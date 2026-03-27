Raport po katastrofie awionetki. Co ujawniono o przyczynach tragedii w Lipowej?

Oficjalny raport po katastrofie

Wypadek z września 2025 roku w okolicach Lipowej, w powiecie żywieckim, wstrząsnął lokalną społecznością i środowiskiem lotniczym. Niewielka awionetka rozbiła się krótko po starcie, zabierając życie dwóm pilotom. Państwowa Komisja Badań Wypadków Lotniczych udostępniła właśnie kluczowy dokument, precyzyjnie rekonstruujący przebieg tego zdarzenia.

Eksperci PKBWL ustalili, że decydujący wpływ na tragiczny finał miały ekstremalnie niesprzyjające zjawiska pogodowe. Tego dnia w regionie utrzymywała się gęsta mgła, a maszyna dodatkowo zmagała się z niebezpiecznym oblodzeniem, które drastycznie zmniejszyły szanse na bezpieczny lot.

Czy dało się uniknąć tragedii?

Raport wskazuje, że aura całkowicie uniemożliwiła załodze utrzymanie orientacji w przestrzeni, co w konsekwencji doprowadziło do szybkiej utraty sterowności. Maszyna wystartowała około godziny 9:32, kierując się w stronę Jeziora Żywieckiego, z zamiarem przebicia się przez zasłonę chmur i kontynuowania podróży przy lepszej widoczności.

Po starcie statek powietrzny zniknął w gęstych oparach. Komisja uznała, że decyzja o zawróceniu i wykonaniu kręgu nad lądowiskiem była krytycznym błędem taktycznym. Zdaniem specjalistów, jedynym skutecznym ratunkiem w tamtym momencie było błyskawiczne zwiększanie pułapu i ucieczka ze strefy fatalnej widzialności.

Fatalny przebieg zdarzeń

Dramatyczny finał nastąpił zaledwie kilka chwil po oderwaniu się od ziemi. Mniej więcej po trzech minutach od startu, awionetka uderzyła w okoliczne pole w Lipowej, błyskawicznie stając w płomieniach. Okoliczni świadkowie natychmiast ruszyli na miejsce, jednak potężny pożar skutecznie uniemożliwił wszelkie działania ratunkowe.

Wkrótce na miejscu zjawili się strażacy i zespoły medyczne. Po stłumieniu ognia we wraku awionetki odkryto ciała obu lotników. Sceny na miejscu były wstrząsające, a skala zniszczeń utrudniała początkowe działania śledcze.

Kim byli piloci awionetki?

Za sterami maszyny siedzieli mężczyźni w wieku 50 oraz 70 lat. Badania sekcyjne stanowczo wykluczyły obecność alkoholu czy jakichkolwiek środków odurzających w ich organizmach, co potwierdziły szczegółowe analizy. Obaj piloci dysponowali wymaganymi licencjami do pilotowania lekkich maszyn.

Właściciel samolotu, jeden z mężczyzn, legitymował się skromnym doświadczeniem, wynoszącym około 100 godzin spędzonych w powietrzu. Drugi lotnik posiadał znacznie większe doświadczenie, uprawiał paralotniarstwo oraz osobiście serwisował i modyfikował swoje wyposażenie, co wskazywało na jego techniczną wiedzę.

Wnioski komisji i prokuratury

Opublikowany raport podsumowuje, że splot niewielkiego obycia jednego z mężczyzn, fatalnej pogody oraz nietrafionych decyzji zaowocował tą ogromną tragedią. Postępujące oblodzenie konstrukcji skutecznie hamowało wznoszenie samolotu, co uniemożliwiło ucieczkę ponad gęstą mgłę i ostatecznie przesądziło o losie całej załogi.

Prace Państwowej Komisji Badań Wypadków Lotniczych zostały oficjalnie zakończone. Mimo to, prokuratura nadal szczegółowo weryfikuje wszystkie okoliczności katastrofy w Lipowej, szukając ewentualnych uchybień oraz sprawdzając, czy w trakcie przygotowań nie doszło do rażącego złamania obowiązujących przepisów prawa lotniczego.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.