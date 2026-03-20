Śmierć w fabryce w Mławie. Co ujawni prokuratura?

Tragiczny wypadek w mławskiej fabryce

W zakładzie przetwórstwa plastiku w Mławie doszło do śmiertelnego zdarzenia. 28-letni obywatel Ukrainy, zatrudniony w firmie od niemal pięciu lat, poniósł śmierć w maszynie do rozdrabniania tworzyw sztucznych. Jego zadaniem było udrożnienie zatoru, co wymagało wejścia do wnętrza silosu. W tym czasie urządzenie zostało uruchomione przez innego pracownika, co doprowadziło do natychmiastowej śmierci mężczyzny.

Dramatyczne wydarzenia miały miejsce w poniedziałek rano, chwilę przed godziną 6:00. Ciało 28-latka odnaleziono dopiero po kilkunastu godzinach, a służby zostały powiadomione o tragedii we wtorek, tuż po północy. Okoliczności zdarzenia są obecnie szczegółowo badane przez odpowiednie organy ścigania. Policja w Mławie wraz z prokuraturą zajęła się sprawą.

Śledztwo w sprawie wypadku w Mławie

Miejscowa Prokuratura Rejonowa w Mławie natychmiast wszczęła śledztwo po tragicznym odkryciu zwłok. Postępowanie prowadzone jest pod kątem kilku kluczowych aspektów prawnych. Weryfikowane jest ewentualne niedopełnienie obowiązków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, czyli przepisów BHP.

Dodatkowo, prokuratorzy badają możliwość narażenia pracownika na utratę życia lub zdrowia, co mogło przyczynić się do tragicznego skutku. Kluczowym elementem śledztwa jest także kwalifikacja zdarzenia jako nieumyślne spowodowanie śmierci. Aktualnie wypadek jest traktowany jako nieszczęśliwy wypadek przy pracy, lecz jego szczegóły są analizowane.

Jak doszło do tragedii?

Według informacji przekazanych przez asp. szt. Annę Pawłowską z mławskiej policji, wypadek wydarzył się rano w poniedziałek. Mężczyzna wszedł do silosu, aby usunąć zator w maszynie wyposażonej w trzy potężne śruby transportujące surowiec. To właśnie te elementy odpowiadają za rozdrabnianie tworzyw sztucznych w zakładzie przetwórstwa.

Fakt, że inna osoba uruchomiła sprzęt w momencie, gdy 28-latek znajdował się w jego wnętrzu, jest kluczowy dla ustaleń śledztwa. Informacje o odkryciu zwłok po kilkunastu godzinach i powiadomieniu służb dopiero po północy we wtorek, jak podaje "Tygodnik Ciechanowski", rodzą pytania o przestrzeganie procedur.

Naruszenie przepisów BHP w zakładzie?

Prokuratura Rejonowa w Mławie koncentruje się na dokładnym zbadaniu, czy w zakładzie nie doszło do rażących zaniedbań. Szczegółowa analiza procedur bezpieczeństwa jest niezbędna, aby ustalić, czy wszystkie wymagane środki ostrożności były przestrzegane. Celem jest wskazanie odpowiedzialnych za tragiczny wypadek.

Tragicznie zmarły 28-latek pozostawił troje dzieci, co podkreśla skalę osobistej tragedii. Prokuratura deklaruje pełne zaangażowanie w wyjaśnienie wszystkich okoliczności. Ma to na celu zapewnienie rzetelnego dochodzenia i sprawiedliwości w obliczu śmierci młodego ojca, który zginął podczas pracy.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.