"Smakosz z Woli" zatrzymany. Jaka kara czeka seryjnego oszusta?

Kim jest „smakosz z Woli”?

Właściciele wielu lokali gastronomicznych w Warszawie borykają się z licznymi wyzwaniami operacyjnymi. Do codziennych problemów, takich jak rosnące koszty prowadzenia biznesu czy duża konkurencja, niektórzy restauratorzy musieli niestety dodać również nieuczciwych klientów. Z taką sytuacją zmierzyli się właściciele restauracji z warszawskiej Woli oraz Śródmieścia, stając się ofiarami seryjnego oszusta, który spowodował znaczne straty finansowe.

Działalność 39-letniego mężczyzny, określanego przez media jako "smakosz z Woli", doprowadziła do strat finansowych przekraczających 12 tysięcy złotych. Jego schemat działania był powtarzalny i precyzyjny, co w efekcie pomogło funkcjonariuszom policji powiązać ze sobą szereg zgłoszonych przypadków. Mężczyzna został zidentyfikowany i obecnie stawia czoła konsekwencjom swoich czynów.

Jak oszust działał w Warszawie?

Proceder seryjnego oszusta charakteryzował się powtarzalnością. Mężczyzna zazwyczaj wchodził do wybranych restauracji, często tych znajdujących się w obiektach hotelowych, gdzie zamawiał posiłki oraz różnego rodzaju napoje. Zachowywał się w sposób typowy dla każdego klienta, nie wzbudzając żadnych podejrzeń wśród obsługi lokalu, co ułatwiało mu realizację jego planu oszustwa.

W momencie, gdy przychodził czas regulacji rachunku, oszust prezentował przygotowaną wcześniej legendę. Informował pracowników restauracji, że jest gościem hotelu, a w jednym z pokoi przebywa jego ojciec. Następnie prosił o dopisanie całej należności za zamówione potrawy i napoje do rachunku za wskazany pokój hotelowy, licząc na zaufanie personelu.

Legenda o ojcu w hotelu bez pokrycia

Personel restauracji, często nie podejrzewając podstępu ze strony klienta, zgadzał się na zaproponowane rozwiązanie, czyli dopisanie rachunku do pokoju hotelowego. Później okazywało się, że żadna osoba o podanym nazwisku, ani wskazany ojciec, nie przebywała w danym hotelu, a 39-latek opuszczał lokal bez uregulowania należności. Tym samym doprowadzał do strat, które sumowały się na znaczące kwoty.

Funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu w Komendzie Stołecznej Policji dokładnie ustalili, że mężczyzna działał na terenie dwóch centralnych dzielnic stolicy: Woli oraz Śródmieścia. Łączna suma wszystkich wygenerowanych przez niego strat w wyniku oszustw przekroczyła kwotę 12 tysięcy złotych, co świadczy o skali jego procederu.

Co grozi zatrzymanemu mężczyźnie?

Dzięki skrupulatnie zebranym materiałom dowodowym oraz dotarciu do wszystkich poszkodowanych restauratorów, funkcjonariuszom udało się skutecznie zatrzymać 39-letniego mężczyznę. Skala jego przestępczej działalności okazała się znacząca, co potwierdziło śledztwo prowadzone przez policję. Podejrzany został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał konkretne zarzuty.

Mężczyźnie postawiono łącznie 25 zarzutów karnych, wszystkie dotyczące oszustwa. Decyzją prokuratora z Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie, podejrzany został objęty dozorem policyjnym. Sprawa zostanie skierowana do sądu, gdzie za popełnione czyny grozi mu surowa kara pozbawienia wolności, nawet do ośmiu lat.

