Sensacyjne odkrycie pod Poznaniem. Starożytna studnia i... ludzkie kości?

Niezwykłe znalezisko w Chomęcicach

Wydawać by się mogło, że rekultywacja stawu to przedsięwzięcie równie ekscytujące co oglądanie schnącej farby. Tymczasem w Chomęcicach pod Poznaniem, w gminie Komorniki, standardowe prace ziemne zamieniły się w prawdziwą podróż w czasie, odkrywając fragmenty historii, które kazały nam zrewidować dotychczasową wiedzę. Robotnicy natrafili na cembrowaną drewnem studnię, której konstrukcja od razu wskazała na coś więcej niż współczesną technologię. Wstępne badania szybko rozwiały wszelkie wątpliwości, datując obiekt na odległy IV wiek naszej ery.

To odkrycie w Chomęcicach nie jest jedynie ciekawostką, lecz znaczącym świadectwem prehistorycznego osadnictwa na tych terenach. Starostwo Powiatowe w Poznaniu szybko potwierdziło, że znalezisko jest integralnie powiązane z istniejącą tam osadą ludu kultury przeworskiej, która kwitła na tych ziemiach w czasach rzymskich. W obliczu tego historycznego wydarzenia, okazuje się, że okolice dzisiejszych Komornik były tętniącym życiem centrum już ponad 1600 lat temu, co każe nam spojrzeć na lokalną historię z zupełnie nowej perspektywy.

Czym zaskoczyła kultura przeworska?

Kultura przeworska, często niedoceniana w podręcznikach historii, ponownie przypomina o swoim istnieniu, rzucając światło na życie naszych przodków na terenie obecnej Wielkopolski. Studnia, choć sama w sobie jest imponująca, stanowi jedynie wierzchołek góry lodowej odkryć. Archeolodzy, jak przekazuje Starostwo, informują również o licznych fragmentach starożytnej ceramiki, które są nieocenionym źródłem wiedzy o codziennym życiu i rzemiośle ówczesnych mieszkańców. Jednak to, co budzi największe emocje i intryguje badaczy, to doniesienia o możliwych ludzkich kościach.

Te potencjalne ludzkie szczątki, choć jeszcze wymagają potwierdzenia, dodają tajemniczości i głębi całemu znalezisku w Chomęcicach, sugerując, że studnia mogła mieć znacznie bardziej złożone znaczenie niż tylko źródło wody. Teraz naukowcy stoją przed ambitnym zadaniem przeprowadzenia dokładniejszych analiz, w tym niezwykle precyzyjnych badań dendrochronologicznych. Dzięki nim mają nadzieję ustalić dokładną datę ścięcia dębu użytego do budowy studni, co pozwoli zrekonstruować chronologię wydarzeń z dokładnością do roku.

Kto sfinansuje dalsze badania?

Gdy tylko skala odkrycia stała się jasna, reakcja władz była natychmiastowa i stanowcza. O znalezisku niezwłocznie powiadomiono powiatowego konserwatora zabytków, który, mając na uwadze dobro dziedzictwa kulturowego, bez wahania podjął decyzję o wstrzymaniu wszelkich prac rekultywacyjnych. Teren został profesjonalnie zabezpieczony, co jest standardową procedurą w przypadku takich historycznych odkryć, mającą na celu ochronę bezcennych artefaktów przed zniszczeniem czy przypadkowym usunięciem.

Naturalnie pojawia się pytanie o finansowanie dalszych, kosztownych badań archeologicznych. I tu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ciężar odpowiedzialności spada na inwestora realizującego projekt rekultywacji stawu. To on musi pokryć wszystkie koszty niezbędne do kompleksowego przebadania tego historycznego miejsca. Dopiero po zakończeniu wszystkich prac archeologicznych i ich szczegółowej analizie, będzie możliwy powrót do pierwotnych założeń projektu i kontynuacja przerwanych działań przy stawie. To odkrycie rzuca nowe światło na historię regionu, potwierdzając, że jego dzieje sięgają znacznie dalej, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.