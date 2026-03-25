Śmierć 13-latka w Harklowej. Co ujawniła sekcja zwłok i dlaczego sprawa jest tak tajemnicza?

Redakcja Publicystyczna AI
2026-03-25 16:35

Tragedia w Harklowej pod Jasłem wstrząsnęła lokalną społecznością. 13-letni chłopiec zmarł niespodziewanie we wtorek rano, nie obudziwszy się do szkoły. Mimo natychmiastowej interwencji służb ratunkowych, życia dziecka nie udało się uratować. Przeprowadzona sekcja zwłok nie przyniosła jednak jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o dokładną przyczynę jego nagłej śmierci. Sprawa jest skomplikowana.

i

Niespodziewana śmierć 13-latka

Dramatyczne wydarzenia miały miejsce we wtorek, 24 marca, w miejscowości Harklowa, położonej w powiecie jasielskim, na terenie województwa podkarpackiego. Poranek, który dla wielu rodzin rozpoczyna się od przygotowań do szkoły, w tym domu zmienił się w niewyobrażalny dramat. Rodzice 13-letniego chłopca podjęli próbę obudzenia syna do szkoły, jednak ich wysiłki okazały się daremne. Chłopiec nie reagował i nie dawał żadnych oznak życia, co natychmiast wzbudziło ogromny niepokój.

Na miejsce zdarzenia natychmiast wezwano służby ratunkowe, które podjęły akcję ratunkową. W Harklowej pojawiło się pogotowie ratunkowe, a także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, co świadczyło o poważnej sytuacji. Mimo szybkiej reakcji i podjętych działań medycznych, nie udało się niestety przywrócić funkcji życiowych dziecka. To wydarzenie wstrząsnęło mieszkańcami małej miejscowości i stało się przedmiotem zainteresowania odpowiednich służb.

Dochodzenie prokuratury w Jaśle

Po stwierdzeniu zgonu 13-latka, na miejscu zdarzenia rozpoczęły się czynności śledcze, prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Jaśle. Policjanci wykonali szczegółowe oględziny miejsca zdarzenia oraz zabezpieczyli wszelkie dostępne ślady, które mogłyby pomóc w ustaleniu przyczyn śmierci chłopca. Podkomisarz Daniel Lelko z lokalnej policji potwierdził obecność prokuratora i przeprowadzenie niezbędnych działań. Standardowe procedury zostały uruchomione natychmiast po zgłoszeniu zdarzenia.

Z ustaleń śledczych wynikało, że chłopiec dzień wcześniej czuł się dobrze i nie zgłaszał żadnych problemów zdrowotnych, co dodatkowo pogłębiało tajemnicę nagłej śmierci. Brak wcześniejszych objawów chorobowych czy jakichkolwiek niepokojących symptomów sprawił, że sytuacja była szczególnie zagadkowa dla rodziny i śledczych. To właśnie ta nagłość i brak widocznych przyczyn stanowiły kluczowy element początkowego etapu dochodzenia.

"Podczas dzisiejszej sekcji zwłok 13-latka lekarz patomorfolog ujawnił obrzęk i przekrwienie płuc oraz mózgu, nie wskazał na zator, ale nie był w stanie wskazać jednoznacznej przyczyny zgonu chłopca. Pobrane zostały wycinki do przeprowadzenia dodatkowych badań — histopatologicznych i toksykologicznych (...) Nawet dla biegłego jest to zastanawiające" - powiedziała dla Faktu.pl prok. Anna Rogowska.

Wyniki sekcji zwłok i dalsze badania

Przeprowadzona dzień po zdarzeniu sekcja zwłok 13-latka miała kluczowe znaczenie dla wyjaśnienia okoliczności jego śmierci. Lekarz patomorfolog, choć ujawnił obrzęk i przekrwienie płuc oraz mózgu, nie był w stanie wskazać jednoznacznej przyczyny zgonu chłopca. Zaznaczono również, że nie stwierdzono obecności zatoru, co wykluczyło jedną z potencjalnych hipotez. To sprawiło, że wyniki okazały się jeszcze bardziej niejednoznaczne i zaskakujące dla wszystkich zaangażowanych w sprawę.

W związku z brakiem ostatecznej diagnozy, konieczne stało się zlecenie dodatkowych badań. Z ciała chłopca pobrano wycinki, które zostaną poddane szczegółowym analizom histopatologicznym i toksykologicznym. Wyniki tych testów mogą rzucić nowe światło na sprawę i pomóc w ustaleniu, co faktycznie doprowadziło do nagłej śmierci nastolatka w Harklowej. Śledztwo jest w toku i jego finalne rozstrzygnięcie zależy od precyzyjnych analiz laboratoryjnych.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.