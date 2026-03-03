Rafał Trzaskowski po wyborach. Co czuł po przegranej z Karolem Nawrockim?

Wieczór wyborczy pełen napięcia

Rafał Trzaskowski, kandydat w wyborach prezydenckich, wspominał momenty po ogłoszeniu pierwszych sondaży exit poll, które początkowo wskazywały na jego zwycięstwo. Wstępne wyniki wywołały optymizm w jego sztabie wyborczym oraz wśród sympatyków. Jednakże, z każdą kolejną godziną sytuacja ulegała zmianie, a napływające dane zaczęły dawać coraz większe szanse Karolowi Nawrockiemu.

Prezydent Warszawy w rozmowie z Żurnalistą opowiedział o tym, jak pierwsze, obiecujące sondaże szybko ustąpiły miejsca narastającemu niepokojowi. Wyniki z mniejszych komisji były zliczane jako pierwsze, co początkowo uspokajało jego otoczenie, sugerując zniekształcenie ogólnego obrazu. Polityk przyznał, że atmosfera z minuty na minutę stawała się coraz bardziej pesymistyczna, co wpłynęło na jego decyzję o wcześniejszym zakończeniu oczekiwania na finalne dane.

„Usiedliśmy ze znajomymi, nie strzelały szampany, ale piliśmy jakieś wino i pojawiły się, po dwóch godzinach bodajże, te wyniki dużo gorsze” – relacjonował u Żurnalisty.

Narastające złe wieści i zmęczenie

Dalszy rozwój wypadków przyniósł kolejne, niekorzystne dla Rafała Trzaskowskiego informacje. Po upływie kolejnych dwóch godzin, sondażownie zaczęły przekazywać sygnały, że sytuacja nie zmierza w pożądanym kierunku, a tendencja jest wyraźnie spadkowa. Te doniesienia znacząco wpłynęły na morale kandydata i jego sztabu.

W obliczu rosnącego pesymizmu oraz ogromnego wyczerpania, które towarzyszyło intensywnej kampanii wyborczej, Rafał Trzaskowski podjął decyzję o pójściu spać. Zmęczenie było na tyle duże, że dalsze oczekiwanie na ostateczne rozstrzygnięcie straciło dla niego sens. Była to reakcja na narastające przekonanie o niepomyślnym dla niego wyniku.

„Po kolejnych dwóch godzinach zaczęły dochodzić informacje z sondażowni, że to nie idzie w dobrą stronę, że to idzie w złą stronę” – wspominał.

„Byłem tak zmęczony i było źle, więc nie widziałem sensu, by dalej czekać i poszedłem spać” – dodał.

Poranek po przegranych wyborach

Poranek następujący po nocy wyborczej przyniósł Rafałowi Trzaskowskiemu ostateczne i niezaprzeczalne rozstrzygnięcie. Po zaledwie kilku godzinach snu, brutalna prawda o przegranych wyborach prezydenckich stała się dla niego faktem. To ostateczne potwierdzenie wyniku było znaczącym ciosem dla polityka.

Prezydent Warszawy opisał to uczucie jako „uderzenie prosto w czoło”, podkreślając ogromny szok. Przyznał, że tak intensywne emocje były naturalną reakcją po niezwykle wyczerpującej kampanii wyborczej i towarzyszącym jej wysokim poziomie adrenaliny. Wskazał również na poczucie ulgi z powodu zakończenia kampanii, połączone z rozczarowaniem.

„Rano, kiedy się obudziłem po czterech, pięciu godzinach, jednak to uderzenie prosto w czoło, że wybory są przegrane” – relacjonował Trzaskowski.

„Po pierwsze jest koniec kampanii, to jest jakby ogromna ulga i zejście adrenaliny. Po prostu człowiek jest piekielnie zmęczony. Jest olbrzymi szok, że jednak się dostało między zęby. U mnie to raczej powodowało wkurzenie, że taka szansa i się nie udało” – wskazał.

Ogłoszenie zwycięstwa – błąd?

Rafał Trzaskowski ustosunkował się również do kwestii wcześniejszego ogłoszenia zwycięstwa przez swój sztab oraz siebie samego, tuż po opublikowaniu wstępnych, korzystnych dla niego wyników sondaży exit poll. Polityk otwarcie przyznał, że taka decyzja mogła okazać się błędem w kontekście ostatecznego wyniku wyborów prezydenckich.

Tłumaczył, że w tamtym momencie do sztabu docierały informacje sugerujące poprawę, a nie pogorszenie się wyników, co podsycało optymizm. Decyzja o ogłoszeniu sukcesu była podjęta pod wpływem tego optymizmu oraz wszechogarniającego zmęczenia po intensywnej kampanii. Mimo to, w retrospekcji, ocenił to jako ryzyko, które ostatecznie się nie opłaciło w rywalizacji z Karolem Nawrockim.

„Być może tak, do nas dochodziły informacje, że będzie lepiej, a nie gorzej. Wszyscy się zaklinali, że te wyniki się poprawią, a nie pogorszą” – mówił.

„Trzeba było zachować zimną krew i powiedzieć, że nic nie wiadomo, ale wyszedłem, uznałem, że wszystko idzie w dobrą stronę, byłem optymistą. Wreszcie po tym roku trzymania się w karbach i pilnowania, żeby nie popełnić żadnego błędu, uznałem, że zaryzykuję i uznam, że się udało, a się nie udało” – podsumował włodarz stolicy.

