Pszczyński koszmar w czterech ścianach. Czy 39-latek zgotował swojej ciotce piekło na jawie?

Cisza przed burzą w Pszczynie

Pszczyna stała się areną brutalnych scen, które przez pewien czas rozgrywały się za zamkniętymi drzwiami jednego z mieszkań. 39-letni mężczyzna, zamiast zapewnić opiekę, zamienił życie swojej 70-letniej ciotki w prawdziwe piekło, zgotowując jej cierpienie, które trudno sobie wyobrazić. Dramat starszej kobiety wstrząsa.

Ustalenia śledczych są jednoznaczne: w marcu tego roku mężczyzna wielokrotnie stosował przemoc wobec bezbronnej seniorki. W jednym z najbardziej wstrząsających incydentów dusił ją, a następnie brutalnie bił pięścią po twarzy, powodując poważne obrażenia głowy i nosa.

Groźby i eskalacja agresji

Agresor nie poprzestał na fizycznej agresji, dążąc do kompletnego zastraszenia swojej ofiary. 39-latek kierował wobec swojej ciotki groźby pozbawienia życia, które były na tyle poważne i wiarygodne, że 70-letnia kobieta realnie obawiała się o swoje życie i zdrowie.

Koszmar powtórzył się, gdy mężczyzna ponownie zaatakował seniorkę. Szarpał ją za włosy i brutalnie bił pięściami, powodując kolejne dotkliwe obrażenia – w tym urazy głowy, nosa oraz liczne otarcia i obrzęki. Każdy kolejny dzień mógł przynieść eskalację przemocy, niosąc ze sobą jeszcze gorsze konsekwencje.

Zdecydowana reakcja służb

Na szczęście dramat seniorki został przerwany dzięki zdecydowanej interwencji policji. Funkcjonariusze z pszczyńskiej komendy błyskawicznie zgromadzili obszerny materiał dowodowy, który pozwolił na postawienie agresorowi aż czterech zarzutów karnych. Ich praca okazała się kluczowa dla bezpieczeństwa pokrzywdzonej.

Dzięki szybkiej reakcji oraz współpracy z prokuraturą, 70-letnia kobieta została objęta niezbędną ochroną. Wobec 39-latka zastosowano natychmiastowy nakaz opuszczenia mieszkania oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej, co daje nadzieję na zakończenie jej cierpienia.

"Apelujemy o reagowanie na wszelkie sygnały przemocy domowej. Każde zgłoszenie może mieć kluczowe znaczenie dla zdrowia i życia osób pokrzywdzonych - apelują policjanci z Komendy Miejskiej w Pszczynie."

Co dalej ze sprawcą?

Teraz o dalszym losie 39-latka zdecyduje sąd, a skala zarzutów jasno wskazuje, że przemoc domowa nie pozostaje bezkarna. To istotny sygnał dla wszystkich, którzy mylnie sądzą, że cztery ściany domu dają im immunitet na okrucieństwo wobec najbliższych.

Sprawa z Pszczyny jest kolejnym, bolesnym przypomnieniem, jak ważne jest, aby nie ignorować sygnałów ostrzegawczych i aktywnie wspierać osoby dotknięte przemocą. Milczenie jest najgorszym sprzymierzeńcem oprawców.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.