Rozbiórka Ilmet w Warszawie. Co zastąpi symbol miasta?

Symbol Warszawy odchodzi

W sercu stołecznej aglomeracji, przy ruchliwym rondzie ONZ, doszło do ostatecznego rozstrzygnięcia losu mierzącego 103 metry biurowca Ilmet. W marcu bieżącego roku rozpoczęto intensywne prace wyburzeniowe, które raz na zawsze zmienią panoramę miasta w tej okolicy. Przez lata Ilmet był nieodłącznym elementem miejskiego pejzażu, zapadając w pamięć warszawiaków głównie dzięki charakterystycznemu, obracającemu się znakowi marki Mercedes-Benz, który dumnie wieńczył jego szczyt aż do 2021 roku.

Budynek wzniesiony w 1997 roku dekadę temu, bo w 2016, przejęła firma Skanska, która od tego czasu miała jasną wizję przyszłości tej atrakcyjnej lokalizacji. Narożnik przy rondzie ONZ, na styku Woli i Śródmieścia, czekał na radykalne zmiany, ponieważ przestarzała bryła biurowca Ilmet od dawna nie spełniała współczesnych standardów. Krytyka jego walorów estetycznych była regularna i często surowa ze strony ekspertów urbanistycznych.

Dlaczego rozbiórka się opóźniła?

Mimo że plany wyburzeniowe biurowca Ilmet sięgały już 2021 roku, inwestor musiał odłożyć je na bok. Tragiczny wybuch wojny na Ukrainie diametralnie zmienił sytuację i pokrzyżował wszelkie harmonogramy. Los Ilmetu stał się wówczas na moment sprawą drugorzędną wobec dramatycznych wydarzeń za naszą wschodnią granicą.

W obliczu kryzysu humanitarnego w biurowcu przy alei Jana Pawła II 15 utworzono specjalny punkt pobytowy. Ten niegdyś komercyjny obiekt, który miał być skazany na rozbiórkę, przyjął pod swój dach osoby uciekające przed konfliktem zbrojnym. Uchodźcy zamieszkiwali dawne przestrzenie biurowe aż do 2025 roku, a ich wyprowadzka była kluczowym momentem, który usunął ostatnie przeszkody na drodze do likwidacji tego architektonicznego symbolu.

Rozbiórka Ilmetu: Jak to się robi?

Zlikwidowanie ponad 100-metrowej konstrukcji w gęsto zabudowanym centrum miasta to prawdziwe logistyczne i technologiczne przedsięwzięcie. Dokładny termin zakończenia rozbiórki Ilmetu pozostaje wciąż nieznany, co podkreśla skalę wyzwania. Jest to z pewnością ogromne wyzwanie technologiczne, niespotykane dotąd w najnowszych dziejach Warszawy, które wymaga precyzji i innowacyjnych rozwiązań.

Całe to spektakularne zadanie ma być realizowane etapami, z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Proces demontażu obiektu będzie postępował od najwyższych kondygnacji w dół, co jest typową metodą w takich przypadkach. To skomplikowane podejście ma zminimalizować wpływ na otoczenie i zapewnić kontrolowany przebieg prac.

Warsaw One: Co wiemy o nowym gigancie?

Atrakcyjna działka u zbiegu ważnych arterii komunikacyjnych, jaką jest rondo ONZ, z pewnością nie pozostanie długo niezagospodarowana. Już w grudniu 2025 roku właściciel terenu, firma Skanska, zdobył pozwolenie na budowę nowego kompleksu, który ma zrewolucjonizować tę część stolicy. W miejscu starego biurowca Ilmet powstanie potężny, 188-metrowy obiekt komercyjny pod nazwą Warsaw One, którego szczegóły są wciąż pilnie strzeżoną tajemnicą inwestora.

Na obecnym etapie firma Skanska oszczędnie dawkuje informacje o projekcie Warsaw One i niestety nie udostępnia nawet aktualnych wizualizacji tego przyszłego kolosa. Wiadomo jednak, że planowany 188-metrowy drapacz chmur z pewnością trafi do zestawienia dziesięciu najwyższych budowli w całej stolicy, stając się jednym z jej dominujących elementów. Wraz z usytuowanym po przeciwnej stronie alei Jana Pawła II wieżowcem Rondo 1, który mierzy 192 metry, nowa inwestycja wykreuje niezwykle wielkomiejski i imponujący krajobraz w bezpośrednim sąsiedztwie ronda ONZ, zmieniając na zawsze jego charakter.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.