Słupki parkingowe w Warszawie. Dlaczego koszt jednego elementu wywołał spór?

Radny krytykuje wydatki publiczne

Radny Jacek Wachowicz z warszawskiej Pragi-Północ publicznie zakwestionował wydatki dzielnicy na słupki parkingowe. W swoim wpisie internetowym, samorządowiec zarzucił władzom trwonienie publicznych pieniędzy. Krytyka dotyczyła instalacji 11 fizycznych barier na ulicach Białostockiej i Tarchomińskiej. Całkowity koszt tej inwestycji przekroczył 8,5 tysiąca złotych, co wywołało jego zdaniem niepokój. Sprawa szybko stała się tematem szerokiej dyskusji.

Pomysłodawcą montażu słupków był wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy, Krzysztof Michalski. On sam zdecydowanie broni zasadności inwestycji, podkreślając jej konieczność. Michalski zaznaczył, że projekt przeszedł konsultacje z Biurem Zarządzania Ruchem Drogowym oraz innymi odpowiednimi służbami. Decyzja o instalacji barier była podyktowana długotrwałym problemem nielegalnego parkowania samochodów, często na przejściach dla pieszych.

Ile kosztuje jeden słupek parkingowy?

Julian Rembelski, rzecznik prasowy Pragi-Północ, odniósł się do zarzutów radnego Wachowicza. Potwierdził on, że pojedyncza blokada na ulicy Tarchomińskiej rzeczywiście kosztowała 799,50 zł brutto. Oznacza to, że łączny wydatek na montaż 11 sztuk wyniósł dokładnie 8 794,50 zł brutto. Dane te precyzyjnie odpowiadają kwotom podanym przez radnego w jego publicznym wpisie.

Rzecznik Rembelski wyjaśnił, że przedstawione stawki za słupki parkingowe nie odbiegają od standardowych kosztów. Podobne ceny są regularnie ponoszone przy realizacji porównywalnych prac infrastrukturalnych na terenie całej Warszawy. Sprawdzono również, że konkretny model słupka „Syrena” jest dostępny w sklepach za 839,00 zł brutto (682,11 zł netto). Wskazuje to, że ceny te są rynkowe i nie odbiegają od normy.

Dlaczego słupki parkingowe są drogie?

Zarząd Dróg Miejskich (ZDM) również zabrał głos w sprawie kosztów instalacji słupków. Jakub Dybalski, reprezentujący ZDM, wyjaśnił, że ocena ceny 772 zł za jeden element jest bardziej złożona niż się wydaje. Rzadko kiedy uliczne zapory są traktowane jako samodzielna pozycja w kosztorysie dużych projektów drogowych. Zazwyczaj stanowią one niewielki komponent szerszych inwestycji, takich jak kompleksowe remonty dróg czy budowa nowych arterii.

Dybalski przyznał, że w sprzedaży detalicznej pojedynczy słupek może faktycznie kosztować kilkaset złotych. Zwrócił jednak uwagę na kluczową różnicę w przypadku wykonawców realizujących duże zadania publiczne. Mogą oni korzystać z znacznie korzystniejszych stawek za materiały budowlane dzięki zakupom hurtowym lub długoterminowym umowom z dostawcami. To pozwala obniżać jednostkowe ceny w ramach większych zamówień.

Czy inwestycje w słupki są konieczne?

Działania wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy, Krzysztofa Michalskiego, miały na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i uporządkowanie ruchu. Problem nielegalnego parkowania w newralgicznych punktach, zwłaszcza na przejściach dla pieszych, był zgłaszany przez mieszkańców od wielu lat. Fizyczne bariery miały stanowić ostateczne rozwiązanie problemu notorycznego łamania przepisów ruchu drogowego przez kierowców.

Konsultacje z Biurem Zarządzania Ruchem Drogowym potwierdziły potrzebę interwencji w rejonie ulic Białostockiej i Tarchomińskiej. Celem było zapewnienie swobodnego i bezpiecznego przejścia dla pieszych, które było blokowane przez niewłaściwie zaparkowane pojazdy. Lokalne władze argumentują, że inwestycja, mimo kosztów, jest uzasadniona z punktu widzenia poprawy bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni miejskiej.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.