Śmierć prokuratora w Rybniku. Co doprowadziło do tej tragedii?

Tajemnicze odkrycie ciał w Rybniku

W sobotę, 7 marca 2026 roku, około godziny 13:00, w jednym z domów przy ulicy Platanowej w Rybniku, w województwie śląskim, doszło do makabrycznego odkrycia. Jak poinformował „Dziennik Zachodni”, znaleziono tam ciała dwóch mężczyzn. Ofiary, w wieku 68 i 41 lat, tożsamością mają być znany prokurator Jerzy H. i jego syn.

Komenda Miejska Policji w Rybniku przekazała, że na ciałach zmarłych nie odnotowano żadnych widocznych obrażeń, co czyni przyczynę śmierci szczególnie zagadkową. Prokuratura zdecydowała o konieczności przeprowadzenia sekcji zwłok. Celem jest ustalenie dokładnych okoliczności i przyczyny tragicznego zdarzenia.

Kim był Jerzy H. i jego przeszłość?

Mimo wstępnego wykluczenia udziału osób trzecich w zdarzeniu, sprawa budzi szerokie zainteresowanie ze względu na tożsamość jednej z ofiar. Źródła zbliżone do organów ścigania, cytowane przez „Dziennik Zachodni”, potwierdzają, że mowa jest o Jerzym H., byłym szefie Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach. Prokurator został znaleziony w domu wraz ze swoim dorosłym dzieckiem, co dodatkowo komplikuje sytuację.

Dodatkową pikanterii sprawie dodaje fakt, iż Jerzy H. ma za sobą przeszłość kryminalną. Uczestniczył w głośnym skandalu korupcyjnym, który wstrząsnął strukturami prokuratury wiele lat temu. To tło historyczne z pewnością będzie analizowane przez śledczych w kontekście obecnej tragedii.

"Jerzy H. był negatywnym bohaterem głośnego procesu, który zakończył się 13 lat temu skazaniem go na 8 lat pozbawienia wolności. Były prokurator został skazany za wyłudzenie 1,7 mln zł" - przypomina gazeta.

Kariera prokuratora i jej nagły upadek

Przed skandalem Jerzy H. uchodził za wschodzącą gwiazdę polskiego wymiaru sprawiedliwości, rozpoczynając swoją karierę w Prokuraturze Rejonowej w Katowicach, a następnie awansując na czoło Prokuratury Apelacyjnej. Jego spektakularny upadek rozpoczął się w 2002 roku. Właśnie wtedy szczegóły jego działalności ujrzały światło dzienne, zmieniając bieg jego kariery.

Po publikacji tygodnika „Newsweek”, który ujawnił rażącą dysproporcję między zarobkami Jerzego H. a jego luksusowym stylem życia, sprawą natychmiast zainteresowało się Ministerstwo Sprawiedliwości. Prokurator posiadał ogromny dom w Rybniku i jeździł drogimi samochodami. Te doniesienia zapoczątkowały wieloetapowe śledztwo, które miało wyjaśnić źródła jego majątku.

Skandal korupcyjny: Jak Jerzy H. wyłudzał pieniądze?

Wieloetapowe dochodzenie wykazało, że w latach 1993-2002 Jerzy H. miał systematycznie przyjmować środki finansowe, rzekomo zbierane na wsparcie prokuratury. W rzeczywistości pieniądze te trafiały bezpośrednio do jego prywatnej kieszeni. Zarzuty obejmowały wyłudzanie znacznych sum od prywatnych biznesmenów.

Prokurator szybko został zdymisjonowany, a jego tłumaczenia i próby odpierania zarzutów, w tym te o rzekomym spadku od zamożnej teściowej, nie przekonały sądu. Wymiar sprawiedliwości niezbicie udowodnił mu wyłudzanie pieniędzy. To przestępstwo miało trwać przez niemal dekadę, co doprowadziło do surowego wyroku.

Co ujawni sekcja zwłok w sprawie Rybnika?

Obecnie prokuratura stanowczo wyklucza udział osób trzecich w zdarzeniu, koncentrując się na wewnętrznych przyczynach śmierci. Pojawiły się nieoficjalne hipotezy dotyczące możliwego zatrucia tlenkiem węgla. Jednak te spekulacje wymagają potwierdzenia, które ma przynieść zaplanowana sekcja zwłok.

Śledczy z niecierpliwością oczekują wyników badań patomorfologicznych, które mają rzucić światło na niewyjaśnione dotąd okoliczności śmierci prokuratora i jego syna. Sprawa jest w toku, a wszelkie nowe informacje będą na bieżąco przekazywane opinii publicznej.

