życzliwości pozostaną żywe w pamięci wielu osób.

Szczegóły uroczystości pogrzebowych Konrada Kotuli

Ostatnie pożegnanie druha Konrada Kotuli odbędzie się w sobotę, 11 kwietnia 2026 roku. Uroczystości rozpoczną się różańcem zaplanowanym na godzinę 12:30. Msza Święta pogrzebowa zostanie odprawiona o godzinie 13:00 w Kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Rzeszowie-Białej, tym samym, w którym zmarł. To będzie moment głębokiej modlitwy i refleksji.

Po zakończeniu mszy świętej, kondukt żałobny wyruszy, aby odprowadzić zmarłego na miejscowy cmentarz. Spodziewany jest udział licznych delegacji jednostek straży pożarnej, zarówno z Rzeszowa, jak i okolic, a także przedstawicieli władz lokalnych i mieszkańców. Będą oni chcieli oddać hołd Prezesowi OSP Rzeszów-Biała i symbolicznie podziękować mu za jego służbę. To wydarzenie z pewnością zgromadzi wielu pogrążonych w smutku ludzi.

Pamięć o zmarłym strażaku

Pamięć o Konradzie Kotuli, jego poświęceniu i zaangażowaniu, będzie pielęgnowana przez lata. Jego służba dla Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów-Biała była wzorem dla wielu młodszych strażaków i inspiracją do działania. Druh Konrad Kotula zostanie zapamiętany jako człowiek o wielkim sercu, zawsze gotowy do pomocy potrzebującym. To świadectwo jego niezwykłego charakteru i oddania.

Tragiczna śmierć Konrada Kotuli przypomina o ryzyku zawodu strażaka, nawet podczas pełnienia warty honorowej. Społeczność strażacka Rzeszowa-Białej i całego regionu utraciła nie tylko prezesa, ale przede wszystkim przyjaciela i kolegę. Jego odejście pozostawi pustkę, ale jednocześnie wzmocni poczucie jedności i braterstwa w strażackiej rodzinie.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.