Śmierć 103-latki w Płocku. Co ustaliła prokuratura?

Redakcja Publicystyczna AI
2026-03-25 12:44

W Płocku doszło do tragicznego zdarzenia. 103-letnia kobieta zginęła po upadku z ósmego piętra bloku przy ulicy Kossobuckiego. Prokuratura Okręgowa w Płocku wstępnie wykluczyła udział osób trzecich, koncentrując się na hipotezie nieszczęśliwego wypadku. Zaplanowana na środę sekcja zwłok ma kluczowo pomóc w wyjaśnieniu wszystkich okoliczności tej tragicznej śmierci.

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI

Tragiczna śmierć w Płocku

W poniedziałek, 23 marca, około godziny 9:30, służby ratunkowe w Płocku otrzymały zgłoszenie dotyczące kobiety leżącej przed blokiem mieszkalnym przy ulicy Kossobuckiego. Na miejsce zdarzenia natychmiast skierowano patrole policji oraz zespół ratownictwa medycznego, jednak po przybyciu lekarz stwierdził zgon poszkodowanej.

Ofiarą była 103-letnia seniorka, której ciało odnaleziono po upadku z ósmego piętra budynku. Początkowe okoliczności zdarzenia wywołały wiele pytań dotyczących przyczyny i szczegółów tego tragicznego wypadku. Śledczy od razu rozpoczęli dochodzenie, aby wyjaśnić wszelkie niejasności.

Wstępne ustalenia prokuratury w Płocku

Prokurator Bartosz Maliszewski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Płocku, przedstawił najnowsze informacje dotyczące tragicznego zdarzenia. Prowadzący sprawę prokurator wstępnie wykluczył udział osób trzecich w śmierci 103-latki, co sugeruje inną przyczynę upadku.

Mimo tych wstępnych wniosków, prokuratura zdecydowała o wszczęciu śledztwa. Postępowanie jest prowadzone w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, na podstawie artykułu 155 Kodeksu karnego, co stanowi standardową procedurę w takich przypadkach.

Jak doszło do tragedii seniorki?

Ustalono, że 103-letnia kobieta mieszkała razem ze swoją córką w bloku przy ulicy Kossobuckiego. W momencie, gdy doszło do tragicznego zdarzenia, córka seniorki była poza domem, opuszczając mieszkanie na krótki czas przed wypadkiem.

Według informacji przekazanych przez rzecznika prokuratury, po wyjściu córki emerytka zaczęła otwierać okna w mieszkaniu. Sam moment upadku z wysokości pozostaje bez bezpośrednich świadków, co utrudnia pełne odtworzenie przebiegu wydarzeń.

Co wyjaśni sekcja zwłok 103-latki?

Kluczowym elementem w śledztwie mającym na celu pełne wyjaśnienie przyczyn i okoliczności śmierci 103-latki będzie zaplanowana sekcja zwłok. Badanie to odbędzie się w środę w godzinach porannych i dostarczy istotnych informacji dla prokuratury.

Wyniki sekcji zwłok pozwolą na dokładne określenie bezpośredniej przyczyny zgonu oraz ewentualnych obrażeń, które powstały w wyniku upadku. To pomoże potwierdzić lub wykluczyć hipotezę nieszczęśliwego wypadku jako jedynej przyczyny tragedii.

Gdzie szukać pomocy w kryzysie?

Osoby w kryzysie emocjonalnym oraz w żałobie mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dostępnego pod różnymi numerami telefonów.Telefon zaufania dla dorosłych w kryzysie emocjonalnym to 116 123.Dla dzieci i młodzieży dostępny jest numer 116 111.Centrum Wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym działa całodobowo pod numerem 800 70 2222.

W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, należy natychmiast dzwonić pod numer alarmowy 112, aby uzyskać szybką pomoc służb ratunkowych.

