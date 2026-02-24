Śmierć po nastawieniu barku. Rodzina ujawnia niepokojące szczegóły zdarzeń w szpitalu w Radomiu

Dramat w Radomiu

Pan Maciej doznał bolesnego urazu barku w połowie stycznia, co skłoniło jego siostrę do wezwania karetki. Mężczyzna trafił na Szpitalny Oddział Ratunkowy w Radomiu z powodu bolesnego zwichnięcia. Tego typu dolegliwość zazwyczaj nie stanowi zagrożenia dla życia pacjenta. Rutynowa wizyta w placówce miała rozwiązać problem, jednak przyjęcie do szpitala zapoczątkowało serię tragicznych wydarzeń.

Bliscy zmarłego Macieja, jak podaje „Gazeta Wyborcza”, ujawniają wstrząsające kulisy leczenia, które doprowadziło do śmierci. Ich zdaniem, doszło do rażących zaniedbań podczas procedury medycznej. Rodzina oczekuje sprawiedliwości i wyjaśnienia wszystkich okoliczności dramatu. Postępowanie wyjaśniające w sprawie śmierci pacjenta jest w toku.

Przebieg zabiegu

Lekarz dyżurny w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym podjął decyzję o wykonaniu znieczulenia ogólnego. Procedura ta miała być przeprowadzona bez obecności anestezjologa. Zgodnie z relacjami świadków, pacjent nie został podpięty do aparatury monitorującej funkcje życiowe. Brak monitorowania trwał przez około 20 minut, w tym czasie nikt nie zauważył krytycznego stanu mężczyzny.

W tym kluczowym okresie pan Maciej przestał oddychać. Dopiero interwencja innego członka personelu medycznego zapoczątkowała akcję ratunkową. Rozpoczęto reanimację pacjenta, a następnie wykonano tracheotomię w celu udrożnienia dróg oddechowych. Mimo tych działań, mężczyzna nie odzyskał przytomności.

Co z monitoringiem pacjenta?

Po stwierdzeniu problemów z oddychaniem u pana Macieja, lekarzowi dyżurnemu wytknięto brak monitorowania. Według doniesień, medyk miał zareagować na te zarzuty w sposób nieodpowiedni. Pojawiły się relacje świadków wskazujące na wywieranie presji na personel. Lekarz dyżurny miał grozić zwolnieniami osobom, które zwracały uwagę na nieprawidłowości.

Incydent ten dodatkowo komplikuje sprawę i budzi poważne pytania dotyczące etyki zawodowej. Zachowanie lekarza jest obecnie przedmiotem analizy w ramach wewnętrznego postępowania. Rodzina zmarłego domaga się pełnego wyjaśnienia. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu nie udzielił szczegółowych informacji.

Nieodwracalne skutki niedotlenienia

Siostra pana Macieja odnalazła go na oddziale intensywnej terapii. Rokowania były od początku bardzo złe. Długotrwałe niedotlenienie doprowadziło do rozległego obrzęku mózgu. U mężczyzny stwierdzono nieodwracalne uszkodzenia kluczowych funkcji mózgowych. Stan pacjenta był krytyczny i nie dawał nadziei na powrót do zdrowia.

W związku z beznadziejnym stanem zdrowia, pan Maciej został przetransportowany do hospicjum. Spędził tam zaledwie dwa dni. Mężczyzna zmarł krótko po przewiezieniu, co stanowi tragiczny finał jego wizyty w szpitalu. Bliscy podkreślają, że rutynowy zabieg nigdy nie powinien zakończyć się w ten sposób.

Reakcja Mazowieckiego Szpitala

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu został zapytany o wstrząsające zarzuty. Placówka unika szczegółowych komentarzy w tej sprawie. Szpital wydał krótki komunikat, w którym poinformowano o trwającym postępowaniu wyjaśniającym. Nie podano jednak żadnych dalszych detali ani ustaleń.

Rodzina zmarłego Macieja wciąż czeka na pełne wyjaśnienie przyczyn śmierci. Domagają się również sprawiedliwości za, ich zdaniem, fatalne błędy medyczne. Postępowanie ma na celu ustalenie odpowiedzialności za zaistniałą tragedię. Wyniki dochodzenia są kluczowe dla bliskich zmarłego.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.