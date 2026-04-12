Robert Biedroń kończy 48 lat. Wiele osób zaskoczy jego wygląd

Robert Biedroń ma 48 lat

Urodzony 13 kwietnia 1976 roku w Rymanowie na Podkarpaciu Robert Biedroń obchodzi właśnie 48. urodziny. Fakt ten często budzi zdziwienie wśród opinii publicznej, która często błędnie ocenia wiek polityka. Jego charakterystyczne siwe włosy są zazwyczaj kojarzone z większą dojrzałością, nadając Biedroniowi poważniejszego wizerunku. W internecie krążą archiwalne zdjęcia, które ukazują polityka w młodości z inną fryzurą oraz ciemnymi włosami, co dodatkowo podkreśla widoczną na przestrzeni lat zmianę.

Ta ewolucja wizerunku stała się rozpoznawalnym elementem jego publicznej osoby. Od początków kariery politycznej jego wygląd ewoluował, a obecna siwizna to nieodłączny element jego wizytówki w polskiej polityce. Zmiany te są świadectwem długiej i aktywnej obecności w życiu publicznym.

Początki drogi politycznej

Robert Biedroń swoją aktywność na polskiej scenie politycznej rozpoczął w 2011 roku, kiedy to po raz pierwszy zasiadł w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Od tego momentu jego kariera dynamicznie się rozwijała, obejmując znaczące role. Był posłem, następnie prezydentem Słupska, a od 2018 roku pełni funkcję europosła w Parlamencie Europejskim. Działalność polityczna Biedronia jest ściśle związana z obroną praw człowieka.

Na swojej oficjalnej stronie internetowej polityk konsekwentnie podkreśla swoje zaangażowanie w kwestie związane z ochroną praw człowieka, zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. Wśród jego inicjatyw wyróżnia się założenie Instytutu Myśli Demokratycznej oraz stworzenie Kampanii Przeciw Homofobii. Biedroń był również delegatem do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy oraz Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy.

"Działanie na rzecz praw człowieka w Polsce i za granicą są i zawsze były jednym z moich priorytetów. Założyłem Instytut Myśli Demokratycznej i stworzyłem Kampanię Przeciw Homofobii. Byłem również delegatem do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy oraz członkiem grupy doradczej ds. płci, przymusowego wysiedlenia i ochrony w Organizacji Narodów Zjednoczonych" - mówił.

Życie prywatne polityka

Robert Biedroń, oprócz intensywnej działalności politycznej, deklaruje również pasje związane ze sportem, zamiłowaniem do czekolady oraz podróży. Aspektem życia prywatnego, który jest często poruszany w mediach, jest jego wieloletni związek z Krzysztofem Śmiszkiem. Ich relacja trwa od ponad dwudziestu lat, co świadczy o jej stabilności i znaczeniu w życiu europosła.

Związek Roberta Biedronia z Krzysztofem Śmiszkiem rozpoczął się w 2002 roku, a historia ich poznania miała charakter zawodowy. Krzysztof Śmiszek, prawnik, natrafił na relację z konferencji prasowej, w której uczestniczył Robert Biedroń, co wzbudziło jego zainteresowanie. Pierwsze spotkania miały miejsce na gruncie służbowym w ramach działalności organizacji.

"W 2002 roku przeczytałem w "Życiu Warszawy" relację z konferencji prasowej, zobaczyłem jego zdjęcie i pomyślałem, że może moja wiedza, kończyłem wtedy prawo, przyda się w takiej organizacji. A poza tym bardzo mi się spodobał na tym zdjęciu. Przez dwa-trzy miesiące spotykaliśmy się na gruncie zawodowo-organizacyjnym" - opowiadał

Jak rozwijał się związek?

Przełomowy moment w relacji Roberta Biedronia i Krzysztofa Śmiszka nastąpił podczas wspólnej konferencji w Brukseli. To właśnie tam, w atmosferze profesjonalnych spotkań, doszło do zacieśnienia więzi między panami. Biedroń wspomina, że Śmiszek zastosował wówczas sprytny zabieg, aby przedłużyć ich wspólny czas. Był to kluczowy punkt, który zmienił ich zawodową znajomość w trwały związek osobisty.

Śmiszek, pod pretekstem nieznajomości Berlina i późnej pory, zasugerował możliwość pozostania na noc w mieszkaniu Biedronia. Choć jak wspomina Biedroń, nie doszło wtedy do niczego konkretnego, ten gest dał mu do zrozumienia, że ze strony Śmiszka jest "coś na rzeczy". Od tego momentu ich relacja zaczęła się rozwijać, tworząc jedną z najbardziej rozpoznawalnych par w polskim życiu publicznym.

"Powiedział, że nie zna Berlina, a ponieważ nasze spotkania skończyły się późno, a on mieszkał w innym miejscu, zapytał, czy nie mógłby zostać u mnie na noc. Do niczego nie doszło, ale zacząłem się domyślać, że coś jest na rzeczy. Tak się zaczęło" - wspominał.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.