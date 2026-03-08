Robert Węgrzyn w Koalicji Obywatelskiej. Czy kontrowersyjna przeszłość zostanie zapomniana?

Polityczne awanse Węgrzyna

Robert Węgrzyn, postać o ugruntowanej pozycji w regionalnej polityce, od marca 2021 roku pełnił funkcję sekretarza regionu opolskiego Platformy Obywatelskiej. Jego kariera nabrała tempa, kiedy w maju bieżącego roku objął stanowisko członka zarządu województwa opolskiego VII kadencji. Te dynamiczne zmiany w strukturach partyjnych jasno wskazują na jego rosnące wpływy. Ostatnie doniesienia, potwierdzone przez dziennikarzy związanych m.in. z Telewizją Republika, sugerują, że to właśnie Węgrzyn ma wkrótce objąć stery Koalicji Obywatelskiej w tym ważnym regionie.

Powrót na szczyty władzy nie jest jednak pozbawiony cienia przeszłości, który dla wielu nadal pozostaje żywy. Polityczna droga Węgrzyna naznaczona jest bowiem wydarzeniami, które na długo zapisały się w pamięci opinii publicznej. Zaledwie kilka lat temu, jego nazwisko kojarzono przede wszystkim z kontrowersyjną wypowiedzią na temat osób homoseksualnych, która wywołała istną burzę medialną i partyjną.

Co Robert Węgrzyn powiedział na wizji?

Cofnijmy się do roku 2011, kiedy Robert Węgrzyn, będąc wówczas posłem Platformy Obywatelskiej, został zaczepiony na sejmowym korytarzu przez dziennikarza TVN24 Macieja Knapika. Pytanie dotyczyło kwestii legalizacji związków homoseksualnych – tematu, który już wtedy budził gorące dyskusje w polskim społeczeństwie. To, co nastąpiło później, zaskoczyło wszystkich obserwatorów.

Zamiast rzeczowej odpowiedzi, poseł Węgrzyn postanowił zaprezentować swój "żartobliwy" repertuar, cytując rzekomo swojego partyjnego kolegę. Sytuacja ta szybko wymknęła się spod kontroli, stając się jednym z najbardziej pamiętnych, negatywnych incydentów w jego karierze publicznej. Ta niefortunna próba dowcipu miała swoje poważne konsekwencje, zarówno wizerunkowe, jak i polityczne.

"Coś mi kiedyś Andrzej Czuma wspomniał - już tak żartobliwie powiem - z gejami to dajmy sobie spokój, ale z lesbijkami... to chętnie bym popatrzył" - oznajmił poseł Robert Węgrzyn z szelmowskim uśmiechem na twarzy.

Reakcja na słowa posła Węgrzyna

Po tych słowach, wypowiedzianych na wizji, na Roberta Węgrzyna posypały się gromy z każdej strony politycznej sceny. Opozycja natychmiast wykorzystała sytuację do ataku, krytykując posła za brak taktu i wrażliwości. Co jednak bardziej bolesne dla samego polityka, nawet jego koledzy z Platformy Obywatelskiej nie pozostawili na nim suchej nitki, wyrażając swoje oburzenie i dystansując się od niefortunnego dowcipu.

Incydent szybko stał się tematem numer jeden w mediach, wywołując dyskusję na temat granic humoru w polityce i odpowiedzialności za publicznie wypowiadane słowa. To nie był pojedynczy głos oburzenia, lecz chór krytycznych ocen, który jasno pokazał, że takie "żarty" nie mają miejsca w poważnej debacie publicznej. Konsekwencje były nieuniknione i przyszły bardzo szybko.

Jak tłumaczył się Robert Węgrzyn?

Robert Węgrzyn, widząc skalę oburzenia, błyskawicznie przystąpił do tłumaczeń, próbując złagodzić skutki swojej wypowiedzi. Stwierdził, że jego słowa miały być jedynie żartem, wyjętym z prywatnej rozmowy, który niestety został źle odebrany. Przeprosił również, podkreślając, że nie było jego zamiarem, aby brzmiały seksistowsko.

Mimo jego prób załagodzenia sytuacji, słowa te nie przekonały partyjnych kolegów, a zwłaszcza regionalnego sądu koleżeńskiego Platformy Obywatelskiej. Decyzja była surowa i jednoznaczna. Węgrzyn został pozbawiony członkostwa w partii, co było jasnym sygnałem, że takie zachowania nie będą tolerowane w szeregach PO. Do partii został ponownie przyjęty dopiero osiem lat później, w 2019 roku. Ta historia pokazuje, że choć kariery polityczne bywają kręte, echa dawnych wypowiedzi potrafią zaskakująco szybko wrócić.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.