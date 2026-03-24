Śmierć strażnika miejskiego. Czy można było zapobiec tragedii?

Tragiczny finał służby w Warszawie

Dramatyczne zdarzenie miało miejsce we wtorek, 10 marca. Około godziny 9, stołeczni strażnicy miejscy zostali wezwani na plac Szembeka na Grochowie w Warszawie, w związku ze zgłoszeniem o głośnych krzykach. Na miejsce interwencji udał się patrol, w którego skład wchodził między innymi doświadczony strażnik miejski Krzysztof T.

Z relacji partnera zmarłego strażnika wynika, że nic nie wskazywało na zbliżającą się tragedię. Funkcjonariusze stawili się na odprawie, pobrali niezbędny sprzęt, po czym wyjechali w wyznaczony rejon. W drodze, jak co dzień, prowadzili zwyczajne rozmowy w radiowozie, nie przeczuwając nadchodzącego dramatu.

Co wydarzyło się na placu Szembeka?

Po przyjeździe na plac Szembeka strażnicy zaparkowali pojazd i rozpoczęli sprawdzanie zgłoszenia. Krzysztof T. miał wtedy powiedzieć: „Dobrze, teraz nasłuchujemy”, a następnie otworzyć okno w samochodzie. Po krótkiej chwili ciszy, trwającej około dwóch minut, jego partner odwrócił się w jego stronę i dostrzegł nienaturalnie bladą twarz, a mężczyzna nie reagował.

Sytuacja została natychmiast zgłoszona dyżurnemu za pośrednictwem radiostacji. Na miejsce bezzwłocznie przybył kolejny patrol, a funkcjonariusze rozpoczęli resuscytację, używając defibrylatora AED. Niedługo potem dołączyli ratownicy medyczni, którzy kontynuowali reanimację i przewieźli strażnika do szpitala. Pomimo wysiłków lekarzy, 63-letni Krzysztof T. zmarł.

„Oczywiście szok wśród strażników był ogromny. Nie da się tego stopniować, trzeba powiedzieć wprost: to był szok” – przyznaje rzecznik prasowy stołecznej straży miejskiej Sławomir Smyk.

Czy strażnik prosił o inną służbę?

Wiadomość o śmierci Krzysztofa T. wywołała głęboki wstrząs w szeregach straży miejskiej i szeroki odzew w mediach społecznościowych. Radny Pragi-Południe, Marek Borkowski, skomentował zdarzenie, podkreślając, że zmarły strażnik był nie tylko funkcjonariuszem, ale także mężem, ojcem i kolegą, który do końca pełnił służbę mimo pogarszającego się zdrowia.

Jak zaznaczył radny, zmarły strażnik miejski Krzysztof T. wcześniej starał się o przeniesienie do lżejszej służby, która nie wymagałaby codziennych patroli w terenie. Rzecznik straży miejskiej, Sławomir Smyk, potwierdził, że taki wniosek faktycznie został złożony i przełożony go zaakceptował, jednak w chwili składania podania nie było wolnych miejsc w referacie ochrony obiektów, odpowiedzialnym za pracę stacjonarną.

Ujawniono kulisy pracy w straży miejskiej

Po tej tragedii do redakcji „Super Expressu” dotarły anonimowe wiadomości od strażników, którzy postanowili przerwać milczenie i opowiedzieć o realiach codziennej służby. Jedna z relacji szczegółowo opisała proces przygotowania patroli, wskazując, że po odprawie wszyscy funkcjonariusze udają się do magazynku po sprzęt, gdzie panuje ścisk i konieczność ręcznego wpisywania każdego elementu wyposażenia.

Według anonimowych źródeł, ostatnio wprowadzono polecenie, aby strażnicy przychodzili na odprawę już w pełnym oporządzeniu – w kamizelkach i kurtkach. W tej sytuacji tworzy się kolejka trwająca nawet kilkadziesiąt minut. Po pobraniu sprzętu funkcjonariusze muszą jeszcze przebyć kilkaset metrów na parking służbowy, co przy większej liczbie patroli generuje znaczne opóźnienia w wyjeździe w rejon.

