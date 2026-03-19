Program The Traitors. Obrzydliwy komentarz o sylwetce wywołał burzę. Reakcja lekarza zaskakuje?

Psychologiczna gra w The Traitors

Trzeci sezon popularnego programu TVN „The Traitors: Zdrajcy” niezmiennie dostarcza widzom intensywnych emocji. Format ten utrzymuje wysoką popularność, a obserwatorzy z uwagą śledzą psychologiczne rozgrywki uczestników od wielu tygodni. W każdym odcinku gracze wspólnie wykonują zadania, aby stopniowo zwiększać pulę nagród, która ostatecznie trafi do finalistów.

Rola zdrajców w tej grze jest szczególnie wymagająca i obarczona presją. Każdej nocy potajemnie eliminują jednego z lojalnych graczy, wpływając na przebieg rywalizacji. Wieczorami wszyscy uczestnicy spotykają się przy okrągłym stole, gdzie analizują zachowania i próbują zidentyfikować osobę działającą przeciwko grupie. Każdy, nawet najmniejszy szczegół, może przesądzić o wyniku głosowania, a uczestnik z największą liczbą głosów odpada z programu. Jeśli wytypowana osoba okaże się zdrajcą, lojalni zyskują znaczącą przewagę, w przeciwnym razie osłabiają własne szeregi.

Skandaliczny atak na Natalię

Natalia Prokaziuk, pochodząca z Gdyni, jest jedną z kluczowych postaci w bieżącej edycji programu „The Traitors: Zdrajcy” oraz jedną z tytułowych zdrajców. Wyróżnia się nie tylko oryginalnym stylem ubierania, ale także silną osobowością i sympatią wielu współuczestników. Wspólnie z innymi zdrajcami, Natalia brała już udział w eliminacji kilku lojalnych graczy, co wpłynęło na dynamikę show.

W odcinku wyemitowanym 15 marca, podczas obrad przy okrągłym stole, emocje sięgnęły zenitu. Iza, siostra bliźniaczka Darii Chojnackiej, podejrzewała Natalię o wyeliminowanie jej krewnej z gry. Wypowiedziała bardzo ostre i raniące słowa, które w żaden sposób nie dotyczyły strategii gry, lecz bezpośrednio odnosiły się do sylwetki Natalii.

"- Słodki pączuszku. Pierdzący, siedzący i nic nie robiący. Dla mnie to ja mam wrażenie, że ty przyjechałaś do jakiegoś teatru - powiedziała Iza przy wszystkich do Natalii."

Dalsze zarzuty wobec uczestniczki

Słowa Izy były częścią szerszego ataku. Oskarżyła Natalię o fałszywe łzy, które miały być, w jej opinii, wyrazem wyrzutów sumienia po wyeliminowaniu jej siostry z programu. Argumentacja Izy skupiała się na wyglądzie fizycznym, a nie na merytorycznych przesłankach dotyczących roli Natalii w grze.

Niezrozumiałe jest, dlaczego „argumenty” Izy w jakikolwiek sposób miałyby wskazywać na to, że Natalia jest zdrajcą w programie, co wzbudziło ogromne oburzenie. Natalia po tych obradach nie potrafiła powstrzymać łez, co świadczyło o głębokim zranieniu i poczuciu niesprawiedliwości.

"- Ja naprawdę uważam, że ty jesteś zdrajcą. I przepraszam cię, ale uważam, że ty naprawdę powinnaś pogodzić się z trenerem personalnym - dodała."

"- Wiecie co jest najgorsze? Że będę przed całą Polską się tłumaczyła ze swoich kilogramów - mówiła do kamery."

Reakcja widzów i eksperta

Widzowie programu „The Traitors: Zdrajcy” natychmiast wyrazili swoje oburzenie po emisji kontrowersyjnego odcinka. W internecie pojawiły się setki komentarzy, a wiele osób publicznie wsparło Natalię, wyrażając swoją sympatię i solidarność z nią. Komentujący zgodnie stwierdzili, że ostre słowa Izy powinny spotkać się ze stanowczą reakcją ze strony producentów i odbiorców show.

