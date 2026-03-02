Rafał Trzaskowski o Stanowskim w wyborach. Co tak naprawdę myśli prezydent Warszawy?

Rafał Trzaskowski o udziale Stanowskiego

Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, po wielu miesiącach od zakończenia kampanii wyborczej, wyraził swoje obawy dotyczące udziału Krzysztofa Stanowskiego w wyścigu o fotel prezydencki. Trzaskowski, który w drugiej turze wyborów przegrał z Karolem Nawrockim niewielką różnicą głosów, nie krył niezadowolenia z postawy dziennikarza. Jego zdaniem, Stanowski robił "kabaret z wyborów prezydenckich".

Krzysztof Stanowski, właściciel Kanału Zero, uzyskał w pierwszej turze wyborów zaledwie 1,24 procent głosów, co było wynikiem dalekim od progów pozwalających na realną walkę o prezydenturę. Rafał Trzaskowski wyraził obawę, że start Stanowskiego w elekcji był formą autopromocji i ośmieszania całego procesu wyborczego, co jego zdaniem jest niedopuszczalne w poważnej debacie politycznej.

"Ja uważam, że jakby robienie kabaretu z wyborów prezydenckich do niczego dobrego nie prowadzi. Jest mnóstwo, znaczy, dobry dziennikarz może pokazywać pewne absurdy, ale jednak z punktu perspektywy dziennikarza, a nie kogoś, kto nagle startuje w wyborach. Mi się tego typu autopromocja nie podoba" - stwierdził Rafał Trzaskowski.

Stanowisko prezydenta Warszawy

Prezydent Warszawy jasno określił swoje stanowisko, wskazując na konieczność wyraźnego rozgraniczenia ról w życiu publicznym. Polityk uważa, że dziennikarz nie powinien wchodzić w rolę polityka, robiąc sobie "bekę", ponieważ te role powinny być wyraźnie rozgraniczone dla dobra debaty publicznej. Utrzymywał, że mieszanie tych funkcji prowadzi do ich wypaczenia.

Mimo iż Trzaskowski uważa Stanowskiego za dobrego dziennikarza, nie akceptuje idei ośmieszania samego procesu wyborczego. Podkreślił, że wybory prezydenckie to zbyt poważna sprawa, aby traktować je w sposób żartobliwy. Tego typu działania mogą, jego zdaniem, podważać zaufanie do instytucji demokratycznych i zniechęcać obywateli do aktywnego uczestnictwa w życiu politycznym.

"Albo się jest obserwatorem, albo się jest stand-uperem, albo się jest poważnym dziennikarzem, albo się jest uczestnikiem sceny politycznej. Nie da się robić wszystkiego naraz, bo każda z tych ról będzie wtedy wypaczona, więc ja nie jestem zwolennikiem tego, żeby dziennikarz wchodził w rolę polityka, robiąc sobie tak naprawdę bekę. To jest najprostsze. Jak ja bym sobie założył, że wejdę teraz do wyborów, będę se jaja robił ze wszystkich, naprawdę byłbym mistrzem. Mistrzem świata, tylko po co?" - dodał.

Czy wybory są zawsze poważne?

Trzaskowski podkreślał, że traktowanie wyborów w sposób lekceważący, jako formy rozrywki czy autopromocji, odciąga uwagę od istotnych kwestii programowych i merytorycznych. W jego ocenie, takie postawy mogą prowadzić do trywializacji debaty publicznej, co jest szkodliwe dla społeczeństwa. Polityk apelował o odpowiedzialność.

Prezydent Warszawy jednoznacznie wskazał, że rola dziennikarza polega na obiektywnym relacjonowaniu i analizowaniu wydarzeń, natomiast rola polityka to aktywne uczestnictwo w procesie decyzyjnym. Mieszanie tych ról, jego zdaniem, prowadzi do zatracenia wiarygodności obu stron. Wybory powinny być traktowane z należytą powagą.

