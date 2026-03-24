Roman Ptak uniewinniony. Sąd postawił kropkę, ale czy na pewno?

Zarzuty, uniewinnienie, afera

Saga prawna, która przez niemal siedem lat trzymała w napięciu opinię publiczną, wreszcie dobiegła końca. Roman Ptak, postać doskonale znana w samorządzie Małopolski, najpierw jako burmistrz Niepołomic, a obecnie starosta wielicki, został prawomocnie uniewinniony od kluczowych zarzutów, które ciążyły na nim od lat. Ta decyzja sądu II instancji oznacza definitywne zamknięcie sprawy i brak jakiejkolwiek odpowiedzialności karnej, stawiając Ptaka w zupełnie nowej, oczyszczonej pozycji.

Kluczem do całego postępowania były zarzuty dotyczące lat 2016-2017, skupione wokół budowy szkoły podstawowej w Niepołomicach. Prokuratura oskarżała wówczas burmistrza o przekroczenie uprawnień oraz działanie na szkodę interesu publicznego, co miało dotyczyć wyboru projektu architektonicznego oraz uregulowania kwestii praw autorskich, prawdopodobnie w kontekście przepisów o zamówieniach publicznych. Była to sprawa, która od początku budziła ogromne emocje i wzbudzała wiele kontrowersji w lokalnej społeczności.

Burzliwe lata niepewności

Sprawa nabrała tempa pod koniec 2019 roku, kiedy to do akcji wkroczyło Centralne Biuro Antykorupcyjne, dokonując zatrzymania ówczesnego burmistrza Niepołomic. Ten ruch śledczych był szokiem dla wielu i zapoczątkował serię wydarzeń, które na długo zaważyły na karierze i wizerunku Romana Ptaka. Zatrzymanie to stało się iskrą, która rozpaliła polityczne dyskusje i spekulacje na temat przyszłości dynamicznie rozwijającej się gminy.

Nie można zapomnieć o politycznym wymiarze całej afery; po zawieszeniu Romana Ptaka w obowiązkach, zarządzanie prężnie rozwijającą się gminą, która przyciągała międzynarodowych inwestorów, przejął komisarz wyznaczony przez rząd. To był moment, który doskonale obrazuje, jak szybko kwestie prawne mogą splotić się z politycznymi, tworząc skomplikowaną sieć zależności i budząc pytania o rzetelność stawianych zarzutów.

"Decyzje samorządu mieszczące się w granicach dopuszczalnej interpretacji przepisów nie mogą być traktowane jako przestępstwo" – argumentował prof. Zbigniew Ćwiąkalski, obrońca Romana Ptaka.

Od wyroku do apelacji

Choć po kilku miesiącach sąd uchylił zawieszenie, umożliwiając Ptakowi powrót do ratusza, akt oskarżenia trafił do sądu dopiero w 2021 roku, rozpoczynając formalną batalię. Dwa lata później, w 2023 roku, zapadł niekorzystny wyrok pierwszej instancji, który skazał samorządowca na karę więzienia w zawieszeniu oraz grzywnę, co było poważnym ciosem dla jego reputacji i dalszej kariery. Obrońcy Romana Ptaka niezwłocznie wnieśli apelację, wierząc w odwrócenie losów sprawy.

Od samego początku procesu Roman Ptak i jego zespół prawników, z profesorem Zbigniewem Ćwiąkalskim na czele, konsekwentnie utrzymywali, że wszystkie działania gminy były w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Prof. Ćwiąkalski podkreślał, że decyzje samorządu, nawet jeśli podlegają różnym interpretacjom, nie powinny być automatycznie traktowane jako przestępstwo, o ile mieszczą się w dopuszczalnych granicach legalności.

Co oznacza prawomocne uniewinnienie?

W postępowaniu apelacyjnym kluczowe stało się dokładne zbadanie procedur związanych z budową szkoły, w tym nabycia projektu i praw autorskich, w kontekście tego, czy rzeczywiście doszło do złamania prawa, czy były to jedynie dozwolone działania w ramach autonomii samorządowej. Sąd odwoławczy, po wnikliwej analizie zebranego materiału dowodowego, ostatecznie podzielił stanowisko obrony, zmieniając niekorzystny dla Ptaka wyrok. To właśnie w tym momencie nastąpiło definitywne odwrócenie losów sprawy.

W najważniejszym punkcie sąd II instancji uchylił wyrok pierwszej instancji i prawomocnie uniewinnił Romana Ptaka, natomiast pozostałą część sprawy umorzył, kończąc tym samym pięcioletnie postępowanie sądowe. Dzięki temu orzeczeniu, były burmistrz Niepołomic i obecny starosta wielicki zachowuje status osoby niekaranej, a wyrok nie podlega dalszemu zaskarżeniu, co stanowi jego ostateczny triumf prawny. To ważny sygnał dla jego przyszłości w samorządzie.

Koniec prawniczej epopei?

Zakończenie procesu ma niewątpliwie ogromne znaczenie dla wizerunku i dalszej kariery politycznej samorządowca. Mimo toczącego się postępowania Roman Ptak nie zrezygnował z działalności publicznej i co więcej, w 2024 roku został wybrany na prestiżowe stanowisko starosty wielickiego, co pokazuje zaufanie, jakim obdarzyli go wyborcy i lokalna społeczność. Teraz, z czystą kartą, może w pełni poświęcić się nowym obowiązkom.

Prawomocne uniewinnienie to nie tylko zakończenie osobistej gehenny Romana Ptaka, ale również ważny precedens dla innych samorządowców, którzy stają w obliczu podobnych zarzutów. To sygnał, że nawet długotrwałe i medialne procesy mogą zakończyć się pomyślnie, jeśli dowody nie są wystarczająco mocne. Pozostaje pytanie, czy sprawa ta trwale zmieni postrzeganie odpowiedzialności urzędniczej w Polsce, czy też zostanie szybko zapomniana w obliczu nowych wydarzeń.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.