Senior w Siedlcach strzelał z okna. Co ukrywał za firanką?

Zgłoszenie o strzałach z okna

Policja w Siedlcach podjęła interwencję po otrzymaniu zgłoszenia od świadka, który twierdził, że z okna jednego z bloków oddawane są strzały w kierunku przechodniów. Zawiadamiający relacjonował, że sprawca po oddaniu strzału natychmiast chował się za firanką, co uniemożliwiało jego identyfikację. Zdarzenie miało miejsce 24 lutego i zaniepokoiło mieszkańców.

Patrol policji, skierowany na miejsce zdarzenia, szybko dotarł pod wskazany adres. Funkcjonariusze ustalili, że mieszkańcem lokalu, z którego miały padać strzały, jest 81-letni mężczyzna. Dalsze czynności wymagały przeszukania mieszkania seniora.

Arsenał wiatrówek u 81-latka

Podczas przeszukania mieszkania 81-letniego mieszkańca Siedlec, policjanci dokonali zaskakującego odkrycia. Funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli łącznie siedemnaście przedmiotów przypominających broń śrutową. Wśród zabezpieczonego arsenału znalazły się dwie jednostki broni długiej oraz piętnaście jednostek broni krótkiej.

Senior, zapytany o pochodzenie tak dużej liczby wiatrówek, oświadczył, że cała zabezpieczona broń stanowi jego własność. Mężczyzna wyjaśnił, że jest kolekcjonerem i od wielu lat żywo interesuje się tematyką militarną, co uzasadniało jego zbiory.

Jakie zarzuty usłyszał senior?

81-latek usłyszał zarzut z artykułu 160 paragraf 1 Kodeksu karnego, dotyczącego narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. To poważne przestępstwo, za które grozi odpowiedzialność karna. Wymaga ono wykazania bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia poszkodowanych.

Mimo postawionych zarzutów, mężczyzna podczas przesłuchania nie przyznał się do oddawania strzałów w kierunku przechodniów. O jego dalszym losie zdecyduje sąd, który rozpatrzy zgromadzony materiał dowodowy i zeznania świadków w tej sprawie.

