Referendum w Krakowie przeciwko prezydentowi Miszalskiemu. Czy mieszkańcy zdecydują o jego dalszych losach?

Inicjatywa referendum w Krakowie

Grupa inicjatywna, dążąca do odwołania prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego, poinformowała o pomyślnym zakończeniu etapu zbierania podpisów. W komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych przekazano, że próg wymaganych deklaracji poparcia został przekroczony. Ten krok formalnie otwiera drogę do zorganizowania głosowania, w którym mieszkańcy stolicy Małopolski zadecydują o dalszych losach obecnego włodarza.

Aby inicjatywa referendalna mogła być kontynuowana, niezbędne było zgromadzenie podpisów od ponad 58 tysięcy pełnoletnich mieszkańców Krakowa. Organizatorzy akcji szczegółowo opisali aktualny stan przygotowań do głosowania, zaznaczając, że zebranie tej liczby deklaracji było kluczowe. Decyzja komisarza wyborczego, która ma zatwierdzić legalność zebranych podpisów, spodziewana jest tuż po świętach.

Ile podpisów zebrano przeciwko Miszalskiemu?

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez pomysłodawców akcji, zebrano znacząco więcej niż minimalne 58 000 podpisów. Ta liczba potwierdza społeczne zainteresowanie i poparcie dla inicjatywy odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Wymóg ten został spełniony, co jest podstawą do dalszego procedowania wniosku o przeprowadzenie referendum w Krakowie.

Proces weryfikacji zebranych podpisów przez odpowiednie organy jest kolejnym, obowiązkowym etapem procedury referendalnej. Dopiero po jego pozytywnym zakończeniu i potwierdzeniu przez komisarza wyborczego, będzie można przystąpić do organizacji właściwego głosowania. Mieszkańcy Krakowa z niecierpliwością oczekują na oficjalne potwierdzenie, które ma nadejść w najbliższych dniach po okresie świątecznym.

Jakie warunki frekwencyjne trzeba spełnić?

Przepisy prawne precyzują warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby wynik referendum w Krakowie był wiążący prawnie. Kluczowym czynnikiem jest frekwencja: do urn musi udać się minimum trzy piąte wyborców, którzy głosowali w ostatnich wyborach samorządowych w 2024 roku. Jest to istotny próg, którego przekroczenie zdecyduje o ważności ewentualnego wyniku głosowania.

W przeliczeniu na konkretne liczby, oznacza to konieczność mobilizacji co najmniej 158 555 osób uprawnionych do głosowania w stolicy Małopolski. Taka liczba obywateli musi oddać swój głos, aby referendum dotyczące odwołania Aleksandra Miszalskiego mogło zostać uznane za ważne. Zmobilizowanie tak dużej grupy wyborców będzie stanowić wyzwanie dla organizatorów, ale i dla samych mieszkańców.

Co po ewentualnym odwołaniu prezydenta?

W przypadku, gdy większość głosujących opowie się za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego, dotychczasowy prezydent opuści urząd. Sytuacja ta zainicjuje konieczność przeprowadzenia przedterminowych wyborów prezydenckich w Krakowie. Całe miasto stanie przed wyzwaniem wyboru nowego włodarza w przyspieszonym trybie, co wiąże się z intensywną kampanią wyborczą.

Do czasu wyłonienia nowego prezydenta, władzę w mieście tymczasowo sprawowałby specjalny komisarz. Osoba ta zostałaby wskazana przez Prezesa Rady Ministrów, aby zapewnić ciągłość funkcjonowania samorządu. Okres przejściowy mógłby trwać do momentu zaprzysiężenia nowo wybranego prezydenta Krakowa, co podkreśla doniosłość nadchodzącego głosowania.

