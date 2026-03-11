Wypadek w Mąkolinie. Dlaczego śmierć drugiej nastolatki była owiana tajemnicą?

Sprzeczne informacje po tragedii w Mąkolinie

Po dniach niepewności i wzajemnie wykluczających się doniesień, tragiczny finał wypadku w Mąkolinie stał się faktem: nie żyje druga nastolatka poszkodowana w poniedziałkowej kolizji. Dziewczyna zmarła w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, co ostatecznie potwierdził rzecznik prasowy WUM, Jarosław Kulczycki. Ta informacja, choć oczekiwana z bólem, kończy okres dramatycznej dezorientacji.

Przez długie godziny wokół stanu zdrowia i śmierci młodej osoby narastały kontrowersje, podsycane przez niejasne komunikaty. Początkowo wpis na profilu I Liceum Ogólnokształcącego PUL w Płocku informujący o nagłej śmierci uczennicy szybko zniknął, budząc wątpliwości. Co więcej, Prokuratura Okręgowa w Płocku przez rzecznika Bartosza Maliszewskiego wstrzymywała się z oficjalnym potwierdzeniem, tłumacząc to brakiem stosownych dokumentów. Ta rozbieżność w informacjach z pewnością nie pomogła rodzinie i opinii publicznej w zrozumieniu skali tragedii.

"Lekarze podjęli wszelkie możliwe działania" – wynika z informacji dotyczących walki o życie ofiar wypadku w Mąkolinie.

Jak doszło do tragicznego wypadku pod Płockiem?

Dramat rozegrał się w poniedziałek, kiedy pięcioro młodych ludzi podróżowało samochodem marki BMW. Za kierownicą siedział 18-letni kierowca, którego umiejętności okazały się niewystarczające na feralnym łuku drogi. Samochód zamienił się w pułapkę dla nastolatków, a utrata panowania nad pojazdem okazała się tragiczna w konsekwencjach.

Skutki tej brawurowej jazdy były natychmiastowe i przerażające. Na miejscu zdarzenia życie straciła 14-letnia dziewczyna, co było pierwszym, szokującym potwierdzeniem rozmiaru katastrofy. Dwoje innych nastolatków, 17-latek i 16-latka, zostało uznanych za krytycznie rannych i natychmiast przetransportowanych śmigłowcami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do specjalistycznych szpitali w Sochaczewie i Warszawie, gdzie toczyła się walka o ich życie.

Kto odpowie za wypadek w Mąkolinie?

Poza ofiarami śmiertelnymi i rannymi, wypadek w Mąkolinie niesie ze sobą również konsekwencje prawne dla sprawców. 18-letni kierowca oraz 17-letni pasażer, którzy odnieśli lżejsze obrażenia, zostali po opatrzeniu zatrzymani przez policję. Obaj zostali przewiezieni do szpitala karetkami, a następnie trafili do aresztu, co jest standardową procedurą w tego typu tragicznych zdarzeniach.

Prokuratura niezwłocznie wszczęła śledztwo w sprawie spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, co jest krokiem w kierunku ustalenia pełnej odpowiedzialności. Młodszy z zatrzymanych nastolatków, 17-letni pasażer, po przesłuchaniu został zwolniony do domu, co sugeruje, że jego rola w zdarzeniu jest inna niż kierowcy. Wszyscy czekają na pełne wyjaśnienie przyczyn i okoliczności tej niepojętej tragedii, która pozostawiła głębokie rany w lokalnej społeczności i znów przypomniała o śmiertelnych pułapkach na drogach.

