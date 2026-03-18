Protest Greenpeace w Warszawie. Co aktywiści wyświetlili na muzeum?

Nocna kampania Greenpeace w Warszawie

W nocy z 17 na 18 marca 2026 roku organizacja Greenpeace zrealizowała kampanię w centrum stolicy. Na fasadzie warszawskiego Muzeum Sztuki Nowoczesnej wyświetlono projekcje przedstawiające wizerunki amerykańskiego przywódcy Donalda Trumpa oraz prezydenta Rosji Władimira Putina. Towarzyszące im hasła ostrzegały, że ropa i gaz oznaczają wojnę, chaos, drożyznę, cierpienie oraz stałe zagrożenie.

Głównym celem tej inicjatywy było wywarcie presji na gabinet premiera Donalda Tuska. Aktywiści domagają się natychmiastowego i całkowitego porzucenia importu paliw kopalnych do Polski. Podkreślono, że globalny handel surowcami napędza poważne konflikty zbrojne na świecie.

Dlaczego paliwa kopalne to zagrożenie?

Ekolodzy z Greenpeace jednoznacznie obarczają Donalda Trumpa winą za trwający konflikt na Bliskim Wschodzie. Ponadto wskazują, że ciągły obrót paliwami kopalnymi finansuje krwawy konflikt zbrojny na Ukrainie, który trwa już czwarty rok. Organizacja podkreśla bezpośredni związek między globalnym popytem na ropę i gaz a niestabilnością geopolityczną.

Przedstawiciele organizacji alarmują również o ekonomicznych konsekwencjach. Zawirowania na rynkach, takie jak te wokół Cieśniny Ormuz, oraz restrykcje na rosyjskie złoża windują globalne ceny surowców. Zjawisko to bezpośrednio wpływa na polską gospodarkę, grożąc wzrostem inflacji i drastycznym skokiem kosztów życia obywateli.

Polska w pułapce gazowej?

Greenpeace sprzeciwia się obecnej strategii transformacji energetycznej Polski, która zakłada zastępowanie bloków węglowych jednostkami zasilanymi gazem importowanym z zagranicy. Aktywiści ostrzegają, że w ciągu najbliższej dekady państwowe koncerny i władze w Warszawie planują przeznaczyć 300 miliardów złotych na budowę nowej infrastruktury oraz podpisanie długoterminowych kontraktów na dostawy gazu.

Zdaniem organizacji ekologicznej, taka polityka stanowi bardzo niebezpieczną pułapkę. Mogłaby ona uziemić polską gospodarkę w uzależnieniu od gazu na kolejne dziesięciolecia. Zamiast tego Greenpeace wzywa rządzących do przyspieszenia budowy odnawialnych źródeł energii i rozwoju systemów magazynowania prądu.

Jakie są konsekwencje dla Polaków?

Brak inwestycji w proekologiczne rozwiązania i całkowite oparcie się na zagranicznym gazie zwiastuje konkretne problemy dla konsumentów. Ekolodzy przewidują, że konsekwencją będzie jeszcze wyższe rachunki za ogrzewanie i elektryczność, co negatywnie wpłynie na budżety domowe. To brutalnie uderzy w portfele i oszczędności wszystkich Polaków.

Kampania Greenpeace w Warszawie miała na celu zwrócenie uwagi na te zagrożenia i zmotywowanie rządu do zmiany kursu. Aktywiści podkreślają pilną potrzebę przestawienia się na czyste i niezależne źródła energii, aby zapewnić stabilność ekonomiczną i bezpieczeństwo kraju.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.