Skandaliczną wypowiedź dotyczącą sylwetki uczestniczki skrytykował także na TikToku dr Szymon Suwała, znany w mediach społecznościowych jako „Doktor Hormon”. Lekarz obesitolog nie krył swojego oburzenia i zdecydowanie potępił ten typ zachowania. Podkreślił, że takie działania są absolutnie niedopuszczalne w jakiejkolwiek sytuacji społecznej.

"- Nigdy, ale to przenigdy tego nie róbcie. Błagam (...) W czwartym odcinku usłyszałem coś, do czego nie mogę się po prostu nie odnieść. (...) Te słowa skierowane przez Izę do Natalii, choć pejoratywne i zwyczajnie niepotrzebne, można byłoby jeszcze traktować jako element pewnej gry. Tak, dobrze uważasz. Trafiłaś w punkt. Natalia jest istotnie w szajce zdrajców, która odcinek wcześniej wyeliminowała z gry twoją siostrę bliźniaczkę. Dlatego te wcześniejsze słowa jeszcze można byłoby wybaczyć - zaznacza lekarz."

Czym jest stygmatyzacja otyłości?

Dr Szymon Suwała podkreślił, że druga część wypowiedzi Izy była absolutnie niedopuszczalna. Zdaniem lekarza, odniosła się ona wprost do sylwetki uczestniczki, przekraczając granice dopuszczalnej krytyki w grze. Zaznaczył, że tego typu działania nie mają żadnego merytorycznego uzasadnienia i stanowią formę niepotrzebnej stygmatyzacji.

Lekarz obesitolog wyraźnie stwierdził, że Natalia nie ma powodu tłumaczyć się ze swoich kilogramów przed nikim. Podkreślił, że otyłość jest chorobą przewlekłą, w której nie należy doszukiwać się winy chorego. Wskazał, że istnieje cała masa czynników sprawczych w rozwoju tej choroby, w tym predyspozycje genetyczne, które mogą odgrywać znaczącą rolę.

"- W tym momencie nie jest to mniej lub bardziej gra psychologiczna, a zwyczajnie niepotrzebna, nie mająca żadnego merytorycznego uzasadnienia stygmatyzacja. (...) Pani Natalio, z niczego nie musi się pani tłumaczyć przed widzami. Otyłość to choroba przewlekła, w której nie należy się doszukiwać winy chorego. Zwłaszcza, że czynników sprawczych w rozwoju jest cała masa - zaznacza lekarz."

"- Padła pani zwyczajnie ofiarą stygmatyzacji, nic więcej. Stygmatyzacja osób z chorobą otyłościową to niestety powszechne zjawisko obejmujące uprzedzenia, stereotypy i dyskryminację ze względu na masę ciała. Badania naukowe jasno pokazują, że zjawisko weight stigma prowadzi do realnego pogorszenia jakości życia pacjentów z otyłością, jak też zwiększa ryzyko zaburzeń depresyjnych, lękowych, nastroju czy snu. A także wpływa negatywnie na sam przebieg leczenia otyłości - dodaje."

Natalia dziękuje za wsparcie

Pod nagraniem opublikowanym przez dr. Szymona Suwałę, Natalia Prokaziuk po raz pierwszy publicznie zabrała głos. Uczestniczka programu „The Traitors: Zdrajcy” wyraziła swoją wdzięczność za otrzymane wsparcie. Doceniła także merytoryczne wyjaśnienie lekarza, które jasno ukazało, dlaczego cała zaistniała sytuacja była niewłaściwa i szkodliwa.

W swojej wypowiedzi Natalia podkreśliła znaczenie edukacji na temat otyłości jako choroby. Wyraziła nadzieję, że jej przykład i nagłośnienie sprawy przyczynią się do większej refleksji w społeczeństwie. Wskazała na to, jak mało osób rozumie prawdziwe skutki otyłości oraz jak ważne jest bycie dzielnym w obliczu stygmatyzacji.

"- Panie doktorze, doceniam bardzo. Tak bardzo mało osób rozumie, że otyłość to choroba i jakie skutki pośrednie i bezpośrednie niesie. Chcę być dzielna. Chociażby po to, żeby ktoś gdzieś kiedyś będzie miał refleksję. Ten film pomaga. Dziękuję - napisała."

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.