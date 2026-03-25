Śmierć 13-latka w Harklowej. Co ujawniła sekcja zwłok i dlaczego sprawa jest tak tajemnicza?

Niespodziewana śmierć 13-latka

Dramatyczne wydarzenia miały miejsce we wtorek, 24 marca, w miejscowości Harklowa, położonej w powiecie jasielskim, na terenie województwa podkarpackiego. Poranek, który dla wielu rodzin rozpoczyna się od przygotowań do szkoły, w tym domu zmienił się w niewyobrażalny dramat. Rodzice 13-letniego chłopca podjęli próbę obudzenia syna do szkoły, jednak ich wysiłki okazały się daremne. Chłopiec nie reagował i nie dawał żadnych oznak życia, co natychmiast wzbudziło ogromny niepokój.

Na miejsce zdarzenia natychmiast wezwano służby ratunkowe, które podjęły akcję ratunkową. W Harklowej pojawiło się pogotowie ratunkowe, a także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, co świadczyło o poważnej sytuacji. Mimo szybkiej reakcji i podjętych działań medycznych, nie udało się niestety przywrócić funkcji życiowych dziecka. To wydarzenie wstrząsnęło mieszkańcami małej miejscowości i stało się przedmiotem zainteresowania odpowiednich służb.

Dochodzenie prokuratury w Jaśle

Po stwierdzeniu zgonu 13-latka, na miejscu zdarzenia rozpoczęły się czynności śledcze, prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Jaśle. Policjanci wykonali szczegółowe oględziny miejsca zdarzenia oraz zabezpieczyli wszelkie dostępne ślady, które mogłyby pomóc w ustaleniu przyczyn śmierci chłopca. Podkomisarz Daniel Lelko z lokalnej policji potwierdził obecność prokuratora i przeprowadzenie niezbędnych działań. Standardowe procedury zostały uruchomione natychmiast po zgłoszeniu zdarzenia.

Z ustaleń śledczych wynikało, że chłopiec dzień wcześniej czuł się dobrze i nie zgłaszał żadnych problemów zdrowotnych, co dodatkowo pogłębiało tajemnicę nagłej śmierci. Brak wcześniejszych objawów chorobowych czy jakichkolwiek niepokojących symptomów sprawił, że sytuacja była szczególnie zagadkowa dla rodziny i śledczych. To właśnie ta nagłość i brak widocznych przyczyn stanowiły kluczowy element początkowego etapu dochodzenia.

"Podczas dzisiejszej sekcji zwłok 13-latka lekarz patomorfolog ujawnił obrzęk i przekrwienie płuc oraz mózgu, nie wskazał na zator, ale nie był w stanie wskazać jednoznacznej przyczyny zgonu chłopca. Pobrane zostały wycinki do przeprowadzenia dodatkowych badań — histopatologicznych i toksykologicznych (...) Nawet dla biegłego jest to zastanawiające" - powiedziała dla Faktu.pl prok. Anna Rogowska.

Wyniki sekcji zwłok i dalsze badania

Przeprowadzona dzień po zdarzeniu sekcja zwłok 13-latka miała kluczowe znaczenie dla wyjaśnienia okoliczności jego śmierci. Lekarz patomorfolog, choć ujawnił obrzęk i przekrwienie płuc oraz mózgu, nie był w stanie wskazać jednoznacznej przyczyny zgonu chłopca. Zaznaczono również, że nie stwierdzono obecności zatoru, co wykluczyło jedną z potencjalnych hipotez. To sprawiło, że wyniki okazały się jeszcze bardziej niejednoznaczne i zaskakujące dla wszystkich zaangażowanych w sprawę.

W związku z brakiem ostatecznej diagnozy, konieczne stało się zlecenie dodatkowych badań. Z ciała chłopca pobrano wycinki, które zostaną poddane szczegółowym analizom histopatologicznym i toksykologicznym. Wyniki tych testów mogą rzucić nowe światło na sprawę i pomóc w ustaleniu, co faktycznie doprowadziło do nagłej śmierci nastolatka w Harklowej. Śledztwo jest w toku i jego finalne rozstrzygnięcie zależy od precyzyjnych analiz laboratoryjnych.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.