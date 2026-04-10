Śledztwo po katastrofie F-16 w Radomiu. Co ujawniają czarne skrzynki?

Tragiczna katastrofa F-16 w Radomiu

Dnia 28 sierpnia 2025 roku doszło do tragicznej katastrofy lotniczej na lotnisku w Radomiu. W trakcie ostatnich przygotowań do Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air Show 2025, samolot F-16 z zespołu Tiger Demo Team Poland rozbił się o pas startowy. Wydarzenie miało miejsce około godziny 19:30, na oczach wielu świadków podziwiających próbne loty.

Za sterami myśliwca znajdował się major Maciej „Slab” Krakowian, uznawany za jednego z najbardziej doświadczonych polskich pilotów F-16. Mężczyzna, mający 35 lat, zginął na miejscu w wyniku zderzenia. Tragedia wstrząsnęła środowiskiem lotniczym oraz opinią publiczną w całym kraju, pozostawiając wiele pytań dotyczących przyczyn zdarzenia.

Kim był pilot Maciej „Slab” Krakowian?

Major Maciej „Slab” Krakowian był wybitnym pilotem służącym w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach. Posiadał imponujący nalot ponad 1400 godzin, z czego około 1200 spędził za sterami F-16. Był nie tylko liderem F-16 Tiger Demo Team Poland i instruktorem, ale także charyzmatycznym showmanem.

Jego styl latania określano jako „3D” – dynamiczny, agresywny i pełen ciasnych manewrów wykonywanych blisko widowni. W lipcu 2025 roku zdobył prestiżową nagrodę „As the Crow Flies Trophy” na Royal International Air Tattoo (RIAT) w Wielkiej Brytanii, gdzie jego pokaz uznano za najbardziej efektowny i zapadający w pamięć.

Życie prywatne majora Krakowiana

Prywatnie major Maciej „Slab” Krakowian był mężem Małgorzaty i ojcem dwuletnich bliźniaków, Mikołaja i Aleksandra. Często z dumą dzielił się zdjęciami swojej rodziny na Instagramie, ukazując się jako kochający ojciec i mąż. Jego bliscy podkreślali, że był dla nich nie tylko bohaterem, ale przede wszystkim oddanym członkiem rodziny.

Po tragicznej śmierci, uroczystość pogrzebowa majora Krakowiana miała charakter prywatny, zgodnie z wolą rodziny. Bliscy apelowali do mediów o uszanowanie ich żałoby i powstrzymanie się od relacjonowania tego trudnego momentu. Pamięć o nim uczczono również w jednostkach wojskowych w Polsce i za granicą, gdzie flagi opuszczono do połowy masztu.

„Śpij Kolego... w ciemnym grobie, niech się Polska przyśni Tobie” – czytamy.

Co wiemy o miejscu spoczynku pilota?

Grób tragicznie zmarłego pilota, odwiedzony po pewnym czasie oraz tuż przed świętem zmarłych, przyciąga uwagę. Na nagrobku widnieje mały model myśliwca F-16 w charakterystycznych barwach tygrysa, symbolizujących zespół Tiger Demo Team Poland. Poniżej na czarnej płycie wyryto wizerunek majora Krakowiana: uśmiechniętego, w kombinezonie lotniczym.

Obok wizerunku znajdują się wzruszające słowa: „Zginął, robiąc to, co kochał”. Liczne znicze palące się na grobie świadczą o tym, że pamięć po pilocie wciąż jest żywa. Ten symboliczny hołd przypomina o jego pasji do latania i poświęceniu.

Prokuratura bada przyczyny katastrofy F-16

Po sierpniowej katastrofie na lotnisku w Radomiu, Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo mające na celu wyjaśnienie przyczyn tragedii. Postępowanie prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania katastrofy lotniczej ze skutkiem śmiertelnym. Śledczy koncentrują się na kilku kluczowych hipotezach.

Badane są trzy główne wątki: techniczny (sprawność maszyny), ludzki (zasłabnięcie lub błąd pilota) oraz serwisowo-logistyczny. Ten ostatni obejmuje potencjalne problemy takie jak zła jakość paliwa, błędy w obsłudze naziemnej przed startem, uszkodzenia radaru czy błędy kontroli lotów. W ramach śledztwa zabezpieczono liczne dowody.

„Badany jest wątek techniczny, czyli ogólnie mówią tego, czy maszyna była sprawna. Sprawdzany jest też wątek ludzki, związany z pilotem i jego ewentualnym zasłabnięciem albo popełnionym przez niego błędem. Trzecia to ten, w którym występują sprawy serwisowo-logistyczne niezwiązane z maszyną ani pilotem, czyli np. złej jakości paliwo, błąd w obsłudze naziemnej przed startem, być może uszkodzenie jakiegoś radaru lub błędu po stronie kontroli lotów” - tłumaczył we wrześniu minionego roku prok. Piotr Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Kluczowe dowody w sprawie katastrofy

W toku śledztwa zabezpieczono bardzo dużo dowodów, które mają pomóc w ustaleniu przebiegu wydarzeń. Wśród nich znalazła się kamera osobista należąca do pilota oraz czarne skrzynki z rozbitego wraku myśliwca F-16. Śledczy przeprowadzili również szeroko zakrojone przesłuchania świadków.

Łącznie przesłuchano 48 świadków, których zeznania mogą dostarczyć cenne informacje. Wszystkie zebrane materiały, w tym zapisy z czarnych skrzynek, są poddawane szczegółowej analizie. Ich interpretacja ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia przyczyn tej tragicznej katastrofy.

Czy czarne skrzynki ujawniają prawdę?

Czarne skrzynki maszyny zostały przeanalizowane w Stanach Zjednoczonych przez ekspertów z firmy Lockheed Martin, producenta myśliwców F-16. W procesie tym uczestniczył również zespół biegłych z tamtejszych sił powietrznych, a także polscy prokuratorzy, którzy nadzorowali te czynności. Analiza danych jest kluczowa dla śledztwa.

Prowadząca śledztwo warszawska prokuratura okręgowa nie ujawnia na razie, co wynika z analizy tych zapisów, powołując się na dobro postępowania. Wciąż brak jest jednoznacznej opinii biegłych o przyczynach i przebiegu tragedii z 28 sierpnia ubiegłego roku. Jej wydanie będzie decydujące dla dalszego przebiegu i ewentualnego zakończenia śledztwa.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.