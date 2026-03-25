Rozwody w Polsce. Gdzie kryje się rekordzista statystyk GUS?

Małżeństwo w kryzysie?

Instytucja małżeństwa, od wieków postrzegana jako fundament polskiego społeczeństwa, wciąż stanowi dla wielu par obietnicę stabilności i wspólnej przyszłości. Wielu Polaków wciąż wiąże nadzieje na trwały związek z sakramentalnym "tak", wierząc, że wspólne życie ukształtuje ich dalsze losy. Mimo to, zmieniające się realia społeczne i ekonomiczne weryfikują te optymistyczne wizje, często prowadząc na sale sądowe, gdzie formalne rozstania stają się codziennością.

Analiza dynamiki orzekanych rozwodów to nie tylko suche liczby, ale przede wszystkim wskaźnik kondycji rodzin i siły więzi międzyludzkich. Właśnie dlatego tak istotne są najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego z 2024 roku, które jasno pokazują, że zjawisko rozpadu małżeństw nie rozkłada się równomiernie. Liczba rozwodów różni się znacząco w zależności od regionu i charakterystyki ośrodków miejskich.

Gdzie najwięcej rozwodów?

Przeciętna wartość dla całego kraju, jak wynika z analizy danych GUS przeprowadzonej przez serwis Polska w Liczbach, wskazuje na 1,5 rozwodu na każde 1000 mieszkańców w 2024 roku. To już samo w sobie świadczy o skali problemu, ale prawdziwy obraz ujawniają niuanse regionalne. Okazuje się bowiem, że niektóre obszary Polski zmagają się z tym wyzwaniem znacznie bardziej intensywnie niż inne, co budzi pytania o lokalne czynniki wpływające na trwałość związków.

Mimo że szczegółowe zestawienie miast z najwyższą liczbą rozstań zostało przedstawione w towarzyszącej danym galerii, już teraz wiadomo, że na niechlubnej liście rekordzistów znalazło się jedno z dobrze znanych miast południowej Polski. Ta informacja, choć pozbawiona konkretnej nazwy, jednoznacznie wskazuje na potrzebę głębszej analizy przyczyn wysokiej liczby rozwodów w poszczególnych metropoliach.

Regionalne dysproporcje statystyk

Gdy spojrzymy na mapę Polski, dysproporcje w statystykach rozwodowych stają się jeszcze wyraźniejsze. Niekwestionowanym liderem, jeśli chodzi o wskaźnik rozwodów, okazało się województwo warmińsko-mazurskie, gdzie na 1000 mieszkańców przypada aż 1,8 rozstań. To rekord, który stawia region w niekorzystnym świetle i prowokuje do zastanowienia, co takiego dzieje się na Warmii i Mazurach, że tak wiele małżeństw kończy się w sądzie.

Zupełnie odmienna sytuacja panuje w województwie świętokrzyskim, które ze wskaźnikiem zaledwie 0,8 rozwodu na 1000 mieszkańców, wypada zdecydowanie najlepiej w całym kraju. Ta rozbieżność, odzwierciedlająca niemal dwukrotną różnicę, stanowi fascynujący punkt wyjścia do badań nad specyfiką regionalną i czynnikami sprzyjającymi trwałości związków. Czy to kwestia kultury, tradycji, czy może stabilności ekonomicznej?

Dlaczego ślubów ubywa?

Paradoksalnie, w obliczu wysokiej liczby rozwodów, od lat obserwujemy także systematyczny spadek zawieranych małżeństw w Polsce. Coraz więcej par decyduje się odłożyć decyzję o ślubie na później, lub całkowicie z niej rezygnuje, wybierając życie w nieformalnych związkach. Ten trend świadczy o głębokich przemianach w postrzeganiu instytucji małżeństwa przez młodsze pokolenia, które coraz częściej kwestionują jego sens i konieczność.

Eksperci wskazują na wiele przyczyn tego zjawiska. Wśród nich wymienić można rosnące koszty utrzymania, które czynią zakładanie rodziny i organizowanie wesela luksusem dostępnym dla nielicznych, a także zmieniające się modele społeczne. Młodzi ludzie często mają odmienne spojrzenie na formalne zobowiązania, ceniąc sobie niezależność i elastyczność bardziej niż tradycyjne więzi, co w konsekwencji wpływa na statystyki GUS.

