Śmierć kota z wiatrówki w Pępowie. Co sprawiło, że 67-latek oddał strzał?

Zgłoszenie o martwym kocie

Funkcjonariusze z Posterunku Policji w Krobi w czwartek późnym popołudniem, 26 marca, otrzymali zgłoszenie dotyczące znalezienia martwego kota. Incydent miał miejsce na terenie gminy Pępowo, w powiecie gostyńskim. Właścicielka zwierzęcia, głęboko wstrząśnięta, poinformowała służby, że jej ukochany pupil został znaleziony bez żadnych oznak życia, co wzbudziło podejrzenia o przestępstwo. Stan zwierzęcia natychmiast wskazywał na tragiczną śmierć.

Kobieta, niezwłocznie po odnalezieniu, przewiozła martwego kota do lokalnego lekarza weterynarii w celu ustalenia dokładnej przyczyny zgonu. Wizyta u specjalisty miała rozwiać wszelkie wątpliwości i potwierdzić okoliczności, w jakich doszło do śmierci zwierzęcia. Lekarz weterynarii, po wstępnych oględzinach, niestety potwierdził zgon zwierzęcia. Dalsze badania miały ujawnić dokładną przyczynę tej tragedii, która wstrząsnęła lokalną społecznością.

Potwierdzenie przyczyny śmierci

Przeprowadzone szczegółowe badanie rentgenowskie (RTG) ciała kota wykazało obecność śrutu, który znajdował się w jego organizmie. To kluczowe odkrycie natychmiast skierowało śledztwo na konkretny trop. Obecność metalowego pocisku jednoznacznie wskazywała na użycie broni pneumatycznej, co było zgodne z początkowymi podejrzeniami dotyczącymi przyczyn nagłego zgonu zwierzęcia.

Na podstawie wyników badania weterynaryjnego i analizy ujawnionego śrutu, lekarz weterynarii oraz śledczy potwierdzili, że to właśnie ten pocisk był bezpośrednią przyczyną śmierci kota. Ta diagnoza definitywnie wykluczyła inne możliwe scenariusze i ustaliła akt przemocy jako źródło tragedii. Ustalenie to stanowiło fundamentalny punkt wyjścia dla dalszych działań policji.

Ustalenia śledztwa policyjnego

Funkcjonariusze z Gostynia podjęli intensywne działania dochodzeniowe, mające na celu ustalenie sprawcy tego okrutnego czynu. W ramach prowadzonych czynności przesłuchano właścicielkę zwierzęcia, a także szereg świadków, którzy mogli mieć wiedzę na temat zdarzenia lub zaobserwowali cokolwiek podejrzanego w okolicy. Zebrane zeznania okazały się kluczowe dla postępów w sprawie.

W toku prowadzonych czynności operacyjnych oraz dzięki zebranym dowodom, policjantom udało się zidentyfikować osobę odpowiedzialną za śmierć kota. Jak ustalono, sprawcą okazał się 67-letni mieszkaniec gminy Pępowo. Jego tożsamość została zweryfikowana, a zebrane materiały dowodowe wskazywały na jego bezpośredni udział w zdarzeniu. Dalsze kroki śledztwa koncentrowały się na zatrzymaniu mężczyzny i wyjaśnieniu motywów jego działania.

Przyznanie się do winy

Po zatrzymaniu i przedstawieniu zarzutów, 67-letni mieszkaniec gminy Pępowo przyznał się do oddania strzału, który doprowadził do śmierci kota. Mężczyzna złożył wyjaśnienia śledczym, przedstawiając swoją wersję wydarzeń. Jego zeznania zostały szczegółowo odnotowane i włączone do akt sprawy. Policjanci natychmiast zabezpieczyli również dowody rzeczowe, aby wzmocnić materiał dowodowy.

„był zdenerwowany tym, że koty wyrządzają szkody na terenie ogródków działkowych i chciał jedynie nastraszyć zwierzę, nie mając zamiaru wyrządzić mu krzywdy”

Konsekwencje prawne zdarzenia

W ramach prowadzonych działań funkcjonariusze zabezpieczyli kluczowe dowody, w tym wiatrówkę, z której oddano strzał, oraz pozostały śrut. Zabezpieczone przedmioty zostaną poddane dalszym badaniom, które mają na celu potwierdzenie ich związku z przestępstwem. Broń pneumatyczna stanowiła bezpośrednie narzędzie użyte do zabicia zwierzęcia.

67-latek odpowie teraz przed sądem za zabicie zwierzęcia. Jego czyn jest kwalifikowany na podstawie ustawy o ochronie zwierząt, która przewiduje surowe kary za tego typu przestępstwa. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, mężczyźnie grozi kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności. Postępowanie sądowe ma na celu wymierzenie sprawiedliwości i egzekwowanie prawa w zakresie ochrony praw zwierząt, co jest sygnałem dla społeczeństwa o powadze takich zdarzeń.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.