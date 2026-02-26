Prezydent Częstochowy z zarzutami korupcyjnymi. Co ujawni prokuratura?

Zatrzymanie prezydenta Częstochowy

Prezydent Częstochowy, Krzysztof M., został zatrzymany w środę, 25 lutego, przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Zatrzymanie to jest elementem szeroko zakrojonego śledztwa dotyczącego korupcji w mieście, które prowadzi Prokuratura Krajowa. Krzysztof M. jest dziewiętnastą osobą, której postawiono zarzuty w tej sprawie, obejmującej urzędników i samorządowców. Czynności procesowe przeprowadzono w okolicy jego miejsca zamieszkania w Częstochowie.

Prokurator krajowy Dariusz Korneluk potwierdził, że prezydent usłyszał zarzut korupcyjny i został przesłuchany w charakterze podejrzanego. Nie poinformowano go o treści zarzutu przed ogłoszeniem, co jest standardową procedurą. Dalsze działania w sprawie zaplanowano na czwartek, kiedy to prokuratura miała wydać oficjalny komunikat. Decyzja o ewentualnym tymczasowym areszcie zostanie podjęta po ocenie zgromadzonego materiału dowodowego.

Czego dotyczą zarzuty korupcyjne?

Sprawa, w którą zamieszany jest prezydent Częstochowy, koncentruje się na nieprawidłowościach związanych z zamówieniami publicznymi realizowanymi w mieście. Według ustaleń Radia ESKA, prezydent Krzysztof M. miał przyjąć korzyść majątkową. Łapówka miała być wręczona w zamian za korzystne decyzje administracyjne, co stanowi kluczowy element zarzutu korupcyjnego.

Zatrzymanie i postawienie zarzutów Krzysztofowi M. świadczy o dalszym rozwoju śledztwa, które od dłuższego czasu obejmuje lokalny samorząd. Prokuratura podkreśla, że sprawa ma charakter rozwojowy i dotyczy wielopłaszczyznowych działań przestępczych. Organy ścigania zapowiadają gruntowną analizę zgromadzonych dowodów, co może prowadzić do kolejnych kroków prawnych.

Kariera prezydenta Częstochowy

Krzysztof M. pełni funkcję prezydenta Częstochowy nieprzerwanie od 2010 roku, co czyni go jednym z dłużej urzędujących włodarzy w Polsce. W ostatnich wyborach samorządowych w 2024 roku, startując z ramienia Lewicy, odniósł zwycięstwo w drugiej turze. Pokonał wówczas kandydatkę Prawa i Sprawiedliwości, Monikę Pohorecką, rozpoczynając swoją czwartą kadencję na tym stanowisku.

Śledztwo Centralnego Biura Antykorupcyjnego, w ramach którego postawiono zarzuty prezydentowi, jest kontynuacją działań z poprzednich lat. Obejmowało ono wcześniejsze zatrzymania innych znaczących postaci z życia publicznego Częstochowy i regionu śląskiego. Afera korupcyjna ujawnia złożoną sieć powiązań i potencjalnych nieprawidłowości w zarządzaniu miastem.

Inni podejrzani w śledztwie

W październiku 2024 roku, w ramach tego samego śledztwa, CBA zatrzymało Bartłomieja S., który był byłym wicemarszałkiem województwa śląskiego oraz byłym wiceprezydentem Częstochowy. Przedstawiono mu zarzuty dotyczące korupcji oraz prania brudnych pieniędzy. Zarzuty te odnosiły się do okresu pełnienia zarówno funkcji wicemarszałka, jak i wiceprezydenta miasta.

Po zatrzymaniu i tymczasowym aresztowaniu, Bartłomiej S. zrezygnował z funkcji wicemarszałka i został zawieszony w prawach członka Platformy Obywatelskiej. W maju 2025 roku opuścił areszt, lecz prokuratura zastosowała wobec niego środki zapobiegawcze. Obejmowały one poręczenie majątkowe w wysokości 400 tysięcy złotych, dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju.

Zarzuty dla przewodniczącego Rady Miasta

Kolejnym ważnym zatrzymaniem w toku śledztwa było aresztowanie pod koniec października 2025 roku Łukasza B., ówczesnego przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy. Był on również kandydatem Koalicji Obywatelskiej na stanowisko prezydenta miasta w ostatnich wyborach samorządowych. Postawiono mu pięć zarzutów, w tym przyjmowania korzyści majątkowych i poświadczenia nieprawdy w dokumentach.

Zarzuty wobec Łukasza B. dotyczyły również podżegania do wystawiania nierzetelnych faktur, związanych z usługami świadczonymi w trakcie kampanii wyborczej. Prokuratura zastosowała wobec niego szereg środków zapobiegawczych. Były to poręczenie majątkowe w wysokości 250 tysięcy złotych, zawieszenie w pełnieniu funkcji publicznych oraz dozór policji.

Rozwój częstochowskiego śledztwa

Śledztwo obejmuje szerokie spektrum działań korupcyjnych, dotykając zarówno obecnych, jak i byłych przedstawicieli władz Częstochowy oraz województwa śląskiego. To złożona sprawa, która sukcesywnie ujawnia kolejne osoby zamieszane w nieprawidłowości. Postawienie zarzutów prezydentowi Krzysztofowi M. jest istotnym etapem w tej długotrwałej i szeroko komentowanej aferze.

Dalszy rozwój postępowania będzie ściśle monitorowany, a prokuratura zapowiada kolejne kroki, w tym analizę materiału dowodowego. Sprawa wciąż przyciąga uwagę mediów i mieszkańców, a jej ostateczny przebieg i konsekwencje pozostają przedmiotem publicznego zainteresowania. Rzetelne wyjaśnienie wszystkich okoliczności jest kluczowe dla transparentności życia publicznego.

