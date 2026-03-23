Reprywatyzacja na Woli. Czy setki rodzin stracą dach nad głową?

Dramat osiedla Koło

Sprawa, która dziś spędza sen z powiek mieszkańcom warszawskiej Woli, ma swoje korzenie w powojennej historii Polski. To właśnie wtedy, po brutalnym końcu wojny, władze państwowe przejęły lokalne ziemie, by w latach siedemdziesiątych wybudować tam osiedle mieszkaniowe. Przez dekady nikt nie kwestionował tego stanu rzeczy, a życie mieszkańców toczyło się spokojnym rytmem, wolnym od niepewności co do prawa własności.

Sielanka skończyła się wraz z transformacją ustrojową, otwierając puszkę Pandory, jaką okazała się reprywatyzacja. Wtedy też, niczym feniks z popiołów, pojawiły się roszczenia powiązane z przedwojennym przedsiębiorstwem ogrodniczym „C. Ulrich”. Proces, który wówczas się rozpoczął, miał nieodwracalne konsekwencje dla tysięcy warszawskich rodzin, a osiedle Koło jest tego kolejnym, bolesnym przykładem.

Milionowe roszczenia dewelopera

Decyzje urzędnicze z lat dziewięćdziesiątych i 2012 roku skutecznie podważyły dawne przejęcie ziemi przez państwo, otwierając szeroko furtkę do zwrotu mienia spadkobiercom lub następcom prawnym. W efekcie zreaktywowana firma „C. Ulrich” odzyskała tereny, które wkrótce potem, na zasadzie rynkowej, przeszły w ręce innego, prywatnego podmiotu. Nowy właściciel błyskawicznie przystąpił do działania, wysuwając wobec stołecznego ratusza i mieszkańców astronomiczne żądania finansowe.

Jak donosił „Super Express”, sytuacja jest dramatyczna. Spółka domaga się od miasta ponad 30 milionów złotych z tytułu bezumownego korzystania z działek, co stawia pod znakiem zapytania przyszłość setek rodzin. To kwota, która dla zwykłych mieszkańców jest abstrakcyjna, budząca realne obawy o to, czy ich życie nie zostanie wywrócone do góry nogami przez biurokratyczne decyzje i bezwzględne roszczenia.

„prywatna spółka domaga się od stołecznego ratusza ponad 30 milionów złotych z tytułu bezumownego korzystania z działek”

Obawy mieszkańców o przyszłość

Warszawiacy z osiedla na Woli, w rozmowie z dziennikarzami, otwarcie przyznają, że drżą o swoją przyszłość. Boją się, iż to z ich własnych kieszeni zostaną pokryte te gigantyczne koszty, a nad ich głowami nieustannie wisi widmo wyrzucenia na bruk. To scenariusz, który w Polsce, zwłaszcza w stolicy, nie jest niestety nowością, a historie podobnych ludzkich dramatów są aż nadto znane z przeszłości.

W obliczu narastających niepokojów społecznych, głos w sprawie zabrał prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski. Włodarz stolicy starał się uspokoić nastroje, zapewniając, że samorząd nie pozostaje bierny. Ratusz podjął zdecydowane kroki, aby zatrzymać skutki kontrowersyjnych decyzji reprywatyzacyjnych, które doprowadziły do obecnego impasu.

„Prezydent stolicy zapewnił, że samorząd podejmuje zdecydowane kroki mające na celu zatrzymanie skutków decyzji reprywatyzacyjnych”

Skarga kasacyjna prokuratury

Ratusz kwestionuje nie tylko samo wznowienie działalności dawnej spółki „C. Ulrich”, co budziło liczne wątpliwości, ale również postanowienia administracyjne, na mocy których prywatny podmiot przejął grunty pod budynkami mieszkalnymi. Mimo tych zdecydowanych działań ze strony miasta, prywatne przedsiębiorstwo deklaruje chęć podjęcia rozmów i znalezienia kompromisu. Zapewnienia te mają uchronić obywateli przed najgorszymi konsekwencjami, jednak firma nie zamierza wycofywać się ze swoich wielomilionowych roszczeń, co stawia jej intencje pod znakiem zapytania.

Niespodziewany i, jak się wydaje, kluczowy zwrot akcji nastąpił za sprawą gdańskich śledczych. Prokuratura Regionalna w Gdańsku postanowiła wnieść skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego, dotyczącą przeniesienia praw do stołecznych gruntów. To krok, który daje mieszkańcom nadzieję, że cała sprawa zostanie w końcu rzetelnie przeanalizowana przez najwyższą instancję sądową w Polsce.

Czy Sąd Najwyższy rozstrzygnie spór?

Jak poinformował rzecznik gdańskiej prokuratury w rozmowie z telewizją TVN24, zaskarżono orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 19 listopada 2025 roku. To właśnie ten sąd wcześniej odrzucił odwołania wniesione przez prezydenta Warszawy oraz prokuratora, argumentując, że włodarz stolicy nie posiada w tej sprawie „interesu prawnego”. Ta kontrowersyjna decyzja budziła wiele pytań i niezadowolenia, zwłaszcza wśród poszkodowanych mieszkańców.

Zdecydowany ruch podjęty przez śledczych sprawia, że lokatorzy osiedla Koło odzyskali wiarę w to, iż Sąd Najwyższy raz jeszcze prześwietli proces reaktywacji przedsiębiorstwa „C. Ulrich” i wyda korzystny dla nich werdykt. Mają nadzieję, że ostateczne rozstrzygnięcie ochroni ich przed perspektywą utraty dorobku życia i koniecznością pokrycia absurdalnych roszczeń.

„lokatorzy odzyskali wiarę w to, iż Sąd Najwyższy raz jeszcze prześwietli proces reaktywacji przedsiębiorstwa „C. Ulrich” i wyda korzystny dla nich werdykt”

Wola liczy na sprawiedliwość

Przypadek osiedla Koło na Woli to kolejny przykład, jak skomplikowane i obarczone licznymi pułapkami są sprawy reprywatyzacyjne. Wiele rodzin w Warszawie, i nie tylko, przez lata żyło w strachu przed podobnymi roszczeniami, często bez realnej możliwości obrony. Interwencja prokuratury to światełko w tunelu dla tych, którzy czują się oszukani i zagrożeni utratą swoich domów.

Czekamy zatem na decyzję Sądu Najwyższego, która może stać się precedensem dla wielu podobnych spraw i uchronić obywateli przed skutkami błędnych lub wątpliwych decyzji sprzed lat. Los setek mieszkańców warszawskiej Woli leży teraz w rękach najwyższej instancji, a cała Polska z uwagą śledzi ten kolejny rozdział w historii reprywatyzacyjnych sporów.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.