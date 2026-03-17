Rozbudowa metra Kabaty. Co zmieni się dla pasażerów i kierowców?

Początek zmian na Kabatach

Prace związane z rozbudową układu torowego stacji metra Kabaty rozpoczną się od przygotowania zaplecza budowy. Niezbędny do prowadzenia inwestycji plac zostanie ogrodzony, a zatoka autobusowa, zlokalizowana w Alei Komisji Edukacji Narodowej, zostanie zlikwidowana. Te działania pociągną za sobą istotne zmiany w funkcjonowaniu transportu publicznego w tej części warszawskiego Ursynowa, co wpłynie na codzienne podróże mieszkańców.

Pierwszy etap czasowej organizacji ruchu wprowadzono w nocy z 20 na 21 marca, co oznaczało modyfikacje dla pasażerów autobusów. Dla linii 710 i 742 ostatnim przystankiem na Ursynowie będzie Metro Kabaty 02, usytuowany w Alei Komisji Edukacji Narodowej, za skrzyżowaniem z ulicą Wąwozową. Natomiast przystanek dla wsiadających, kierujących się w stronę Targowiska lub Rynku, znajdzie się na ulicy Wąwozowej, oznaczony jako Metro Kabaty 03.

Utrudnienia w al. KEN

Kolejne zmiany dotkną kierowców i wejdą w życie po Świętach Wielkanocnych, dokładnie 7 kwietnia. W ramach drugiego etapu organizacji ruchu, zamknięty zostanie jeden pas Alei Komisji Edukacji Narodowej, przeznaczony dla pojazdów jadących w kierunku centrum miasta. Na odcinku pomiędzy ulicą Wąwozową a ulicą Jerzego Iwanowa-Szajnowicza, ruch będzie odbywał się wahadłowo. Jego płynność zapewni specjalnie zainstalowana sygnalizacja świetlna, zarządzająca przejazdem pojazdów.

Zanim ruszą główne roboty budowlane, wykonawca zajmie się ogrodzeniem terenu oraz przygotowaniem kompleksowego zaplecza. Modernizacja obejmie tak zwaną komorę torów odstawczych stacji Kabaty, co oznacza, że docelowe zmiany nie będą bezpośrednio widoczne dla pasażerów korzystających z peronów. Proces budowlany zakłada etapową realizację, począwszy od obudowy wykopu, przez demontaż fragmentu stropu stacji oraz części ścian, aż po rozbiórkę płyty torowej i dennej.

Co przyniesie rozbudowa metra?

Następnie wykonawcy przystąpią do budowy nowej, poszerzonej płyty dennej, konstrukcji ścian komory rozjazdów, a także ułożenia nowej nawierzchni torowej wraz z rozjazdem. Po zakończeniu przebudowy pociągi będą miały możliwość zawracania za stacją pasażerską Kabaty, co znacznie usprawni ich rotację. Ta modyfikacja umożliwi również płynne wjeżdżanie kolejnych składów na linię bezpośrednio z pobliskiej Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty, optymalizując cały system.

Dzięki wprowadzonym zmianom, ruch pociągów ma stać się znacznie sprawniejszy i bardziej efektywny. Oznacza to, że wydłużone postoje na stacjach dojazdowych do Kabat, które dotychczas były uciążliwe dla pasażerów, powinny zniknąć. Inwestycja ma również kluczowe znaczenie w perspektywie przyszłości: pozwoli na wprowadzanie części pociągów nowej linii M3 na obecną linię M1, wykorzystując Stację Techniczno-Postojową Kabaty, co świadczy o strategicznym wymiarze projektu.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.