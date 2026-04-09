Przerobiła paszport babci dla widzenia. Jak daleko się posunęła?

Przerobiony paszport w areszcie

Policjanci ze Słupska szczegółowo wyjaśnili okoliczności incydentu związanego z próbą użycia fałszywego dokumentu tożsamości. 38-letnia mieszkanka Słupska zdecydowała się na nielegalne działania w celu odwiedzenia swojego partnera, który odbywa tymczasowy areszt w tamtejszym Areszcie Śledczym. Kobieta, której partner przebywał za kratami, zaplanowała modyfikację autentycznego dokumentu należącego do jej bliskiej krewnej.

W tym celu podejrzana podmieniła zdjęcie w paszporcie swojej 67-letniej babci, a także dokonała zmiany imienia widniejącego w dokumencie. Celem tych modyfikacji było umożliwienie jej wejścia na widzenie z ukochanym, bez wzbudzania podejrzeń. Kobieta liczyła na to, że przerobiony paszport zostanie uznany za autentyczny przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.

"Cały plan kobiety legł w gruzach gdy, tylko próbowała użyć dokumentu jako autentyczny, pokazując go strażnikowi w areszcie. Funkcjonariusze Służby Więziennej zaalarmowali Słupskich policjantów, a ci zatrzymali kobiecie dokument - informują funkcjonariusze z Słupska."

Fałszerstwo dokumentów konsekwencje

Poważne przestępstwo podrabiania lub przerabiania dokumentów jest jasno określone w polskim prawie i zagrożone surowymi karami. Pomimo świadomości tych konsekwencji, 38-latka ze Słupska podjęła to ryzyko. Jej działanie, mające na celu oszukanie systemu i umożliwienie wizyty w areszcie, zakończyło się interwencją Służby Więziennej.

Po zdemaskowaniu próby fałszerstwa, funkcjonariusze Służby Więziennej niezwłocznie zawiadomili słupską policję. W rezultacie, dokument został zatrzymany, a 38-latka została zatrzymana w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa. Sprawa jest teraz w toku, a jej konsekwencje mogą być bardzo poważne dla kobiety.

Dlaczego przerobiła paszport babci?

Jak wynika z wyjaśnień 38-latki, motywacją do podjęcia tak drastycznych kroków była pilna potrzeba posiadania ważnego dokumentu tożsamości. Kobieta oświadczyła, że jej własny dowód osobisty był w trakcie wyrabiania, co uniemożliwiało jej legalne wejście na widzenie z partnerem. Brak ważnego dokumentu skłonił ją do posłużenia się paszportem należącym do jej 67-letniej babci.

Decyzja o przerobieniu paszportu babci była w jej ocenie jedynym sposobem na to, by spotkać się z ukochanym. Należy podkreślić, że polskie prawo kategorycznie zabrania wszelkich modyfikacji dokumentów urzędowych. Niezależnie od motywacji, takie działania są traktowane jako poważne naruszenie prawa i pociągają za sobą odpowiedzialność karną.

"Teraz o losie kobiety zadecyduje sąd. Za to przestępstwo grozi nawet 5 lat więzienia - dodają mundurowi."

Wizyta w areszcie konsekwencje

Próba nielegalnego wejścia do Aresztu Śledczego w Słupsku zakończyła się dla 38-latki niepowodzeniem i poważnymi konsekwencjami prawnymi. Zamiast widzenia z partnerem, kobieta musi teraz zmierzyć się z zarzutami fałszerstwa dokumentów. Zgodnie z polskim kodeksem karnym, za takie przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności, której wymiar może wynieść nawet do pięciu lat.

Sprawa została przekazana do sądu, który ostatecznie zdecyduje o dalszych losach mieszkanki Słupska. Policja i Służba Więzienna podkreślają, że wszelkie próby manipulacji dokumentami tożsamości w celu obejścia przepisów bezpieczeństwa są surowo karane. Ten przypadek stanowi przestrogę przed próbami fałszowania dokumentów w jakiejkolwiek sytuacji.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.