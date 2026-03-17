Profesor Marek Trombski nie żyje. Co pozostawił po sobie pierwszy rektor bielskiej uczelni?

Kto odszedł z bielskiego świata nauki?

Bielsko-Biała i całe środowisko akademickie pogrążyły się w smutku. Odszedł profesor Marek Trombski, postać nieprzeciętna, która przez lata budowała i umacniała lokalne szkolnictwo wyższe, pełniąc zaszczytną funkcję pierwszego rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej. Uczelnia ta, znana dziś jako Uniwersytet Bielsko-Bialski, wiele zawdzięcza jego wizji i determinacji w tworzeniu solidnych fundamentów dla przyszłych pokoleń naukowców i studentów. Jego wkład w rozbudowę regionalnych struktur edukacyjnych jest niezaprzeczalny i trwale zapisany w miejskich annałach.

Tragiczną informację o śmierci cenionego rektora potwierdził w mediach społecznościowych Jarosław Klimaszewski, obecny prezydent Bielska-Białej. Podkreślił on, że to właśnie dzięki staraniom profesora Trombskiego na stanowisku rektora, Akademia Techniczno-Humanistyczna zyskała znaczące wzmocnienie swojej renomy i ugruntowała pozycję na edukacyjnej mapie kraju. To świadectwo, jak wielowymiarowy był jego wpływ na rozwój nie tylko samej uczelni, ale i całego miasta.

Jaka była ścieżka kariery profesora?

Urodzony w Łodzi w 1937 roku, przyszły rektor pierwsze naukowe szlify zdobywał na tamtejszej Politechnice. Od początku swojej kariery zawodowej profesor Trombski koncentrował się na naukach technicznych, z pasją zgłębiając tajniki dynamiki elementów maszyn, skomplikowanej analizy konstrukcji oraz naprężeń materiałów. Jego wieloletnie badania i dociekliwość zaowocowały imponującym dorobkiem – około stu publikacji naukowych, które do dziś stanowią cenne źródło wiedzy dla inżynierów i studentów.

Z biegiem lat profesor związał swoje życie z Bielskiem-Białą, gdzie stał się prawdziwym filarem lokalnej edukacji. W latach 2001–2008 z dumą kierował Akademią Techniczno-Humanistyczną jako jej pierwszy rektor, w istocie budując ją od podstaw. Co więcej, jego aktywność wykraczała poza mury uczelni; profesor Trombski z powodzeniem realizował się również w lokalnej polityce, piastując stanowisko wojewody bielskiego, a także zasiadając w sejmiku województwa śląskiego, co świadczy o jego szerokim zaangażowaniu społecznym.

Jakie dziedzictwo zostawił profesor Trombski?

Niezwykłe zaangażowanie społeczne i wybitne osiągnięcia badawcze profesora Trombskiego nie pozostały niezauważone przez państwo i środowisko naukowe. Został on uhonorowany licznymi prestiżowymi wyróżnieniami, w tym Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, co potwierdzało jego niekwestionowaną rolę w rozwoju polskiej nauki i edukacji. Jego odejście to bolesny cios dla całego śląskiego środowiska akademickiego, które traci jednego ze swoich najbardziej wpływowych i szanowanych przedstawicieli.

Odejście profesora Trombskiego to tylko jedno z wielu bolesnych pożegnań, jakich ostatnimi czasy doświadczyło województwo śląskie. Region ten, niestety, musiał żegnać także inne wybitne osobistości, które trwale zapisały się na kartach lokalnej historii. Te straty przypominają nam, jak ulotne jest życie i jak ważne jest docenianie tych, którzy swoją pracą i pasją budowali przyszłość, tworząc spuściznę, z której kolejne pokolenia będą czerpać inspirację i wiedzę.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.