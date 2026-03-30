Ryanair dodaje dwa kierunki. Gdzie polecisz z Krakowa w 2026 roku?

Ryanair rozszerza siatkę połączeń

Ryanair oficjalnie zainaugurował letni sezon 2026, wzbogacając siatkę połączeń z Krakowa o dwie atrakcyjne trasy. Irlandzki przewoźnik uruchomił bezpośrednie loty do Lamezii Terme, położonej w słonecznej Kalabrii we Włoszech, oraz do Budapesztu, stolicy Węgier. Pierwsze rejsy w tych kierunkach wystartowały w niedzielę, 29 marca, co symbolicznie rozpoczęło letni rozkład lotów linii z krakowskich Balic.

Te nowe loty Ryanair z Krakowa otwierają pasażerom dodatkowe możliwości planowania podróży. Zarówno mieszkańcy Polski, jak i turyści odwiedzający Małopolskę, zyskują ciekawe opcje na zorganizowanie wymarzonego urlopu lub szybkiego, miejskiego wypadu. Dostępne kierunki mają być atrakcyjne cenowo, co jest kluczowe dla wielu podróżnych.

Dokąd polecieć z Krakowa?

Lamezia Terme to pierwsza z nowości, zlokalizowana w południowowłoskiej Kalabrii. Region ten słynie z malowniczych plaż, krystalicznie czystej wody i autentycznej włoskiej kuchni, co czyni go idealnym celem dla miłośników słonecznego relaksu i odkrywania uroków południa Italii. To propozycja na dłuższy wypoczynek w basenie Morza Śródziemnego.

Drugi z kierunków to Budapeszt, czyli tętniąca życiem stolica Węgier. Miasto to niezmiennie przyciąga turystów swoją zjawiskową architekturą, bogatą historią oraz wyjątkową atmosferą licznych kawiarni i zabytków. Budapeszt jest idealnym celem na krótki, weekendowy city break, oferując wiele atrakcji kulturalnych i rozrywkowych. Bilety na nowe trasy można rezerwować poprzez oficjalną stronę internetową Ryanair.

Ponad 80 tras z Krakowa

Wprowadzenie Lamezii Terme i Budapesztu to tylko część bogatej oferty, jaką Ryanair przygotował na lato 2026 dla pasażerów z krakowskiego lotniska. W tegorocznym wakacyjnym rozkładzie lotów znalazło się w sumie ponad 80 tras. Obejmują one najchętniej odwiedzane europejskie miasta oraz popularne kurorty, gwarantując szeroki wybór destynacji.

Tak duża liczba połączeń zapewnia ogromny wachlarz możliwości i pozwala podróżnym dopasować wyjazd do własnych potrzeb i preferencji. Linia stawia na korzystne ceny biletów, co ma zachęcać do częstszego korzystania z połączeń z Krakowa. Alicja Wójcik-Gołębiowska, Head of Comms CEE & Baltics w Ryanair, podkreśliła duże zainteresowanie nowymi połączeniami.

"Nowe połączenia cieszą się sporym zainteresowaniem" - powiedziała Alicja Wójcik-Gołębiowska, Head of Comms CEE & Baltics w liniach Ryanair. Dodała, że osoby planujące urlop nie powinny odkładać zakupu biletów na ostatnią chwilę.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.