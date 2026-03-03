Tragedia w Pszczynie. Jaki prawomocny wyrok usłyszeli lekarze?

Tragiczna historia Izabeli z Pszczyny

Wrzesień 2021 roku na zawsze zapisał się w pamięci Polaków jako czas, gdy na światło dzienne wyszła wstrząsająca historia Izabeli z Pszczyny. Trzydziestoletnia kobieta, świadoma licznych wad rozwojowych swojego nienarodzonego dziecka, zgłosiła się do Szpitala Powiatowego w Pszczynie. Gdy w 22. tygodniu ciąży niespodziewanie odeszły jej wody płodowe, Izabela doskonale rozumiała powagę sytuacji i udała się po pomoc.

Niestety, w murach placówki, gdzie miała otrzymać wsparcie, kobieta nie doczekała się skutecznej interwencji. W dramatycznych wiadomościach wysyłanych do matki, opisywała swoją bezsilność wobec medyków, którzy, powołując się na obowiązującą ustawę aborcyjną, zwlekali z działaniem. Jej obawy okazały się prorocze, a przewidywana sepsa niestety stała się tragiczną rzeczywistością, prowadząc do najgorszego.

„Poczekają, aż umrze albo coś się zacznie, a jak nie, to mogę się spodziewać sepsy” – wyznała mamie.

Dlaczego lekarze zwlekali z pomocą?

Śmierć Izabeli z Pszczyny, spowodowana wstrząsem septycznym, natychmiast wywołała falę oburzenia w całym kraju. Rodzina zmarłej od samego początku twardo stała na stanowisku, że za tę tragedię odpowiadają lekarze, którzy, zdaniem bliskich, w sposób rażący opóźnili decyzję o przerwaniu ciąży. Ta osobista tragedia szybko przerodziła się w ogólnopolski protest przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego i braku ratowania życia pacjentek.

Prokuratura, analizując zebrane dowody, dość szybko doszła do wniosku, że decyzje podjęte przez medyków były błędne i miały bezpośredni wpływ na bieg wydarzeń. Nieprawidłowe postępowanie doprowadziło do obumarcia płodu, a w konsekwencji, do śmierci samej Izabeli. To ustaliło podstawy do postawienia zarzutów trzem lekarzom.

Pierwszy wyrok sądu rejonowego

Sprawa Izabeli z Pszczyny, po szczegółowym śledztwie, finalnie trafiła przed oblicze Sądu Rejonowego w Pszczynie. Sąd pierwszej instancji rozpatrzył zarzuty wobec Krzysztofa P., zastępującego ordynatora oddziału ginekologiczno-położniczego. Został on uznany za winnego narażenia pacjentki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, co jest poważnym zarzutem.

W tamtym czasie Krzysztof P. usłyszał wyrok roku więzienia, ale wykonanie kary zostało zawieszone na dwa lata, co wywołało mieszane uczucia w opinii publicznej. Inaczej potraktowano dwóch pozostałych lekarzy obecnych tego dnia w szpitalu: Andrzej P. został skazany na 1,5 roku bezwzględnego pozbawienia wolności, natomiast Michał M. miał spędzić za kratkami rok i trzy miesiące. Różnice w wyrokach zwiastowały dalsze batalie prawne.

Czy wszystkie kary zostały podtrzymane?

Od pierwszego orzeczenia Sądu Rejonowego w Pszczynie odwołały się obie strony – zarówno prokuratura, dążąca do zaostrzenia kar, jak i obrońcy skazanych medyków. Sąd Okręgowy w Katowicach, stanowiący instancję odwoławczą, ogłosił właśnie prawomocny wyrok, który definitywnie kończy ten etap sądowej sagi. Decyzja ta jest ostateczna i nie podlega dalszym odwołaniom w tej instancji.

Najnowsze rozstrzygnięcie przyniosło istotną zmianę, zrównując odpowiedzialność wszystkich oskarżonych lekarzy. Krzysztof P., który w pierwszej instancji uniknął bezwzględnego więzienia, tym razem również został skazany na bezwzględną odsiadkę. Kary dla Andrzeja P. (rok i sześć miesięcy więzienia) oraz Michała M. (rok i trzy miesiące więzienia) zostały podtrzymane, co oznacza, że wszyscy trzej medycy trafią za kraty.

Reakcje po prawomocnym orzeczeniu

Werdykt Sądu Okręgowego w Katowicach wywołał oczywiście szereg emocji i komentarzy. Prokurator Magdalena Filipowicz z Prokuratury Okręgowej w Katowicach nie kryła zadowolenia z zaostrzenia wyroku, szczególnie w kontekście kary dla Krzysztofa P. Podkreślała, że prokuratura od początku dążyła do sprawiedliwego ukarania wszystkich winnych, a prawomocne orzeczenie jest krokiem w tym kierunku.

Zupełnie inne odczucia towarzyszyły bratu zmarłej Izabeli, który był głęboko załamany wysokością orzeczonych kar. Choć wyrok jest prawomocny i oznacza, że medycy poniosą konsekwencje, mężczyzna uważa, że wymiar sprawiedliwości powinien był działać surowiej, aby w pełni oddać wagę utraconego życia. Niestety, żadna kara nie jest w stanie zwrócić mu siostry.

