Skrzyczne najwyższym szczytem w regionie. Co widać z jego wierzchołka?

Skrzyczne – najwyższy punkt Beskidu Śląskiego

Beskid Śląski to najwyższe pasmo górskie w województwie śląskim, będące częścią Zewnętrznych Karpat Zachodnich. Region ten charakteryzuje się rozległymi zalesionymi grzbietami oraz malowniczymi dolinami. Wiosną teren ożywa, oferując kwitnące rośliny, śpiew ptaków oraz strumienie zasilane roztopami śniegu.

Szlaki turystyczne w Beskidzie Śląskim są bardzo zróżnicowane. Dostępne są zarówno łatwe trasy odpowiednie dla rodzin z dziećmi, jak i bardziej wymagające podejścia dla doświadczonych wędrowców. To idealne miejsce na aktywny wypoczynek i relaks w otoczeniu górskiej przyrody, z dala od miejskiego zgiełku.

Jaka jest wysokość Skrzycznego?

Wśród licznych wzniesień Beskidu Śląskiego, **Skrzyczne wyróżnia się jako najpiękniejszy szczyt**, oferujący zapierające dech panoramy. Jego wysokość to 1257 metrów nad poziomem morza, co czyni go najwyższym punktem całego pasma. Z wierzchołka przy sprzyjających warunkach pogodowych można dostrzec Tatry.

Charakterystyczna sylwetka szczytu jest łatwo rozpoznawalna dzięki znajdującemu się na nim masztowi nadajnika RTV. Masyw otaczają doliny potoków i kotliny, co dodatkowo podkreśla jego malowniczy charakter. Skrzyczne leży na północnym końcu głównego grzbietu Pasma Baraniej Góry.

Jak zbudowana jest góra Skrzyczne?

Stoki Skrzycznego opadają stromo w kierunku dolin. Południowa część masywu obejmuje mniejsze wierzchołki, takie jak Małe Skrzyczne oraz Kopa Skrzyczeńska. Na północno-wschodniej stronie znajdują się również wzniesienia Skalite, Niesłychany Groń, Palenica i Mała Palenica, z których biorą początek potoki zasilające górny bieg rzeki Żylicy.

Góra jest zbudowana z grubych warstw piaskowców godulskich, które tworzą strome, skaliste zbocza i liczne rumowiska. W krajobrazie Doliny Żywieckiej masyw Skrzycznego wyraźnie wyróżnia się swoją wysokością, z ponad 800-metrowym zrębem, co nadaje mu **majestatyczny i potężny wygląd**.

Flora i fauna na Skrzycznem

Okolice Skrzycznego obfitują w bogactwo flory i fauny. Na stokach rozciągają się **rozległe lasy świerkowo-bukowe**, a w wyższych partiach pojawiają się malownicze polany i hale. W tym rejonie można spotkać rzadkie gatunki roślin, wśród nich tojad mocny morawski.

Na masywie odkryto również liczne jaskinie typu szczelinowego oraz schroniska skalne, które powstały w piaskowcach godulskich. Przykładem jest Jaskinia Pajęcza, która pierwotnie miała 61 metrów długości. **Wejście do niej jest obecnie niedostępne** z powodu zawalenia.

Skąd wzięła się nazwa Skrzyczne?

Według XVIII-wiecznego podania, nazwa góry Skrzyczne pochodzi od **skrzeczenia żab w dawnym stawie**. Ten zbiornik wodny miał znajdować się między szczytem a Małym Skrzycznem. Jest to jedna z lokalnych legend, która przetrwała do dziś.

Szczyt oferuje rozbudowaną infrastrukturę turystyczną. Znajduje się tam schronisko PTTK, a także basen dla dzieci, ścianka wspinaczkowa, strzelnica i boiska sportowe. Na stokach działa również Ośrodek Narciarski COS z trasami o zróżnicowanym stopniu trudności, w tym słynną trasą FIS.

Szlaki turystyczne na Skrzyczne ze Szczyrku

Masyw Skrzycznego jest popularny wśród rowerzystów, w tym miłośników wyczynowych tras downhillowych. Latem jest to także **znakomite startowisko dla paralotniarzy**, dzięki sprzyjającym warunkom wiatrowym. Jest to punkt obowiązkowy dla każdego turysty odwiedzającego Beskid Śląski.

Wiosenne wędrówki pozwalają w pełni cieszyć się bogactwem przyrody, przepięknymi panoramami oraz komfortową infrastrukturą turystyczną. Do najpopularniejszych szlaków prowadzących na szczyt należą trasy ze Szczyrku Centrum, z Buczkowic oraz z Ostrego.

Jakie szlaki prowadzą na Skrzyczne?

Poniżej przedstawiono popularne szlaki turystyczne prowadzące na szczyt Skrzycznego, z podanym czasem przejścia w górę i w dół:

Szlak niebieski ze Szczyrku Centrum przez halę Jaworzyna – **2 godziny 25 minut w górę, 1 godzina 45 minut w dół**

Szlak zielony ze Szczyrku Centrum przez przełęcz Becyrek – 2 godziny 15 minut w górę, 1 godzina 40 minut w dół

Szlak czerwony z Buczkowic przez Siodło pod Skalitem – 3 godziny 20 minut w górę, 2 godziny 30 minut w dół

Szlak niebieski z Ostrego – 2 godziny 15 minut w górę, 1 godzina 30 minut w dół

Szlak zielony na przełęcz Salmopolską przez Malinowską Skałę – 2 godziny 15 minut w górę, 3 godziny 00 minut w dół

Szlak zielony na Baranią Górę – 2 godziny 45 minut w górę, 3 godziny 00 minut w dół

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.