Czy istniały wcześniejsze problemy zdrowotne?

Rzecznik Sławomir Smyk podkreśla, że w przypadku zagrożenia zdrowia funkcjonariusza reakcja przełożonych byłaby natychmiastowa. Zaznacza on również, że w straży miejskiej pracuje ponad 140 ratowników z kwalifikowaną pierwszą pomocą, a na każdym oddziale są osoby przygotowane do udzielania pomocy medycznej, więc omdlenie spowodowałoby natychmiastową reakcję kierownictwa.

Niektórzy strażnicy twierdzą jednak, że Krzysztof T. już wcześniej miał problemy zdrowotne. Jeden z funkcjonariuszy anonimowo przekazał, że zdarzało się, iż zmarły zasłabł w pracy i był zabierany do szpitala, a także leczył się na nadciśnienie. Na obecnym etapie nie jest jeszcze jasne, czy te wcześniejsze dolegliwości mogły mieć bezpośredni związek z tragedią na placu Szembeka.

„Rok temu w jednym z oddziałów strażnik przyszedł na odprawę i powiedział, że źle się czuje. Odesłano go do domu. Kilka minut później przewrócił się na ulicy i zmarł” – opowiada jeden z funkcjonariuszy.

Zarzuty wobec straży miejskiej

Rzecznik straży miejskiej potwierdził, że pamięta opisaną sytuację z poprzedniego roku, zaznaczając jednak, że w chwili śmierci mężczyzna nie pełnił już służby i przebywał na zwolnieniu lekarskim. To istotny szczegół, który zmienia kontekst wspomnianego zdarzenia w porównaniu do przypadku Krzysztofa T.

W anonimowych wiadomościach strażnicy piszą również o możliwym łamaniu regulaminów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Relacjonują, że dawno powinna być tam kontrola, ale sprawy były zamiatane pod dywan, podobnie jak w przypadku zaginięcia sprzętu służbowego o wartości ponad 12 tysięcy złotych – dwóch radiostacji, kamery nasobnej i dwóch aparatów fotograficznych – za co żaden z naczelników nie poniósł konsekwencji służbowych.

Rzecznik Sławomir Smyk odpowiada

Rzecznik straży miejskiej Sławomir Smyk podkreśla, że funkcjonariusze pracują zgodnie z przepisami Kodeksu pracy i nie są zmuszani do pracy w nadgodzinach; w razie potrzeby strażnik musi wyrazić na to zgodę. Dodaje, że zawsze istnieje jakiś procent osób, które mogą być z czegoś niezadowolone, co jest naturalnym zjawiskiem w każdej większej organizacji.

Funkcjonariusze mają również zapewniony dostęp do pomocy psychologicznej, która działa od trzech lat. Jak informuje Smyk, jedna osoba skorzystała z pomocy psychologa po incydencie z panem Krzysztofem. Wsparcie to jest kluczowe, zwłaszcza w obliczu trudnych sytuacji, takich jak odnajdywanie zwłok, ponieważ „nikt nie jest z kamienia” i potrzeba psychologicznego wsparcia jest oczywista.

Pożegnanie strażnika Krzysztofa T.

Śmierć strażnika Krzysztofa T. jest tragedią, która wywołała falę refleksji na temat warunków pracy i wsparcia dla funkcjonariuszy. Dla rodziny i kolegów z pracy Krzysztof T. nie był jedynie kolejnym mundurem w statystykach, lecz człowiekiem, który z oddaniem pełnił swoją służbę do samego końca. Jego ostatni patrol na placu Szembeka, miał być rutynową interwencją, niestety zakończył się nieoczekiwanym dramatem.

Cała straż miejska w Warszawie pamięta o Krzysztofie T. Jego pogrzeb odbył się we wtorek, 24 marca. Wydarzenie to stanowiło symboliczne pożegnanie z funkcjonariuszem i przypomnienie o wyzwaniach, z jakimi mierzą się każdego dnia warszawscy strażnicy miejscy.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.