Próbna matura 2026 z języka polskiego. Gdzie szukać arkuszy CKE i jakie tematy zaskoczyły?

Próbna matura 2026 ruszyła

4 marca 2026 roku o godzinie 9:00 rozpoczęła się próbna matura z języka polskiego, otwierając tym samym marcową serię sprawdzianów organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Uczniowie mają do dyspozycji 240 minut na rozwiązanie zadań. Egzamin ten ma charakter diagnostyczny i nie jest oceniany. Jest to kluczowy test przed właściwym egzaminem dojrzałości.

Arkusze egzaminacyjne z języka polskiego zostały udostępnione na stronach komisji okręgowych dokładnie w momencie rozpoczęcia testu, czyli o godzinie 9:00. Tegoroczny sprawdzian jest zgodny z Formułą 2023 i zawiera zupełnie nowe zestawy pytań. Celem jest weryfikacja stanu wiedzy uczniów. Arkusze CKE są dostępne publicznie.

Jaki jest cel sprawdzianu?

Głównym założeniem próbnych egzaminów CKE jest zapewnienie uczniom rzetelnej diagnostyki oraz cennego feedbacku dotyczącego ich przygotowania. Młodzież ma unikalną okazję, aby zmierzyć się z arkuszem opracowanym według Formuły 2023. Pozwala to na weryfikację aktualnego stanu wiedzy. Uczniowie mogą sprawdzić swoje umiejętności przed decydującym startem w maju 2026 roku.

Eksperci z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jasno podkreślają, że wyniki tego sprawdzianu nie powinny być przeliczane na stopnie szkolne. Próbna matura ma służyć wyłącznie jako wskazówka do dalszej intensywnej nauki oraz powtórek materiału. Jest to narzędzie wspierające proces edukacyjny, a nie oceniające osiągnięcia.

Gdzie są arkusze CKE?

Zestawy zadań z języka polskiego, a także z matematyki i języków obcych, składają się wyłącznie z materiałów, które nigdy wcześniej nie były publikowane. Procedura dystrybucji zakłada, że arkusze najpierw trafiają do rąk dyrektorów placówek oświatowych. Zapewnia to bezpieczeństwo i poufność egzaminu.

Dopiero w dniu egzaminu, punktualnie o godzinie 9:00, treść zadań zostaje udostępniona szerokiej publiczności. Od tego momentu maturzyści, nauczyciele oraz wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z pytaniami. Dostępność arkuszy online umożliwia analizę zadań i porównanie rozwiązań.

Kolejne dni próbnej matury 2026

Marcowy maraton z przedmiotami obowiązkowymi został rozłożony na trzy dni. Po języku polskim, 5 marca (czwartek) o godzinie 9:00 odbędzie się próbna matura z matematyki. Następnie, 6 marca (piątek) również o 9:00, uczniowie zmierzą się z językiem angielskim. Pełny terminarz jest dostępny na stronach CKE.

Właściwa sesja maturalna, kluczowa dla przyszłości abiturientów, ruszy 4 maja 2026 roku. Próbne egzaminy są zatem ostatnią szansą na kompleksowe przygotowanie. Służą do wyeliminowania ewentualnych braków w wiedzy przed majowym wyzwaniem.

