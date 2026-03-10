Śmierć prokuratora w Rybniku. Co działo się w domu przed tragedią?

Ciała prokuratora i syna odnalezione w Rybniku

W sobotę, 7 marca 2026 roku, około godziny 13:00, dokonano wstrząsającego odkrycia w Rybniku na Śląsku. W jednym z domów przy ulicy Platanowej znaleziono ciała dwóch mężczyzn w wieku 68 i 41 lat. Nieoficjalne ustalenia medialne wskazują, że ofiarami są Jerzy H., znany były prokurator, oraz jego syn Łukasz.

Prokuratura natychmiast wszczęła postępowanie mające na celu ustalenie przyczyn i okoliczności ich śmierci. Początkowo wykluczono udział osób trzecich w zdarzeniu, jednak śledczy badają wszystkie możliwe scenariusze. Wciąż brakuje oficjalnych informacji na temat przyczyn zgonów.

Zaniedbany dom i tajemnicza kłótnia

Dziennik "Fakt" dotarł do informacji od sąsiadów rodziny, którzy opisali stan nieruchomości. Budynek od dawna sprawiał wrażenie zaniedbanego, a niektórzy mieszkańcy nawet sądzili, że nikt w nim nie mieszka. Według relacji w domu miały być wyłączone prąd i gaz, co pogłębiało wrażenie opuszczenia.

Sąsiedzi wspomnieli również o wydarzeniach poprzedzających tragedię. Mimo ogólnego spokoju na ulicy, tuż przed odkryciem ciał miała miejsce kłótnia. Świadek, mieszkający najbliżej Jerzego H., usłyszał kobietę krzyczącą do młodszego mężczyzny, że "niczego w życiu nie osiągnie".

"Żona pana Łukasza zmarła już jakiś czas temu i od tego momentu wszystko zaczęło podupadać. Jesienią wzywaliśmy nawet policję. Powodem były otwarte przez dłuższy czas drzwi wejściowe u pana Jerzego" - stwierdziła jedna z kobiet.

"Było tam bardzo dużo śmieci, butelek i ogólnego bałaganu. Podobno było naprawdę źle" - dodawała.

Co zdradza wygląd ciał?

Śledczy, po przybyciu na miejsce zdarzenia, nie odnotowali żadnych śladów wskazujących na włamanie do domu. Brakowało również oznak, które mogłyby sugerować udział osób trzecich w śmierci mężczyzn. Komenda Miejska Policji w Rybniku potwierdziła, że na ciałach Jerzego H. i Łukasza H. nie było widocznych obrażeń fizycznych.

Brak widocznych obrażeń fizycznych nie przesądza jednak o przyczynie śmierci. Może to wskazywać na inne scenariusze, takie jak zgon w wyniku uduszenia tlenkiem węgla lub obrażenia wewnętrzne. Te hipotezy będą weryfikowane w toku dalszych badań.

"To mnie zdziwiło, bo na tej ulicy zwykle jest bardzo spokojnie" - relacjonował.

Sekcja zwłok kluczowa dla śledztwa

Prokuratura zleciła sekcję zwłok obu mężczyzn, która ma dostarczyć odpowiedzi na kluczowe pytania. W związku z brakiem widocznych obrażeń, badania zostaną rozszerzone o analizy histopatologiczne oraz toksykologiczne. Wyniki tych ekspertyz będą decydujące dla ustalenia dokładnej przyczyny śmierci.

Postępowanie jest nadal w toku, a śledczy analizują wszystkie zebrane dowody. Okoliczności zdarzenia pozostają niewyjaśnione, a prokuratura bada, czy śmierć Jerzego H. i Łukasza H. była wynikiem nieszczęśliwego wypadku, czy też innych zdarzeń.

Mroczna przeszłość byłego prokuratora

Śmierć Jerzego H. budzi dodatkowe pytania ze względu na jego przeszłość. Były szef Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach był zamieszany w jeden z największych skandali korupcyjnych w strukturach prokuratury. W latach 1993-2002 przyjmował środki finansowe, które miały być wsparciem dla instytucji, a w rzeczywistości trafiały do jego prywatnej kieszeni.

Wieloetapowe śledztwo doprowadziło do dymisji Jerzego H., mimo jego tłumaczeń i prób odparcia zarzutów. Nigdy nie przyznał się do winy, jednak sąd udowodnił mu wyłudzenie 1,7 miliona złotych od prywatnych biznesmenów. Ostatecznie został skazany na 8 lat pozbawienia wolności.

Czy to wynik nieszczęśliwego wypadku?

Po opuszczeniu więzienia Jerzy H. zamieszkał w Rybniku ze swoim synem Łukaszem. Według sąsiadów, nie sprawiał problemów i nie było na niego skarg. Śledztwo ma wyjaśnić, czy tragedia jest konsekwencją nieszczęśliwego wypadku, czy też inne czynniki przyczyniły się do śmierci mężczyzn.

Prowadzone postępowanie jest w toku i ma na celu rozwianie wszelkich wątpliwości dotyczących tego tragicznego zdarzenia. Wyniki sekcji zwłok oraz badań toksykologicznych są kluczowe dla dalszych ustaleń.

