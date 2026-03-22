Rzadkie imiona żeńskie w Polsce. Lista zaskakuje?

Jakie imiona są najrzadsze w Polsce?

Rejestr PESEL na dzień 20 stycznia 2026 roku zawiera listę unikalnych imion żeńskich, które są noszone przez zaledwie kilka kobiet w całym kraju. Wśród nich znajdują się zarówno imiona o korzeniach słowiańskich, jak i te charakteryzujące się egzotycznym brzmieniem. Dane te świadczą o niezwykłej różnorodności polskiego nazewnictwa i zaskakująco małej popularności niektórych form. Ta kategoria imion obejmuje zarówno historyczne, jak i bardzo współczesne w odbiorze nazwy.

Przykłady tak rzadkich imion żeńskich to Szakira, Merida i Gołda. Imię Szakira, kojarzone globalnie z popularną artystką muzyczną, w Polsce nosi jedynie garstka kobiet. Podobnie Merida, która wielu osobom przywodzi na myśl postać z animacji Disneya, jest rzadkością w oficjalnych rejestrach. Gołda z kolei to imię o głębokich korzeniach historycznych i kulturowych, dziś spotykane wyjątkowo sporadycznie.

Staropolskie imiona przetrwały w rejestrach?

Wśród najrzadszych imion żeńskich w rejestrze PESEL odnaleźć można prawdziwe staropolskie perełki. Domasława, Chwalimira czy Rościsława to formy, które przetrwały wieki, choć ich obecność jest obecnie marginalna. Imiona te stanowią cenne świadectwo dawnego słowiańskiego nazewnictwa i jego bogactwa. Ich pojawienie się w danych z 2026 roku podkreśla ciągłość kulturową. Choć brzmią archaicznie, są wciąż oficjalnie nadawane, choć bardzo rzadko.

Lista rzadkich imion zawiera również żeńskie odpowiedniki dawnych imion męskich, które wyszły z powszechnego użycia. Przykładami są Błażeja oraz Cypriana, które dziś brzmią wysoce nietypowo. Dla wielu osób mogą być one zaskakujące i nieznane. Te formy są jednak w pełni oficjalne i świadczą o historycznej elastyczności nadawania imion w Polsce. Ich rzadkość czyni je szczególnie intrygującymi dla badaczy języka. Stanowią element dziedzictwa językowego.

Egzotyczne brzmienia w polskim PESEL.

Niektóre z najrzadszych imion żeńskich to prawdziwe językowe ciekawostki, które wyróżniają się egzotycznym pochodzeniem i brzmieniem. Afrodita, Eftychia czy Apostolia to przykłady imion, które wyraźnie odstają od typowych polskich standardów nazewniczych. Ich unikalność sprawia, że przyciągają uwagę i budzą zainteresowanie badaczy kultury imion. Pochodzenie tych imion często wskazuje na inne kręgi kulturowe. Obecność ich w rejestrze PESEL świadczy o otwartości polskiego społeczeństwa.

Te wyjątkowe imiona mogą wywoływać różne reakcje, od kontrowersji po zachwyt nad ich melodyjnością i oryginalnością. Każde z nich wnosi do polskiego krajobrazu imion odrobinę światowej różnorodności. Ich rzadkość podkreśla indywidualność osób, które je noszą. Są to nazwy, które z pewnością nie pozostają niezauważone w żadnym towarzystwie. Często świadczą o wyborach rodziców poszukujących nietuzinkowości. Ich unikalność jest niezaprzeczalna.

Ile kobiet nosi te unikalne imiona?

Wszystkie wymienione rzadkie imiona łączy jedna cecha: każde z nich nosi maksymalnie dziesięć kobiet w całej Polsce. Oznacza to, że spotkanie osoby o takim imieniu jest wyjątkowo mało prawdopodobne, granicząc wręcz z cudem statystycznym. W wielu przypadkach są to ostatnie przedstawicielki swoich imion w aktualnym rejestrze PESEL, co czyni je prawdziwymi unikatami. Te dane pochodzą ze stanu na 20 stycznia 2026 roku. Pokazuje to skalę rzadkości.

Perspektywa całkowitego zniknięcia tych imion z polskiego krajobrazu nazewniczego nie jest jednak pewna. Obserwuje się powrót mody na oryginalne i unikatowe imiona, a rodzice coraz częściej szukają inspiracji poza utartymi schematami. Ta tendencja może przyczynić się do ożywienia niektórych zapomnianych form lub pojawienia się nowych, egzotycznych nazw. Przyszłość tych imion pozostaje otwarta. Procesy nadawania imion są dynamiczne.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.