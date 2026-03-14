Radiowóz zderzył się z osobówką. Czy to policjanci ponoszą winę za wypadek?

Radiowóz w rowie Dramat na DW 776

Dzień 14 marca, sobota przed południem, przyniósł dramatyczne sceny na drodze wojewódzkiej nr 776 w Biórkowie Małym, w powiecie proszowickim. Wypadek radiowozu, który zmierzał na pilną interwencję, wywołał niemałe poruszenie i utrudnienia w ruchu. Funkcjonariusze, którzy z pewnością spieszyli z pomocą, sami potrzebowali wsparcia po tym, jak ich służbowe auto znalazło się w przydrożnym rowie. Sytuacja ta pokazuje, jak cienka granica dzieli rutynowe zadanie od nieprzewidzianej tragedii, nawet dla doświadczonych mundurowych.

Z relacji wynika, że podczas manewru wyprzedzania kolumny pojazdów, jeden z samochodów osobowych, nieoczekiwanie skręcił w lewo, co doprowadziło do bezpośredniego zderzenia z pędzącym radiowozem. Kolizja ta była na tyle silna, że policyjny pojazd został zepchnięty z jezdni, a osobówka, po uderzeniu w przepust, ostatecznie zatrzymała się na słupie energetycznym. To zdarzenie z Biórkowa Małego ponownie otwiera dyskusję o konieczności wzmożonej uwagi na drodze, zwłaszcza gdy słychać sygnały pojazdów uprzywilejowanych.

"Informacja o zdarzeniu wpłynęła do nas o godzinie 9:54. Wynika z niej, że policjanci z komisariatu w Słomnikach, jadąc na pilną interwencję i używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych, wyprzedzali sznur pojazdów w miejscowości Biórków Mały. W trakcie tego manewru kierowca Seata, jadący w tym rzędzie pojazdów, skręcił w lewo, doprowadzając do zderzenia. Policjanci wpadli do rowu, uderzyli w przepust drogowy i słup energetyczny. Zostali zabrani do szpitala, jednak ich obrażenia nie zagrażają życiu. Wszyscy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Na miejscu wykonywane są czynności z udziałem biegłego z zakresu wypadków drogowych. Okoliczności zdarzenia są wyjaśniane" – potwierdziła nasze ustalenia podkom. Iwona Szelichiewicz z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Obrażenia policjantów Czy groziło im śmiertelne niebezpieczeństwo?

Dwóch funkcjonariuszy, biorących udział w wypadku radiowozu w Biórkowie Małym, natychmiast po zdarzeniu zostało przetransportowanych do szpitala, gdzie otrzymali niezbędną pomoc medyczną. Na szczęście, jak potwierdziła podkom. Iwona Szelichiewicz, ich obrażenia, choć wymagały hospitalizacji, nie zagrażają życiu. To informacja, która z pewnością przynosi ulgę, ale jednocześnie przypomina o ryzyku, jakie na co dzień ponoszą służby ratunkowe, interweniując w nagłych sytuacjach.

Kierowca samochodu osobowego, który brał udział w kolizji, miał więcej szczęścia – jemu nic się nie stało. Policja potwierdziła również, że wszyscy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi, co jest kluczowym elementem w wyjaśnianiu przyczyn wypadku. To świadczy o tym, że problem leży prawdopodobnie w dynamice ruchu drogowego i często niedocenianym znaczeniu sygnałów uprzywilejowania, a nie w wpływie substancji psychoaktywnych.

Utrudnienia w ruchu Jak długo potrwają?

W Biórkowie Małym, na drodze wojewódzkiej nr 776, przez wiele godzin po wypadku radiowozu występowały znaczące utrudnienia w ruchu. Służby ratownicze, w tym policja i straż pożarna, intensywnie pracowały na miejscu zdarzenia, aby zabezpieczyć teren, zebrać dowody i przywrócić normalny ruch. Kierowcy musieli liczyć się z koniecznością jazdy wahadłowej, co z pewnością wydłużyło ich podróże i sprawdziło cierpliwość w tym newralgicznym punkcie Małopolski.

Obecność biegłego z zakresu wypadków drogowych na miejscu zdarzenia wskazuje na to, że sprawa traktowana jest poważnie, a jej okoliczności będą szczegółowo wyjaśniane. Takie dochodzenie ma na celu nie tylko ustalenie odpowiedzialności, ale także wyciągnięcie wniosków na przyszłość, by podobne wypadki radiowozów i innych pojazdów uprzywilejowanych zdarzały się jak najrzadziej. Apel o zachowanie szczególnej ostrożności jest tu bardziej niż na miejscu, przypominając, że bezpieczeństwo na drodze to wspólna odpowiedzialność.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.