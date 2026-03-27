Sąd zdecyduje o Mirelli ze Świętochłowic. Czy po latach czeka ją nowa izolacja?

Co czeka Mirellę ze Świętochłowic w sądzie?

Sprawa Mirelli ze Świętochłowic, która wstrząsnęła opinią publiczną, wkracza w kolejną, być może decydującą fazę. Już 31 marca przed sądem opiekuńczym rozpocznie się postępowanie, którego stawką jest przyszłość 43-latki i jej ewentualne umieszczenie w domu pomocy społecznej (DPS).

Decyzja sądu może radykalnie odmienić życie kobiety, która przez niemal trzy dekady żyła w przerażającej izolacji. Jeśli sąd zdecyduje o przeniesieniu do placówki, będzie to oznaczać dla Mirelli konieczność opuszczenia rodzinnych Świętochłowic, gdyż w mieście brakuje DPS-u dostosowanego do potrzeb osób w jej wieku.

Kryzys w świętochłowickim Ośrodku Pomocy

Dramat Mirelli pociągnął za sobą poważne konsekwencje w lokalnych strukturach pomocy społecznej, co świadczy o głębokich zaniedbaniach. Przeprowadzona w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świętochłowicach kontrola ujawniła szereg nieprawidłowości, od kwestii zarządzania po konkretne działania pracowników socjalnych.

Efektem tych ustaleń była rezygnacja dotychczasowej dyrektorki placówki, pani Moniki Szpoczek, a miasto natychmiast ogłosiło konkurs na jej następcę. Nie wyklucza się również dalszych zmian personalnych, co wskazuje na skalę problemów w OPS-ie, które przez lata pozostawały niezauważone.

"Pani Monika Szpoczek sprawująca do tej pory obowiązki dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach złożyła dziś rezygnację z pełnionej funkcji. Rezygnacja została przyjęta przez Prezydenta Miasta Świętochłowice. Stosunek pracy został rozwiązany ze skutkiem natychmiastowym - przekazał w połowie marca Urząd Miejski w Świętochłowicach."

Szokująca historia domowej izolacji

Historia Mirelli wyszła na jaw 29 lipca 2025 roku, wywołując powszechne oburzenie i niedowierzanie. Przez blisko 27 lat kobieta miała być przetrzymywana w mieszkaniu przez własnych rodziców, co stanowi drastyczny przykład systemowej niewidzialności ludzkiego cierpienia. Sąsiedzi, mimo lat wspólnego życia, byli przekonani, że dziewczyna zaginęła w młodości.

Prawda wyszła na jaw w niemal przypadkowych okolicznościach, gdy policja interweniowała w związku z awanturą domową u starszego małżeństwa. Funkcjonariusze odnaleźli w lokalu skrajnie zaniedbaną, pozbawioną podstawowych dokumentów tożsamości córkę, która natychmiast trafiła do szpitala. To, co miało być początkiem nowego życia, skończyło się jednak powrotem do miejsca uwięzienia – kobieta po dwóch miesiącach wróciła na własne życzenie.

System pomocy społecznej na celowniku

Obecnie sprawą Mirelli zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Chorzowie, prowadząc postępowanie pod kątem pozbawienia wolności i znęcania się nad osobą najbliższą. Równolegle wdrożono procedurę Niebieskiej Karty, a funkcjonariusze policji bacznie monitorują sytuację rodziny, co ma zapobiec powtórce dramatu.

Nadchodzące tygodnie przyniosą odpowiedź, czy Mirella trafi do domu pomocy społecznej, czy też pozostanie w dotychczasowym środowisku. Niezależnie od orzeczenia sądu, sprawa stała się symbolem poważnych zaniedbań instytucjonalnych i rodzi palące pytania o granice interwencji państwa w życie jednostki oraz efektywność polskiego systemu wsparcia społecznego.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.